איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"אם לפני כמה שנים אחת הציפיות המרכזיות של העובדים היתה גמישות, היום אחת הציפיות המרכזיות היא שהארגון יספק סביבת עבודה חכמה. כלי AI כבר לא נתפסים כבונוס, אלא כחלק בלתי נפרד מארגז הכלים. הם מאפשרים לחסוך זמן על משימות שגרתיות ולהתמקד יותר בחשיבה, ביצירתיות ובקבלת החלטות".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"עובדים מצוינים לא נשארים רק בגלל השכר. הם נשארים במקום שבו הם ממשיכים ללמוד, להתפתח ולהרגיש שרואים אותם. כשיש אמון, מנהלים שמאפשרים אוטונומיה, אתגרים מקצועיים ותחושה שיש להם השפעה אמיתית - הרבה יותר קשה לשכנע אותם לעזוב".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אחד המהלכים המשמעותיים שהובלתי היה יצירת תהליכים גלובליים באמצעות הטמעת מערכת נסיעות ומערך מתנות לעובדים. המטרה היתה לייצר חוויה עקבית לעובדים בכל העולם, תוך התאמה לצרכים ולתרבות המקומית. מה שלמדתי מהתהליך הוא ש'גלובלי' לא אומר 'זהה'. הצלחה לא נמדדת בכך שכל העובדים מקבלים בדיוק את אותו הדבר, אלא בכך שכולם מרגישים שהארגון רואה אותם ופועל מתוך אותם ערכים".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"אחת הטעויות הנפוצות ביותר היא לחשוב שאם אמרת משהו פעם אחת, הוא באמת הובן. ניהול טוב הוא לא רק להעביר מסר, אלא לוודא שהוא הובן, ושיש בהירות ותיאום ציפיות לאורך זמן. הטעות השנייה היא לנהל את כולם באותה צורה. מנהלים מצוינים יודעים להתאים את סגנון הניהול לאדם שמולם, תוך שמירה על אותם סטנדרטים וציפיות".

מה דור ה-Z לימד אותך - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"אני פחות אוהבת להסתכל על עובדים דרך ההגדרה של דור כזה או אחר. כל דור מביא איתו ציפיות שונות, אבל בעיניי יש היום משהו שמשותף כמעט לכולם - רצון לשקיפות, לאוטונומיה ולמשמעות. דור ה-Z חיזק אצלי את החשיבות של תקשורת פתוחה ושל תחושת משמעות בעבודה. ואם יש משהו שאני מקווה שהוא יגלה עם הזמן, זה שהתפתחות מקצועית היא תהליך. לא כל דבר קורה בקצב שהיינו רוצים, ודווקא הדרך היא זו שבונה ניסיון, ביטחון וצמיחה".



מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"המיומנות החשובה ביותר בעיניי היא לא להכיר עוד כלי, אלא לדעת לעבוד אחרת. לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לחשוב בצורה ביקורתית, להבין מתי להיעזר ב-AI ומתי להפעיל שיקול דעת אנושי. אפשר לתת לעובדים את הכלים המתקדמים ביותר, אבל אם לא יוצרים סקרנות, ביטחון להתנסות והבנה של הערך שהם מביאים, השינוי לא באמת קורה. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, דווקא היכולות האנושיות, כמו סקרנות, יצירתיות, למידה מתמשכת ויכולת להסתגל לשינויים, הופכות למשמעותיות יותר. בסופו של דבר, אנשים מאמצים טכנולוגיה כשהם מבינים שהיא לא מחליפה אותם, אלא מאפשרת להם להתמקד במה שבאמת דורש חשיבה אנושית".