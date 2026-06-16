הסטארט־אפ בן השנתיים בדרך להפוך לענקית ביטחונית

הסטארט־אפ הביטחוני קלע סירב להצעת הרכישה של הענקית הביטחונית אנדוריל ● הם משווים את עצמם לאנדרואיד, וזוכים לתמיכת המשקיעים

כשפאלמר לאקי, מייסד ענקית הדיפנס־טק האמריקאית אנדוריל, הגיע לביקור בישראל בתחילת השנה, אחת התחנות שסימן לעצמו הייתה קלע.

לפי מידע שנחשף בגלובס, לאקי אף בחן אפשרות לרכוש את החברה הצעירה, אך נענה בשלילה מצד המייסדים. מבחינתם, מכירה מהירה אינה היעד. הם מעוניינים לבנות חברה עצמאית שתהפוך לשחקן משמעותי בשוק הביטחוני העולמי.

קלע הוקמה ביולי 2024 על ידי אלון דרור, זוכה פרס ביטחון ישראל ובכיר לשעבר במפא"ת, חמוטל מרידור, לשעבר נשיאת פלנטיר ישראל ומשקיעת הון סיכון, סמנכ"ל הפיתוח עמר בר־אילן וסמנכ"ל המוצר ג'ייסון מני. כבר מראשית הדרך בלטה החברה בזכות שילוב של יוצאי מערכת הביטחון, אנשי טכנולוגיה ויזמים בעלי ניסיון.

החברה פועלת בתחום שנחשב במשך שנים למגרש הביתי של ענקיות ביטחוניות ותיקות. המוצר המרכזי שלה הוא מערכת שליטה ובקרה המבוססת על ארכיטקטורה פתוחה, שנועדה לחבר חיישנים, רחפנים, מכ"מים, מערכות מודיעין ואמצעי לחימה ממקורות שונים תחת פלטפורמה אחת.

בקלע משווים את הגישה הזו למערכת אנדרואיד: פלטפורמה שעליה יכולים שחקנים שונים לפתח יכולות ולהתחבר בקלות יחסית. בניגוד למערכות סגורות, המטרה היא לאפשר גמישות גבוהה יותר והתאמה מהירה לצרכים משתנים בשטח.

קלע / צילום: קלע Kela / צילום: סטודיו 206 Kela / צילום: סטודיו 206

הרעיון נולד בהשראת אנדוריל, שהחלה כחברת גבולות צעירה והפכה בתוך פחות מעשור לאחת מחברות הביטחון הצומחות בעולם. אלא שבקלע לא מסתפקים בהשוואה. בשיחות סגורות נוהגים מייסדי החברה לומר כי הם שואפים להפוך ל"פריים" הרביעי של תעשיית הביטחון הישראלית, מונח המתייחס לקבלני הביטחון הגדולים שמובילים פרויקטים אסטרטגיים עבור מדינות וצבאות. מדובר ביעד שאפתני במיוחד בשוק שבו פועלות כבר עשרות שנים אלביט, רפאל והתעשייה האווירית.

גם המשקיעים מאמינים כנראה בפוטנציאל. בתוך פחות משנתיים גייסה החברה כ־300 מיליון דולר. את הסבב האחרון, בהיקף של 200 מיליון דולר לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר, הובילו הקרנות סטרייפס ו־D1. לצדן השקיעו גם המיליארדר ביל אקמן ואריק שמידט -מנכ"ל גוגל לשעבר, כמו גם סקויה ולאקס קפיטל. בין המשקיעים הראשונים בחברה נמצאת גם אינקיוטל, זרוע ההשקעות של ה־CIA.

צומחת במהירות

לפי נתונים שנחשפו בגלובס, קלע רשמה בשנה האחרונה צמיחה מדהימה עם הכנסות של כ־20 מיליון דולר וחוזים בהיקף של לפחות 50 מיליון דולר. במקביל היא צמחה לכ־150 עובדים, הקימה מפעל בדרום הארץ והרחיבה את פעילותה ממספר מצומצם של מוצבים לעשרות נקודות פריסה בגבולות ישראל.

כיום היא פועלת בעיקר מול מערכת הביטחון המקומית, אך כבר בוחנת התרחבות לשוק האמריקאי. חלק מהאסטרטגיה של קלע מבוסס על שיתופי פעולה. כך, החברה חתמה על הסכם עם סטארלינג האמריקאית לשילוב כלי טיס אוטונומיים במערכת שלה, ופועלת לשלב גם טכנולוגיות נוספות של חיישנים, רחפנים ומערכות איסוף. במקביל, במקום לייצר כל רכיב בעצמה, היא מנסה להפוך לפלטפורמה שמחברת בין יכולות שונות ומאפשרת לצבא או לארגון ביטחוני להפעיל אותן ממקום אחד.

הדרך להפוך לענקית ביטחונית עדיין ארוכה. שוק הביטחון מאופיין במחזורי מכירה איטיים, בתהליכי רכש מורכבים ובדרישות רגולטוריות מחמירות. בנוסף, קלע מתמודדת מול שחקנים מבוססים שנהנים מעשרות שנות ניסיון ומקשרים עמוקים במערכת הביטחון.

אבל בשלב זה נראה שהשילוב בין צוות מייסדים בולט, גיוסי ענק, חדירה מהירה לשטח ועניין מצד גורמים בינלאומיים, כבר הפך אותה לאחת מחברות הדיפנס־טק המדוברות ביותר שקמו בישראל בשנים האחרונות. אם תצליח לשחזר בשוק האמריקאי את קצב ההתקדמות שהציגה בישראל, היא עשויה להפוך מאחת ההבטחות הגדולות של התעשייה הביטחונית המקומית לשחקנית בינלאומית של ממש.