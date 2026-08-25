איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"כיום, Work-Life Balance זו ציפייה בסיסית מצד העובדים. הגישה הזו הגדירה את עצמה מחדש בשנים האחרונות. לכל ארגון יש את הדרך הייחודית שלו להעניק לעובד את היכולת לאזן בין חיי העבודה לחיי הפנאי בבית ועם המשפחה".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"בסופו של דבר, מה שמשאיר עובד בארגון זו תחושת המחוברות שלו לחברה ולערכיה (אם הם אכן תואמים את המציאות היומיומית שלה), ולאנשים הסובבים אותו. וכמובן, חלק גדול מתחושת השייכות נובעת גם מכך שהעובד מרגיש שהקול שלו תמיד נשמע".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"המהלך שאני הכי גאה בו הוא להפוך את הרווחה ממשהו שעושים 'כי צריך' למשהו שבאמת מותאם לעובדים. העשייה הזו לא יכולה לקרות בלי הקשבה, ניסיון ולמידה, ובלי לקחת את הפידבק של העובדים ולהפוך אותו לדבר שקורה בפועל. מבחינתי, ההצלחה היא לא כמות האירועים שהפקנו, אלא כשעובד אומר לי 'איזה כיף שחשבתם על זה', ואז אני יודעת שזה באמת עשה את העבודה".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"הטעות הגדולה ביותר שמנהל יכול לעשות היא לייצר אצל העובד תחושה שיש העדפה לעובדים מסוימים שעשויה להשפיע על ההחלטות הגדולות בחברה".

מה דור ה-Z לימד את עולם העבודה - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"הדבר המרכזי שדור ה-Z לימד את עולם העבודה הוא "Less is More" - אפשר לעשות הכול בפחות זמן, בדרך קצרה ויעילה יותר. דבר נוסף שמאפיין את בני דור ה-Z הוא שהכול דינמי - במיוחד משך זמן הישרדותו של עובד באותה משרה. שתי הגישות האלו חוברות ביחד לתפיסה שלפיה המשמעות של עיכוב או עמידה במקום היא חזרה אחורה. מה שהם עדיין יכולים ללמוד זה שתהליכים וצמיחה דורשים סבלנות. כדי לדייק ולבנות משהו נכון שעובד טוב ומוכיח את עצמו, נדרש לעתים תהליך שלוקח זמן, אבל ההמתנה והעבודה הקשה בסוף משתלמות".

מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"בעיניי, הדבר המקצועי שהכי חשוב ללמוד בעידן ה-AI הוא עולם ניתוחי הנתונים, הסקת המסקנות ויצירת ויזואליה קלה ופשוטה שתתאים לכל סוג של אנליזה".