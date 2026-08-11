איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"הגמישות לשלב עבודה מחו"ל בנסיעה אישית של העובד במקרה שהוא מעוניין בכך. בעבר היתה הפרדה ברורה, וארגונים היו מתנגדים לאפשר עבודה מאזור מרוחק, בעיקר כשיש פערי שעות בין יעד הנסיעה לבסיס העבודה. כיום, יש נטייה לאשר לעובדים שמבקשים לטוס לזמן ארוך (מעל שבוע) לעבוד מחו"ל בחלק מהזמן. אם בעבר זו היתה נשמעת בקשה לא סבירה שנועדה כדי לא 'לשרוף' ימי חופש, היום היא תתקבל בזרועות פתוחות, ותשקף אמון רב מצד המנהלים, ותחושת אחריות גבוהה ומסירות מצד העובד".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"מערכות יחסים משמעותיות ותקשורת פתוחה הן המפתח לשימור ופיתוח עובדים. ככל שמערכת היחסים עם המנהל הישיר ועם הצוות יהיו קרובים יותר, כך עובדים יחושו יותר משמעותיים, משפיעים ובעלי יוזמה, ולכן הם ירצו להישאר חלק מהקבוצה. הקשר הקרוב מאפשר למנהלים לזהות בזמן אמת אתגרים אישיים ומקצועיים ולתת מענה שיאפשר לעובד גמישות וצמיחה. ב-Sweet אנחנו מתגאים בשיעור שימור עובדים גבוה שעומד כיום על 89%".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"בתחילת מלחמת 'חרבות ברזל' התלבטתי איך נכון יהיה לתמוך במילואימניקים כשיחזרו מהשירות לעבודה. יזמתי תוכנית טיפול של שלושה חודשים עם ארגון אשחר, המתמחה במתן שירותי טיפול ותמיכה. במסגרת התוכנית, העובדים קיבלו אפשרות לגשת בצורה אנונימית לטיפול אצל פסיכולוג או תרפיסט. התוכנית היתה פתוחה לכל העובדים מאחר שהבנו שהצורך בטיפול בעקבות המלחמה הוא מגוון ונוגע לכולם, ולמעשה היא נמשכת עד היום. הנגשת התוכנית לעובדים היתה משמעותית בחיבור הארגון לצרכים שלהם. מבחינתי, אם עובדים הרגישו שראינו אותם, וענינו על הצורך שלהם, זה היה שווה את ההשקעה".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"הטעות הכי שכיחה היא המחשבה שבניית קשר עם עובד מסתכמת בחודש הראשון, באונבורדינג, ואחר כך אפשר לוותר על פגישה שבועית כי לכאורה יש דברים דחופים יותר. מערכת יחסים היא דבר חי ומשתנה, וכדי שהתקשורת בין המנהל והעובד תישאר פתוחה וטובה היא צריכה להתקיים בצורה עקבית. לבנות אמון עם עובדים זה תהליך שלוקח זמן ודורש עקביות - והאחריות לביסוס האמון היא של המנהל".

מה דור ה-Z לימד אותך - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z העניק לעולם העבודה שיעור על חשיבות ה'גם וגם'. אם בעבר היה נהוג לחשוב שהעמקה בתחום אחד תוביל להתמקצעות, הדור הזה בנה תפיסה שלפיה ככל שסל הכלים הוא רחב יותר, כך הוורסטיליות של העובדים תשפר הן את יכולות הארגון והן את היכולת שלהם לעמוד בפני שינויים ארגונים ולהביא ערך מחדש. דור ה-Z הוא סתגלן יותר, פתוח לשינויים ולקיצורי דרך. בעולם תעסוקה דינמי זהו סט תכונות חשוב להצלחה".

מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"בעידן ה-AI יש בעיניי שתי מיומנויות אנושיות חשובות. המיומנות הראשונה היא היכולת לשאול את השאלות הנכונות על מנת להעמיק ולייצר פתרונות טובים וסקלביליים (מדרגיים). שאלות גנריות מובילות לתשובות גנריות. והמיומנות השנייה היא היכולת לשמור על חשיבה ביקורתית במהלך העבודה המאתגרת עם AI. קל מאוד להיכנס לאזור של נוחות וחשיבה מאשררת. השילוב של הציפייה לרוץ מהר ושל הריצוי של כלי ה-AI - עלול בסופו של דבר להכשיל חשיבה ביקורתית ויצירתיות. חשיבה ביקורתית היא תכונה שמייחדת אנשים ועשויה להיות ההבדל בין ארגון מצליח לארגון מצטיין".