איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"בעבר דיברנו על גמישות כיתרון תחרותי, אבל היום היא כבר תנאי בסיסי. השינוי המשמעותי באמת הוא שעובדים מצפים ליחס אישי. הם לא רוצים להיות חלק מ'מדיניות אחידה', אלא שיכירו אותם כבני אדם, יבינו מה מניע אותם, באיזה שלב בחיים הם נמצאים ולאן הם רוצים להתפתח. בארגון גדול כמו בזק המשמעות היא לעבור מניהול של אוכלוסיות לניהול של אנשים. הטכנולוגיה מאפשרת התאמה אישית, אבל האחריות שלנו כמנהלים היא להפוך אותה לחוויה אנושית. בעיניי, ככל שהעולם הופך לדיגיטלי יותר, כך הצורך של אנשים להרגיש שרואים אותם רק הולך וגדל".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"עובדים מצוינים נשארים במקום שבו הם מרגישים שהם ממשיכים לצמוח. שכר זה חשוב, אבל הוא כמעט אף פעם לא הסיבה היחידה להישאר. אנשים רוצים לדעת שסומכים עליהם, ושנותנים להם להשפיע, ללמוד ולהיות חלק ממשהו משמעותי. מניסיוני, הגורם המשפיע ביותר על שימור העובד הוא איכות המנהל. מנהל שמקשיב, נותן אמון ומאפשר לאנשים להצליח ולהתפתח, יוצר מחויבות שקשה מאוד לייצר בכל דרך אחרת. אנשים אולי מצטרפים לארגון בזכות המותג, אבל נשארים בזכות המנהל שלהם".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אחד המהלכים המשמעותיים ביותר שהובלתי בבזק, ביחד עם הנהלת החברה, היה הסכם העבודה החדש שנחתם לפני מספר חודשים. מעבר לשיפור תנאי ההעסקה, הוא סימן שינוי תפיסתי של מעבר למודל שמעודד מצוינות, ביצועים וגמישות ניהולית, תוך התאמה לעולם העבודה המשתנה. הלקח המרכזי שלי הוא שאנשים לא באמת חוששים משינוי, הם חוששים מחוסר ודאות. כשמסבירים את הסיבה, משתפים בתהליך ומנהלים דיאלוג אמיתי - גם מהלכים מורכבים הופכים להזדמנות לחזק את האמון. בסופו של דבר, הדרך שבה מובילים את השינוי חשובה לא פחות מהשינוי עצמו".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

הטעות הראשונה היא לחשוב שמנהל צריך לדעת הכול. בעולם שמשתנה כל הזמן, מנהל טוב נמדד דווקא ביכולת שלו לשאול, להקשיב וללמוד. הטעות השנייה היא לבלבל בין סמכות למנהיגות. תפקיד נותן סמכות, אבל רק התנהגות יוצרת אמון. הטעות השלישית היא לנהל את כולם באותה הדרך. אנשים שונים מונעים מדברים שונים, ולכן מנהיגות טובה חייבת להיות מותאמת לאדם שמולך. הצלחה של מנהל לא נמדדת בכמה אנשים עובדים אצלו, אלא בכמה אנשים מצליחים בזכותו".

מה דור ה-Z לימד אותך - ומה הוא עדיין צריך ללמוד?

"דור ה-Z הכריח אותנו לעצור ולשאול שאלות שלא תמיד שאלנו. מדובר בדור שמבקש להבין את המשמעות, מצפה למשוב בזמן אמת ולא מקבל כמובן מאליו תהליכים או היררכיות. בעיניי זו תרומה אמיתית לעולם העבודה. באותה מידה, גם להם חשוב לזכור שקריירה נבנית לאורך זמן כי ניסיון, התמדה וסבלנות עדיין אי אפשר להחליף, גם בעולם שמשתנה במהירות. הסקרנות של דור ה-Z היא יתרון, אבל ההתמדה היא זו שתהפוך אותה לקריירה".

מהן המיומנויות החשובות ביותר בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"AI משנה את הדרך שבה אנחנו עובדים, ולכן היכולת להשתמש בו תהפוך למיומנות בסיסית. אבל ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כך דווקא היתרון האנושי הופך משמעותי יותר. אני רוצה לראות עובדים סקרנים, כאלה שלומדים כל הזמן, חושבים בצורה ביקורתית, יודעים לעבוד עם נתונים ולשאול שאלות טובות. במקביל, מיומנויות כמו תקשורת, אמפתיה, שיתוף פעולה והובלת אנשים יהפכו לנכס האמיתי של כל ארגון. אני לא מאמינה שהבינה המלאכותית תחליף אנשים. היא תעצים את מי שיידעו לעבוד איתה. ככל שהטכנולוגיה הופכת לחכמה יותר, האנשים צריכים להפוך לחכמים יותר, ובעיקר לאנושיים יותר".