

איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"בעיניי, הציפייה שהארגון יתאים את עצמו לעובד. בעבר היתה הפרדה מוחלטת - יש עבודה ויש חיים, ובשעה מסוימת אחד נגמר והשני מתחיל. היום הגבולות הרבה יותר גמישים, והציפייה של עובדים היא שמקום העבודה יידע להשתלב בתוך החיים שלהם, ולא ידרוש מהם להתאים את החיים לעבודה. למעשה, הציפייה הפכה מ-Balance Work-Life ל-Integration Work-Life - מקום עבודה שמאפשר לך להיות עובד מצוין בלי להפסיק לחיות את חייך האישיים".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"שכר ותנאים יכולים לגרום לעובד להגיע, אבל הם לא בהכרח מה שגורם לו להישאר. אנשים נשארים במקום שבו יש סביבם אנשים ומנהלים שהם רוצים לעבוד איתם. לעובדים גם חשוב להיות במקום שבו הם מתפתחים, משמעותיים ובעלי השפעה, שבאמת רואים אותם. ויש משהו חזק מאוד - במיוחד בחברות שצומחות מהר - בתחושה שאתה לא רק ממלא תפקיד בתוך מערכת קיימת, אלא ממש חלק מהאנשים שבונים אותה. וכשעובד מרגיש את זה - הרבה יותר קשה להחליף את התחושה הזו בעוד הצעה".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אחד הדברים המשמעותיים שהובלתי הוא שינוי בדרך שבה אנחנו מסתכלים על חוויית העובד. מבחינתי, חוויית עובד היא לא אוסף של אירועים, מתנות והטבות, אלא משהו שצריך ללוות את העובד בנקודות שונות לאורך הדרך שלו בחברה וגם שמתחבר לחיים שלו מחוץ לעבודה. למדתי לאורך הדרך שאין נוסחה אחת לחוויית עובד טובה. צריך להכיר את האנשים ולהקשיב להם, כי מה שהיה משמעותי לעובדים לפני שנתיים או בחברה הקודמת שבה עבדתי - לא בהכרח יהיה משמעותי להם עכשיו או בחברה הנוכחית. ולכן, בתפקיד הזה צריך להיות ער למה שקורה כל הזמן, להמשיך לזהות את הצרכים האלה ולהשתנות יחד עם החברה והאנשים בה".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכול לכתוב עליהן ספר?

"הטעות הראשונה היא לחשוב שכולם צריכים את אותו הדבר, והטעות השנייה היא לחשוב שמה שעובד עבור המנהל, יעבוד בהכרח גם עבור העובדים שלהם. יש עובד שרוצה פידבק כל שבוע ויש עובד שצריך מרחב. אחד רוצה הכרה פומבית והשני ממש לא. אחד רוצה להגיע למשרד ולהיות מוקף באנשים, והשני צריך שקט כדי לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר. טעות מתחילה כשמנסים לנהל את כולם באותה הדרך במקום להבין מה מוציא מכל אחד את המיטב. ניהול טוב הוא פחות לדעת מה להגיד לכולם, ויותר להיות סקרן לגבי האדם שעומד מולך, ולדעת לשאול בישירות ובפשטות ואיך לגשת לכל אחד ואחת".

מה דור ה-Z לימד את עולם העבודה - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z הביא איתו הרבה יותר סקרנות. הוא לא מקבל אוטומטית את גישת "כי ככה תמיד עשינו", אלא שואל יותר שאלות: למה התהליך כל כך ארוך? למה אני צריך להיות במשרד אם אני יכול לבצע את העבודה מכל מקום? למה הצלחה נמדדת לפי שעון הנוכחות ולא לפי ההספק שלי? הם מכריחים אותנו לבחון מחדש הרגלים ותפיסות שהתקבעו לאורך השנים. מצד שני, הם עדיין צריכים ללמוד שצריך סבלנות. זה דור שגדל בעולם שבו כמעט הכול קורה מהר: מידע, תקשורת, שינויים והזדמנויות. הציפייה שלהם לקצב הזה עוברת גם לעולם העבודה. אבל חשוב לזכור: לוקח זמן ללמוד תפקיד לעומק, לבנות אמון, לצבור ניסיון ולצמוח. הצמיחה מגיעה מהתמודדות עם קשיים. יש הרבה ערך בלדעת מתי לדחוף לשינוי, אבל לא פחות חשוב לדעת מתי לתת לדברים זמן".

מה הן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

ככל שה-AI הופך לחלק טבעי יותר מהעבודה שלנו, אחת המיומנויות החשובות ביותר בעיניי היא חשיבה ביקורתית. היום הרבה יותר קל ומהיר לקבל תשובה, אבל זה לא אומר שהתשובה שקיבלנו היא בהכרח התשובה הנכונה. עובדים צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות, להטיל ספק, להבין הקשר, להפעיל שיקול דעת ולדעת מתי לקחת את מה שה־AI נתן להם ומתי לעצור ולהגיד שזה לא מספיק טוב. אני חושב שגם סקרנות הפכה למיומנות חשובה יותר. שני אנשים יכולים לקבל בדיוק את אותם הכלים, אבל מי שינסה, ילמד, ישאל ויחפש כל הזמן איך לעשות דברים אחרת וטוב - יצליח להוציא מהם הרבה יותר".