איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"היום, בזכות כלי AI, גם עובדים שלא מגיעים מרקע טכנולוגי יכולים לבנות כלים, אוטומציות ופתרונות שעוזרים להם לעבוד טוב יותר. אמנם העובד לא תמיד לוקח חלק ישיר בפיתוח המוצר, אבל היום יש לו את היכולת - ואפילו נוצרת אצלו ציפייה - לקחת חלק גם בתחום הזה. אצלנו ב-SeeTrue AI, כל עובד יכול להשתמש בכלים ולבנות אוטומציות שבעבר נדרשו עבורם משאבי פיתוח".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"אחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבור העובד הוא הקשר שלו עם המנהל הישיר. כשיש לעובד מערכת יחסים טובה וכנה עם המנהל, כזו שמבוססת על תקשורת פתוחה, פידבק אמיתי, גיבוי והערכה, נוצרת בו תחושת ביטחון, שייכות, אמון ונאמנות - לא רק כלפי המנהל, אלא כלפי הארגון כולו. ההרגשה שיש מי שרואה, מעריך ומגבה אותך, לצד התחושות ברגעים 'קטנים' ויומיומיים ששמו לב אליך וזכרו משהו שחשוב לך, מהוות סיבה מאוד משמעותית לבחור להישאר בארגון".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אחד המהלכים המשמעותיים שהובלתי היה סביב הגיבוש והחיבור הבין-אישי בין העובדים. היה לי חשוב לייצר פעילויות שלא יהיו רק 'כיף במשרד', אלא שבאמת יגרמו לאנשים להכיר, לדבר ולעבוד יחד. יצרנו ברחבי המשרד משחקים שדרשו אינטראקציה בין עובדים, ותחרויות פנימיות שבהן הדרך להצליח היתה בעזרת שיתוף פעולה. למדתי מזה שגיבוש הוא לא רק עניין חברתי - יש לו השפעה ישירה על העבודה עצמה. כשאנשים מצוותים שונים מרגישים בנוח אחד עם השני, התקשורת הופכת לטבעית יותר, קל יותר לבקש עזרה ולשתף פעולה, ובסופו של דבר גם תהליכי עבודה הופכים למהירים ויעילים יותר".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"אחת הטעויות הנפוצות בעיניי היא שמנהלים רואים את התוצאות שהעובדים מביאים, אבל לא תמיד רואים את העובדים עצמם. ניהול טוב מתחיל בלראות את העובד בגובה העיניים, לנסות להיכנס לנעליים שלו, ולהבין מה מניע אותו ומה הוא צריך כדי להצליח. מנקודת המבט של המנהל, לא תמיד צריך לעשות מהלך ניהולי גדול, לפעמים מספיק לומר מילה טובה, להכיר במאמץ ולתת לעובד תחושה שמישהו באמת רואה אותו, בשביל לעשות הבדל עצום. אצלנו ב-SeeTrue, למנהל יש תפקיד משמעותי נוסף - לחבר בין העובד לבין הארגון. בחברה גלובלית שזזה מהר לא כל עובד חשוף ללקוחות, להצלחות ולהחלטות. ולכן, מנהל טוב לא רק מעביר משימות, אלא נותן הקשר, מחבר לתמונה הגדולה ועוזר לעובד להבין שיש משמעות למה שהוא עושה".

מה דור ה-Z לימד את עולם העבודה - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z הביא לעולם העבודה קצב אחר, חדשנות ורצון מתמיד לפרוץ גבולות. זה דור שמחובר למה שקורה סביבו ושרואה מה אחרים משיגים, וזה מייצר אצלו שאפתנות, תחרותיות והסתכלות תמידית קדימה. בעולם העבודה, זו תכונה שמייצרת רצון להתקדם, ללמוד, להתפתח ולא לקבל את המצב הקיים כמובן מאליו. אני חושבת שכדאי ללמוד מהם את הדרייב, השאפתנות, האומץ לדרוש יותר, היכולת לערער על גבולות קיימים, והחיפוש התמידי אחרי הדרך הבאה בהתפתחות שלהם. במקביל, דור ה-Z עדיין צריך ללמוד את כוחם של הסבלנות, החוסן וההבנה שקריירה היא מרתון ולא ספרינט".

מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"בעיניי, המיומנות החשובה ביותר בעידן ה-AI היא היכולת ליצור יש מאין ולחשוב מחוץ לקופסה. הכלים קיימים והיכולות שלהם רק הולכות וגדלות, אבל הערך האמיתי נמצא ביכולת של העובד להבין מה הוא בכלל רוצה לעשות איתם. זה דורש מאיתנו לעצור ולשאול: מה מפריע לי בעבודה, מה מעכב אותי, איזה תהליך אפשר לעשות אחרת, ואיך אפשר להפוך אותו ליעיל וטוב יותר? בסופו של דבר, AI נותן לנו את הכלים, אבל היצירתיות, הסקרנות והיכולת לזהות את ההזדמנות הן עדיין שלנו".