איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"שקיפות מלאה וגמישות אמיתית. כיום העובדים מצפים לדעת בדיוק איפה הם עומדים, לקבל פידבק שוטף ולא רק בסבבי הערכה שנתיים, לעבוד בשעות ובמקום המתאימים להם. לפני עשור זה נשמע כמו חלום, היום זו רף בסיסי".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"כשרואים אותו ואת הצרכים שלו, ולא סתם כסיסמה, אלא באמת לתת לו את התחושה שחושבים עליו. זה יכול להוא לידי ביטוי בדאגה לאוכל כשר או אוכל טבעוני בכל אירוע כדי שכולם יוכלו להשתתף, או בתקופה משוגעת של מלחמות ומילואים. פיתחנו המון הבנה בנוגע לעבודה מהבית בתקופת המלחמה, כי כשהאיזון נכון - זה עוזר לאנשים להרגיש שפיות ויציבות, וגורם להם להבין שמה שמנהל את החברה אלו אנשים ולא תהליכים. בסופו של דבר, מה שחשוב זה אנשים לאנשים".



איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אצלנו בפולפאת' בלטה במיוחד האהבה למילואימניקים והתמיכה בהם ובבני משפחותיהם, ויש לנו הרבה מהם. כשהובלתי פרויקט תמיכה במשפחות משרתי המילואים, זה התחיל מדבר קטן: הזמנה שבועית של ארגזי פירות וירקות כדי להוריד מהמשפחות את עול הקניות. בימי מלחמה, כשכולם בבית, אנחנו שולחים למשפחות עם ילדים פעילויות שינעימו את הרגעים הארוכים במקלטים ובממ"דים. הפרויקט, שמלווה אותנו כבר כמעט שלוש שנים, מקבל הערכה רבה מצד העובדים. בתור אשת מילואים בעצמי, אני מבינה את הצורך ומעריכה את התחושה שרואים אותי וחושבים עליי. למדתי מזה מהי המשמעות של לראות את האחר באמת, ועד כמה זה משמעותי לעובדים ולבני משפחותיהם. רגעים שבהם אשתו של עובד מתקשרת אליי רק כדי להודות לי ומרגישה בנוח לשתף אותי בתחושות שלה, מזכירים לי כל פעם מחדש כמה העבודה הזו יכולה לגעת לא רק בעובדים אלא במשפחות שלמות".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"הרבה פעמים מנהלים מבלבלים בין ניהול משימות לניהול אנשים - הם עוקבים אחרי הביצועים, אבל שוכחים לשאול איך העובד מרגיש, להקשיב לו, ולתת פידבק לפני שבעיה הופכת למשבר".

מה דור ה-Z לימד את עולם העבודה - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z לא מפחד לשאול 'למה'. הם דורשים משמעות, איזון ושקיפות, ומסרבים לקבל 'ככה זה עובד' כתשובה. זה מכריח ארגונים לבדוק מחדש תהליכים ישנים, וזה בריא. הם גם לימדו אותנו שגמישות היא לא בונוס, אלא ציפייה בסיסית. עבודה מהבית, שעות גמישות ואיזון בין עבודה לחיים הם לא 'הטבה' בעיניהם, אלא תנאי סף. בזכותם למדנו לתקשר בצורה ישירה יותר, ולהסביר 'למה' במקום רק להגיד 'מה' - וזה שיפר את השקיפות בארגון כולו, לא רק כלפיהם.

"מצד שני, בני דור ה-Z עדיין צריכים ללמוד שסבלנות ובניית אמון לוקחים זמן - לא הכול קורה מיד. קידום ומשמעות נבנים לאט, דרך עשייה עקבית. חשוב לא פחות: ללמוד להתמודד עם תסכול וכישלון בלי לפרש את זה מיד כסימן שצריך לעזוב. חוסן היא מיומנות שנבנית עם הזמן, לא נולדים איתה".

מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"המיומנויות החשובות ביותר הן חשיבה ביקורתית ויכולת לשאול את השאלות הנכונות. AI נותן תשובות מהר, אבל מי שיודע לנסח את הבעיה בצורה נכונה ומדויקת ולבחון את התוצאה בעין ביקורתית הוא זה שיוצר ערך אמיתי. צריך לדעת להאכיל את ה-AI במידע הנכון, לבדוק את מה שהוא מחזיר - ולא לסמוך עליו בעיניים עצומות".