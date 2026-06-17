שילוב ייחודי בין עולם המשפט לעולם המימון

רקע אישי ומקצועי

אני עורכת דין, בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים, עם התמחות במימון ובשוק ההון.

הייחוד של המשרד שלי טמון בחיבור בין מומחיות משפטית בתחומי המקרקעין, ההוצאה לפועל והסדרת חובות, לבין הבנה מעמיקה של מערכות האשראי, הבנקאות והמימון החוץ בנקאי.

במהלך השנים יצרתי שיתופי פעולה עם גופי מימון המובילים במשק, דבר המאפשר לי להציע פתרונות יצירתיים ומהירים גם במקרים מורכבים, שבהם המסלול הבנקאי המסורתי לא תמיד מספק מענה.

התמחות

בשוק שבו לקוחות רבים נאלצים להתרוצץ בין עורכי דין, יועצי מימון, בנקים וגופים פיננסיים שונים, בחרנו ליצור מודל אחר. אצלנו, תחת קורת גג אחת, הלקוחות נהנים ממעטפת מקצועית מלאה, המשלבת ליווי משפטי, בחינת סיכונים, בניית מתווה מימוני, וניהול התהליך מתחילתו ועד סופו בשת"פ מלא אל מול הלקוח.

המשרד שלנו מתמחה ביצירת חיבור בין עולם המשפט לעולם המימון. אנחנו מעניקים ליווי משפטי מלא בעסקאות מקרקעין מורכבות, הוצאה לפועל והסדרת חובות ו/או עסקאות אשראי המשרד מתמחה ביצירת מעטפת כוללת המשלבת בין ליווי משפטי מקיף לבין פתרונות מימון מותאמים אישית לכל לקוח ולקוח בצורה מהירה ומקצועית.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

כל תיק מתחיל בהקשבה שלנו ללקוח. לפני שמדברים על מספרים, ריביות או מסלולי מימון, חשוב לנו להבין את הלקוח, את צרכיו, מטרותיו ואת האתגרים העומדים בפניו.

לאחר הבנה מלאה וניתוח של מצב הלקוח אנו בוחנים לעומק את כלל ההיבטים המשפטיים, הפיננסיים והעסקיים של העסקה, מזהים מבעוד מועד חסמים ובונים אסטרטגיה המאפשרת ללקוח להתקדם באסטרטגיה הנכונה מבחינה משפטית ובעסקת אשראי הנכונה מבחינה כלכלית.

היתרון המשמעותי עבור הלקוחות שלנו הוא הידיעה שבכל שלב בתהליך עומד לצידם משרד עורכי דין בעל ניסיון רב, אשר רואה לא רק את העסקה של היום, אלא גם את ההשלכות וההזדמנויות של המחר.

מגמות וטרנדים בתחום

המציאות הכלכלית של השנים האחרונות יצרה ביקוש גובר לפתרונות מימון יצירתיים וגמישים יותר. במקביל, אנו רואים עלייה משמעותית במודעות לחשיבות הליווי המשפטי בעסקאות פיננסיות ונדל"ניות.

היום יותר מתמיד לקוחות מבינים שהערך האמיתי אינו טמון רק ביכולת להשיג מימון, אלא ביכולת לבנות עסקה נכונה.

הלוואה יכולה לפתור בעיה נקודתית, אך ליווי מקצועי ונכון בתהליך יכול לשנות מציאות חיים שלמה.

משהו לסיום

למשרד שלנו יש מטרה אחת: להיות כתובת אחת, מקצועית ואמינה ללקוחות המבקשים להסתייע בנו. אצלנו הם מוצאים ניסיון משפטי עם הבנה פיננסית עמוקה ויכולת לייצר פתרונות יצירתיים ומהירים. כל אלה מחלצים אותם ממשברים פיננסיים ומשפרים בהרבה את מציאות חייהם.