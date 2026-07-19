איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"אני פחות אדבר על מתנות או בכלל על הטבות חומריות, כי בחברות שאני מגיעה מהן זה אף פעם לא היה הפוקוס. בעיניי, הציפייה הכי בסיסית של עובדים כיום היא שהארגון ישקיע בצמיחה שלהם, ושייתן להם מקום ללמוד, להתפתח מקצועית ואישית ולבנות קשרים אנושיים משמעותיים לאורך הדרך".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"בסוף, הדברים שעושים את ההבדל הם החיבורים האישיים והאנושיים, התחושה שאתה חלק מקהילה ושיש סביבך אנשים שאכפת להם ממך. כשהארגון נמצא בשביל העובד גם בצמתים האישיים של החיים (חופשת לידה, חתונה, שירות מילואים, או חלילה אבל), רואה אותו באמת, חוגג איתו ותומך בו - זה הרבה יותר חזק מכל הטבה בפנים או הצעת עבודה בחוץ".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"תהליך האונבורדינג הוא אחד החוזקות שלי ואני לומדת ממנו כל הזמן. גיליתי עד כמה התקופה הראשונה של עובד בארגון משפיעה מאוד על כל ההמשך שלו. אונבורדינג טוב משפיע משמעותית על ההשתלבות החלקה של עובד בחברה, ואילו אונבורדינג פחות מוצלח עלול להעיב על העובד לאורך זמן, ואפילו להיות הזרז שמוביל אותו החוצה. הדבר הכי משמעותי שלמדתי בתהליך הזה הוא להקשיב לאינטואיציות שלי. דגלים אדומים קטנים שעולים בתהליך הגיוס של העובד - כמעט תמיד יבואו לידי ביטוי גם בהמשך".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"הרבה מנהלים כל כך עסוקים בצד המקצועי של התפקיד, שהם שוכחים את הצד האנושי. לא צריך לעשות דברים גדולים - מספיק להתחיל פגישה בסמול־טוק אמיתי, לשאול לשלומו של העובד ולהתעניין בחייו. בסוף, אנשים מתחברים לאנשים. קשר אישי אמיתי בין מנהל לעובד יהיה תמיד חזק יותר מקשר שמבוסס על סמכות".

מה דור ה-Z לימד אותך - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z לימד אותנו שעולם העבודה השתנה: העובדים מצפים להתפתח כל הזמן, והם לא יישארו במקום שלא משקיע בהם. היום העובדים פחות מתרשמים ממסיבות ופינוקים, והרבה יותר חשובים להם למידה, קורסים, הכשרות והזדמנויות לצמוח. ארגונים צריכים להתאים את עצמם לקצב הזה".

מהן המיומנויות החשובות בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"קודם כל, לא צריך לפחד מ-AI. אני לא חושבת שהוא יחליף אותנו, אבל הוא בהחלט מחייב אותנו להמציא את עצמנו מחדש. אם היום אפשר לעשות משימות מסוימות מהר יותר, זה רק אומר שאנחנו צריכים להביא יותר יצירתיות, חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות. להשתמש ב-AI ככלי שיעזור לנו לעבוד טוב יותר - לא כתחליף לחשיבה עצמאית".