משפחות רבות בוחרות באיחוד הלוואות

רקע אישי ומקצועי

אני יועץ משכנתאות ומומחה לפתרונות מימון יצירתיים. חי ופועל בתל אביב, במקור מנהריה. אני חי ונושם את עולם המימון בשש השנים האחרונות. עד כה טיפלתי באלפי מקרים, כולל תיקים מורכבים וסוגי עסקאות מגוונים. כל זה נותן לי ראיה רחבה ויכולת להתאים פתרונות מדויקים לכל סיטואציה פיננסית.

המומחיות שלי

אני מלווה לקוחות במצבים פיננסיים מאתגרים, עם התמחות בנושאים אלה: איחוד הלוואות והבראת תזרים; משכנתאות למסורבי בנקים; פתרונות מימון חוץ-בנקאיים; בניית מבנה אשראי נכון למשקי בית.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

אנחנו יודעים לקחת תהליך מורכב כמו משכנתא למהלך של איחוד הלוואות ולהפוך אותו לקל ופשוט עבור הלקוחות. עם לקוח חדש אנחנו פותחים בשיחה ממוקדת להבנת המצב הפיננסי שלו: הכנסות, התחייבויות, מטרות ואתגרים. המטרה היא להבין בדיוק איפה הוא עומד ומה צריך לפתור. במידה ויש שפה משותפת והבנה הדדיים, אנחנו מתאמים לו פגישה בנושא פתרון סוגיית המימון עם אחד המומחים שלנו.

בשלב הבא אנחנו מבצעים ניתוח עומק ובונים אסטרטגיה: איך נכון לבנות את המימון, איזה פתרון מתאים (משכנתא, איחוד הלוואות, מימון חוץ-בנקאי וכו’) ואיך לגשת לגופים הפיננסיים בצורה שתגדיל את סיכויי האישור.

לבסוף אנחנו מכינים תיק מסמכים מסודר, כדי למנוע הפתעות ולחזק את הבקשה, ופותחים במו"מ מול הבנקים והגופים הפיננסיים. אנחנו מגישים את הבקשה בצורה נכונה המציגה את הלקוחות כלקוחות vip ומנהלים מו"מ על התנאים - ריביות, מסלולים ואישור העסקה, תוך התאמה ליכולת ההחזר שלכם.

לאחר קבלת האישור אנחנו ממשיכים לליווי מלא עד לביצוע בפועל - שמאות, חתימות, בטחונות, תיאומים מול הבנק או גוף המימון וסגירת כל הפרטים.

מגמות וטרנדים בתחום

בשנים האחרונות תחום המשכנתאות והמימון עובר שינוי משמעותי, בעיקר בעקבות אירועים כלכליים גדולים, כמו תקופת הקורונה והמלחמה. הם השפיעו ישירות על ההתנהלות הפיננסית של משקי הבית בישראל.

אחת המגמות הבולטות היא העלייה החדה בביקוש לפתרונות של איחוד הלוואות. הסיבה: משפחות רבות מוצאות את עצמן מסובכות עם מספר הלוואות במקביל - כרטיסי אשראי, הלוואות צרכניות, מימון לרכב והתחייבויות נוספות. הדבר יוצר עומס חודשי גבוה וחוסר שליטה על התזרים.

בנוסף, ירידה בהכנסות, חוסר יציבות תעסוקתית והוצאות בלתי צפויות, גרמו להרבה משפחות להיכנס ללחץ תזרימי.

משהו לסיום

גם לאחר שסייעתי לאלפי משפחות להיחלץ מבורות כלכליים יש בי עדיין תשוקה לעזור לעוד ועוד משפחות. ההודעות המרגשות ושיחות-התודה הטלפוניות הרבות שאני מקבל אחרי סיום התהליך, כשהכסף נמצא כבר בחשבונו של הלקוח, ממלאים אותי ב"דלק" בכל פעם מחדש. אין תחושה טובה מזו.