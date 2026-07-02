איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"בעולם ההייטק תמיד היה חשוב לעובדים להיות בחזית הטכנולוגיה, והתחושה היא שזה רק הולך ומתחדד עם השנים ועם כניסת ה-AI. היום, העובדים מצפים לגישה חדשנית הרבה יותר בכל מה שנוגע לכלים מתקדמים ולעבודה עם בינה מלאכותית. לצד זה, הם גם מצפים ליותר גמישות שתאפשר להם לנהל חיים במקביל לעבודה. אנחנו רואים בשתי הציפיות האלו משהו מאוד חיובי, כי הן מראות רצינות וכוונה לעבודה ארוכת טווח - ובאמת העובדים באוטופליט נוטים להישאר בחברה זמן רב, והצוות מורכב מהרבה עובדים ותיקים".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"בעיניי - האנשים. עם כל הכבוד (ויש מלא כבוד!) למוצר, לטכנולוגיה ולתנאים - בסוף הכול מתנקז לחומר האנושי, לאנשים הטובים שמרכיבים את אוטופליט. יותר מכל דבר אחר, האנשים הם אלו שמשאירים אותך במקום העבודה. החברים למשרד הם אלו שאתה רוצה לפגוש כאן כל בוקר. האווירה במשרדים, הצחוקים בארוחת הצהריים ביחד, השיח במטבח בקפה של הבוקר. האנשים זה הכול".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אוטופליט גדלה בקצב מהיר, מה שמייצר לנו לפעמים אתגרים מפתיעים. במהלך השנה האחרונה התרחבנו לקומה חדשה, ונדרש ממני ממש לפתוח משרד חדש. קפצתי למים, והפכתי ממנהלת משרד וחוויית עובד לקבלנית, מעצבת פנים, אשת IT, רכש, ציוד, הכול. וכשאני אומרת 'הכול' אני מתכוונת לזה מילולית - מרמת סוגי השקעים במטבח שיתאימו לכל המכונות שרציתי שם, כמו קפה נספרסו, מכונת פולים ומטחנה, מכונת קרח ומה לא, עד העכבר והמקלדת שיחכו לכל עובד בעמדה החדשה שלו. זה היה פרויקט שדרש מאיתנו לעבור מאפס למאה במהירות - מחול אבק ואתר בנייה ריק למשרד מושלם ומדוגם בצבעי המותג שמדבר אותנו ומאפשר עבודה נעימה במשרד. היה לי חשוב שהעובדים ירגישו שהם מגיעים לבית חדש. זה המבנה שבו אנחנו מבלים את רוב היום, אלו עמדות העבודה של כל אחד, אלו הכיסאות במטבחון, וזה כולל המון פרטים קטנים שלא חשבתם עליהם. וכן, ברור שעשינו טעימות לפולי הקפה".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"בעיניי, הדבר הכי חשוב בארגון הוא חיבור בין אנשים שנבנה באמצעות תקשורת פתוחה, שקיפות והעברת ידע. ככל שהעובדים מבינים מה קורה ולמה מתקבלות החלטות כאלה ואחרות, ומרגישים שהם חלק מהדרך - כך הם הרבה יותר מעורבים מקצועית, אישית ורגשית בהצלחה של החברה. בעיניי, זו גם הדרך למנוע את אחת הטעויות הנפוצות בניהול - מצב שבו נוצר פער בין מה שהמנהלים יודעים ומה שהעובדים יודעים. כשיש שקיפות ושותפות, יש הרבה יותר אמון, מחויבות ותחושת חיבור".

מה דור ה-Z לימד את עולם העבודה - ומה כדאי ללמוד ממנו?

"עולם העבודה למד מדור ה-Z שאפשר להיות הכול! שאפשר להגשים חלומות, לטייל, להיות אנשי בית ומשפחה - וגם לעבוד, ולהיות מצוינים בעבודה. העבודה איננה חזות הכול, אנחנו לא מוגדרים על ידה, ולמרות שהיא חלק גדול מהזהות שלנו, היא לא כל העוגה. מה שדור ה-Z יכול לאמץ מהדורות הקודמים - זה הערך שבהתמדה. כשאני מסתכלת על ההורים שלי - אין חרוצים ומתמידים מהם. לא משנה כמה קשה בדרך, לא מוותרים, לא עוזבים ולא מתעייפים, אלא מתמודדים, נשארים ועובדים קשה".

מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"לא רק בעוד חמש שנים, תמיד, מיומנויות חברתיות ובין-אישיות הן משהו שלעולם AI לא יוכל להחליף אותנו בהם. האנושיות, הרגש, השיח, תחושת הביחד, השותפות, החברות".