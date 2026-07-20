איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"בעבר, רווחה ארגונית הסתכמה הרבה פעמים במתנות חג, ימי כיף ואולי כמה הטבות נקודתיות. היום הציפייה של עובדים היא הרבה יותר רחבה. הם מצפים לחוויה הרבה יותר הוליסטית, מחוברת ורלוונטית לחיים שלהם, ושהארגון יראה אותם כאנשים שלמים, עם צרכים אישיים, משפחתיים, רגשיים ובריאותיים. הסטנדרט השתנה מאוד. דברים שפעם נחשבו 'אקסטרה', כמו אוכל איכותי במשרד, פעילויות פנאי, תמיכה רגשית, פתרונות להורים, גמישות והטבות שמותאמות לאורח החיים של העובדים, הפכו במידה רבה לציפייה בסיסית".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"בעיניי, זה שילוב של שלושה דברים מרכזיים: תחושת צמיחה, משמעות ואנשים. עובד מצוין יישאר במקום שבו הוא מרגיש שהוא ממשיך להתפתח, שהעבודה שלו משמעותית, שיש לה השפעה אמיתית, ושמישהו רואה ומעריך את התרומה שלו. לצד זה, יש משמעות עצומה לאנשים סביבו. למנהלים, לצוות, לתרבות הארגונית ולתחושה שיש לו מקום. כשעובד מרגיש שהוא מאותגר מקצועית, מוערך אישית ומשתייך לסביבה אנושית טובה שהוא נהנה להיות בה, יש לזה כוח משמעותי גם מול הצעות אחרות".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אחרי שבעה באוקטובר, בתוך מציאות שהשתנתה בבת אחת, היינו צריכים להבין מחדש איך אנחנו נותנים לעובדים מעטפת אמיתית, כשכל אחד מהם מתמודד עם משהו אחר לגמרי. הקמנו מערכי תמיכה לעובדים ולמשפחותיהם, יצרנו פעילויות ותוכן מותאמים, סייענו בתרומות ובחלוקת מזון, וחיזקנו את התמיכה הרגשית והפסיכולוגית. היו עובדים במילואים, עובדים שנשארו בבית עם ילדים, עובדים שעבדו מרחוק, ועובדים שבחרו להגיע למשרד כדי לשמור על שגרה. ניסינו לייצר מענה שיראה את כולם, גם כשהצרכים לא היו אחידים. למדתי מהתקופה הזו שדינמיות היא אחת היכולות החשובות ביותר בעולם העבודה היום. כשהמציאות משתנה כל הזמן, התפקיד שלנו הוא להישאר קשובים, גמישים ורלוונטיים, ולהיות מוכנים להמציא את עצמנו מחדש".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"אחת הטעויות הנפוצות ביותר היא להישאר רק באזור של הניהול המקצועי: משימות, יעדים, ביצועים ותפוקות. זה כמובן חלק חשוב מהתפקיד, אבל ניהול טוב לא מסתיים שם. מנהל צריך לראות את העובד כאדם שלם. זה אומר להבין מה עובר עליו, לדעת מתי לנהל שיחה קשה, מתי להציע תמיכה, מתי לתת יותר עצמאות ומתי דווקא ללוות מקרוב. מנהלים הם גם חולייה שמתווכת בין הארגון לעובדים. הם מסבירים, מחברים, מעבירים מסרים לשני הכיוונים, ובמידה רבה משפיעים על האופן שבו העובדים חווים את הארגון".

מה דור ה-Z לימד אותך - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z, יחד עם כל מה שקרה בעולם בשנים האחרונות, הביא לקדמת הבמה שיח מאוד חשוב על בריאות נפשית, גבולות ו-work-life balance. הוא מזכיר לנו שמחויבות לעבודה לא חייבת לבוא על חשבון החיים האישיים, ושקביעת גבולות היא לא חולשה, אלא מיומנות חשובה שמונעת שחיקה לאורך זמן. בעיניי זו תרומה משמעותית לשוק העבודה. במקביל, כמו הרבה שינויים שמתחילים כתיקון למשהו שהיה חסר, לפעמים המטוטלת נעה חזק מדי לצד השני. האתגר הוא למצוא את האיזון. להבין שגבולות הם חשובים, אבל שגם מחויבות, התמדה, אחריות ויכולת להתמודד עם אתגרים הן מיומנויות קריטיות לצמיחה מקצועית".

מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"המיומנות הראשונה היא חשיבה ביקורתית ושיפוט. בעידן שבו AI יכול לייצר תוכן, רעיונות ופתרונות במהירות, הערך שלנו הוא לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לבחון את התוצאה, לזהות טעויות ולהפעיל שיקול דעת. המיומנות השנייה היא למידה מהירה והסתגלות. הכלים משתנים כל הזמן, והיכולת ללמוד מחדש, להתנסות ולא לפחד משינוי הופכת להיות קריטית. והמיומנות השלישית היא סט המיומנויות האנושיות - אמפתיה, תקשורת, שיתוף פעולה ויכולת לעבוד עם אנשים. ככל שהצד הטכני הופך נגיש יותר לכולם, היתרון האנושי שלנו הופך חשוב אפילו יותר".