גלובס 10 הסטארט-אפים המבטיחים 2026
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Kela / צילום: סטודיו 206
Kela / צילום: סטודיו 206
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קלע

מפתחת "מערכת הפעלה" לשדה הקרב, לצד חימושים

משקיעים:  סטרייפס, D1, סקויה, לאקס קפיטל, אינקיוטל (זרוע ההשקעות של ה־CIA), ביל אקמן ואריק שמידט 

שנת הקמה: 2024 עובדים: כ-150 גיוס הון: 300 מיליון דולר

הסטארט־אפ בן השנתיים בדרך להפוך לענקית ביטחונית
הסטארט־אפ הביטחוני קלע סירב להצעת הרכישה של הענקית הביטחונית אנדוריל ● הם משווים את עצמם לאנדרואיד, וזוכים לתמיכת המשקיעים
מיטל וייזברג

כשפאלמר לאקי, מייסד ענקית הדיפנס־טק האמריקאית אנדוריל, הגיע לביקור בישראל בתחילת השנה, אחת התחנות שסימן לעצמו הייתה קלע.

לפי מידע שנחשף בגלובס, לאקי אף בחן אפשרות לרכוש את החברה הצעירה, אך נענה בשלילה מצד המייסדים. מבחינתם, מכירה מהירה אינה היעד. הם מעוניינים לבנות חברה עצמאית שתהפוך לשחקן משמעותי בשוק הביטחוני העולמי.

קלע הוקמה ביולי 2024 על ידי אלון דרור, זוכה פרס ביטחון ישראל ובכיר לשעבר במפא"ת, חמוטל מרידור, לשעבר נשיאת פלנטיר ישראל ומשקיעת הון סיכון, סמנכ"ל הפיתוח עמר בר־אילן וסמנכ"ל המוצר ג'ייסון מני. כבר מראשית הדרך בלטה החברה בזכות שילוב של יוצאי מערכת הביטחון, אנשי טכנולוגיה ויזמים בעלי ניסיון.

החברה פועלת בתחום שנחשב במשך שנים למגרש הביתי של ענקיות ביטחוניות ותיקות. המוצר המרכזי שלה הוא מערכת שליטה ובקרה המבוססת על ארכיטקטורה פתוחה, שנועדה לחבר חיישנים, רחפנים, מכ"מים, מערכות מודיעין ואמצעי לחימה ממקורות שונים תחת פלטפורמה אחת.

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