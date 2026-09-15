איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"העובדים של היום רגילים לכך שבחיים האישיים שלהם כמעט כל מידע זמין להם בלחיצת כפתור - והציפייה הזו נכנסה גם לעולם העבודה. הם מצפים לקבל מידע זמין ומהיר, מענה בזמן אמת, שירות ופתרונות מיידיים, גם כשהם עובדים מרחוק. מה שפעם נתפס כנוחות או כבונוס, הוא כיום סטנדרט בסיסי: נגישות, זמינות וגמישות".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון גם כשיש לו הצעות אחרות?

"ארגונים נוטים לחשוב ששכר גבוה או אפשרויות קידום הם הגורמים המרכזיים שמשאירים עובדים. אמנם מדובר בגורמים חשובים, אבל בעיניי, מה שמשאיר עובד בארגון זו החוויה הכוללת שהארגון מצליח לייצר עבורו מעבר למשכורת. מערכות היחסים עם הקולגות והמנהלים, התחושה שמעריכים אותו, סביבת עבודה שנעים להגיע אליה ותנאים שמקלים על היומיום שלו - אלה הדברים שיש להם ערך אמיתי. כשעובד מרגיש שטוב לו ברמה בין-אישית, שרואים אותו ושיש מחשבה מאחורי חוויית היומיום שלו, ההחלטה האם לעזוב הופכת להרבה יותר מורכבת".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונים ומה למדת ממנו?

"הובלתי תהליך של בחינה מחדש של ההטבות שאנחנו נותנים לעובדים, במטרה לוודא שהתקציב שאנחנו משקיעים באמת מתורגם לערך מקסימלי עבורם. כך, לדוגמה, שינינו את מערך המתנות לחגים: במקום להמשיך עם תווי שי בסכומים קבועים, ערכתי סקר שוק כדי לבחון איך אפשר למקסם את הערך שהעובדים מקבלים מאותו תקציב. הפתרון שמצאנו איפשר לנו לגלגל את ההטבה וההנחה שקיבלנו כחברה ישירות לעובדים, כך שהם קיבלו בפועל תמורה גבוהה יותר. למדתי מהמהלך הזה שלא תמיד צריך להוציא יותר כסף כדי לתת לעובדים יותר. לפעמים צריך לבחון מחדש דברים שאנחנו עושים מכוח ההרגל, כדי להבין איך אפשר לתרגם משאבים קיימים לערך שהעובד באמת מרגיש".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"הטעות הכי נפוצה של מנהלים היא לחשוב שיש דרך אחת נכונה לנהל ולתקשר עם כולם. אבל העובדים הם אנשים שונים בעלי מאפיינים, צרכים וסגנונות תקשורת שונים. מנהל טוב צריך לדעת לזהות את האדם שנמצא מולו ולהתאים אליו את צורת הניהול וההתקשרות, כי ניהול טוב מתחיל בלראות את האדם ולא רק את התפקיד שלו".

מה דור ה-Z לימד את עולם העבודה - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z הגיע לעולם העבודה עם הרבה רעב, אמביציה ודרייב להשפיע ולשנות. הם מוכנים לתת הרבה מעצמם כדי להצליח, אבל במקביל חשוב להם להבין מה הם מקבלים תמורת ההשקעה הזו, איך הם מתפתחים, מה הם לומדים ואילו כלים הם לוקחים איתם להמשך הקריירה. במקביל, הארגונים צריכים ללמוד להשתחרר מהפחד של לפתח עובד שעלול לעזוב יום אחד ולקחת את הידע למקום אחר, ולנקוט בגישה של רצון לתת להם כלים, הזדמנויות ויכולת לצמוח.

"לצד זה, דור ה-Z עדיין צריך ללמוד לתת מקום לתהליך, להבין שלא כל התפתחות מגיעה מיד עם קידום או טייטל חדש, ולהפנים שהתמדה והעמקה בונות את הכלים המשמעותיים ביותר. כאן נמצאת ההדדיות: אם הארגון מצפה מהעובד לייצר עבורו ערך, הוא צריך לייצר בעצמו ערך עבור העובד, ואילו העובד צריך להביא מצידו מחויבות, סבלנות ונכונות לעבור את הדרך".

מה הן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"אחת המיומנויות החשובות ביותר היא היכולות להשתמש ב-AI לא רק כדי למקסם את הפרודוקטיביות שלנו, אלא כדי לפנות את הזמן לדברים שבהם יש לערך האנושי משמעות גדולה יותר. ככל שהכלים האלה יהפכו לנגישים לכולם, ההבדל בין עובדים לא יהיה רק מי יודע להשתמש בהם, אלא מי יודע להרים את הראש מעל המשימה, להבין את ההקשר הרחב ולהחליט איפה באמת שווה להשקיע את הזמן והחשיבה האנושית".