איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"לפני חמש, שש שנים, הציפייה לעבוד באופן היברידי, לבחור מאיפה עובדים ולהתאים את העבודה לחיים האישיים היתה נחשבת כמעט בלתי נתפסת ברוב החברות. הקורונה שינתה לחלוטין את נקודת המבט של עובדים ומעסיקים והוכיחה שאפשר לעבוד בצורה גמישה ועדיין להיות אפקטיביים. היום עובדים מצפים לאמון, לגמישות ולחוויה אישית במקום העבודה. למרות שחברות אחרות בשוק מהדקות את המדיניות, אצלנו מאפשרים לעובדים לעבוד באופן היברידי לחלוטין - ולמרות זאת, העובדים בוחרים להגיע פיזית למשרד".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"מה שלדעתי מחזיק אנשים טובים זו התחושה שהם גדלים, שיש להם השפעה ושמישהו באמת רואה אותם ואת הצרכים שלהם כאינדיבידואלים. כששלושת התנאים האלה מתקיימים, לאנשים יש מוטיבציה גבוהה להישאר גם כשיש הצעות אחרות על הפרק".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"מבחינתי, העבודה האמיתית לא תלויה במהלך גדול כזה או אחר, אלא מתקיימת דווקא בשגרה - בשיחות הקטנות, בזמינות לעובדים ובניסיון להבין מה באמת יגרום להם להרגיש טוב יותר במקום העבודה. אם למדתי משהו בתקופה המורכבת שאנחנו עוברים כאן זה שהקשבה אמיתית ובניית אמון יוצרות את ההשפעה המשמעותית ביותר. אירועים, מתנות והפקות הם חשובים, אבל התחושה שיש מי שמקשיב ופועל עבורך היא זו שבאמת נשארת עם העובדים לאורך זמן".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכול לכתוב עליהן ספר?

"מנהלים נוטים לעיתים לחשוב שהימנעות ממתן פידבק מורכב זו הדרך שלהם לשמור על העובדים והיחסים הטובים איתם. המציאות היא שלאורך זמן הנטייה הזו פועלת לרעת העובד, מונעת ממנו להתפתח, ולא מאפשרת לו לפגוש את המציאות כפי שהיא באופן כזה שיעזור לו לצמוח ולשנות הרגלים לא רצויים".

מה דור ה-Z לימד אותך - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"אנחנו לומדים מדור ה-Z שאפשר לזוז מהר ולא לפחד מהעולם שמשתנה כל רגע נתון, שאותנטיות היא עוצמה ושאי אפשר לנתק את האדם מהעובד. מה שהם עדיין לומדים זה שאמון בונים לאורך זמן, שסבלנות היא מיומנות, ושלפעמים השינוי קורה מבפנים, לא רק מלמטה למעלה".

מהן המיומנויות החשובות בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"המיומנות העיקרית היא היכולת ליצור חיבור אנושי אמיתי והפעלת שיקול דעת. AI יכול לנתח, לייעל, לייצר - אבל הוא לא יכול להחזיק מרחב רגשי, לבנות אמון, או לראות אדם. בעולם של אינספור כלים והקלות בייצור תוצרים מכל דיסציפלינה, ההבחנה בין טוב ללא טוב היא קריטית".