איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"אינדיבידואליזציה. עובדים מצפים שיראו אותם כאנשים ולא רק כחלק ממדיניות אחידה, שיבינו מה הם צריכים, ושגם יהיה מקום להתגמש כשצריך. כמעט כל מקרה יכול להפוך לחריג, והאתגר של ארגונים היום הוא לדעת לתת מענה אישי, ועדיין לשמור על הוגנות ועקרונות ברורים".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"התחושה שבאמת רואים אותו. לא רק את הביצועים שלו כעובד, אלא את האדם, הצרכים שלו, מה מניע אותו ולאן הוא רוצה להתפתח. כשעובד מרגיש שרואים אותו ושיש לו מקום אמיתי בארגון, נוצר חיבור שלא תמיד אפשר להתחרות בו רק באמצעות שכר או טייטל טוב יותר".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאפשר לעשות עבור עובדים הוא לפתח את המנהלים שלהם. בסוף, המנהל הישיר הוא מי שמשפיע הכי הרבה על חוויית היומיום של העובד, ולכן חיזוק השדרה הניהולית יכול לשנות ארגון בצורה מאוד משמעותית. מבחינתי, פיתוח מנהלים הוא הרבה מעבר לקורס. זה לבנות פורומים של מנהלים, לחבר אותם אחד לשני ולהנהלה, לאפשר להם לשתף בדילמות ובכאבים מהשטח, ולתת להם כלים ומענה בזמן אמת. למדתי שזו לא עבודה שעושים פעם בשנה - זו עבודה שצריכה לקרות כל הזמן".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"הטעות הכי נפוצה של מנהלים היא לנסות להיות נחמדים דווקא במקומות שבהם צריך להיות ברורים. הרבה מנהלים מפחדים להגיד את האמת, לתת פידבק ישיר או לשקף לעובד את הדברים כמו שהם, כי הם חוששים לפגוע בו או לאבד אותו. בעיניי, בדרך כלל קורה ההפך. כששיחה כנה נעשית בצורה מכבדת ובזמן, היא בונה אמון וחיבור. עובדים לא צריכים שהמנהלים שלהם יגנו עליהם מהאמת - הם צריכים לדעת איפה הם עומדים ומה הם יכולים לעשות כדי להשתפר".

מה דור ה-Z לימד את עולם העבודה - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z לימד את עולם העבודה לשאול 'למה'. לא לעשות דברים רק כי "ככה תמיד עשינו", אלא להבין למה אנחנו עושים אותם ומה הערך שלהם. בעיניי זו שאלה מצוינת גם לארגונים וגם לעובדים - ואם אין תשובה טובה ל'למה', אולי באמת הגיע הזמן לעשות משהו אחרת.

"מה שדור ה-Z צריך ללמוד הוא שלפעמים צריך לתת לדברים זמן. לא כל תפקיד חייב להיות מדויק מהרגע הראשון, לא כל משימה חייבת להיות מרתקת, ולא כל קושי אומר שצריך לעבור הלאה. יש ערך גם להתמדה, לסבלנות ולדרך שעוברים עד שמגיעים לדבר הבא".

מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"דווקא ככל שה-AI יודע לעשות יותר, חשוב להבין מה הערך הייחודי שכל אחד מאיתנו מביא - מקצועית, אישית, חברתית וארגונית. אנחנו צריכים לזהות את החוזקות שלנו ולפתח אותן, ולא לנסות להתחרות בטכנולוגיה במה שהיא עושה טוב מאיתנו. בעיניי, היכולת להבין איפה אני מייצר ערך שאי אפשר לקבל רק מכלי AI - בחשיבה, בשיקול דעת, ביצירתיות, בחיבור בין אנשים ובהבנת הקונטקסט - תהיה אחת המיומנויות החשובות ביותר בשנים הקרובות".