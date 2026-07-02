חברה: NetNut תפקיד: VP HR ניסיון: 25 שנים מוטו: "יתרון תחרותי של ארגון נבנה, בין היתר, מהמארג האנושי, מהתרבות הארגונית ומהיכולת של אנשים לעבוד יחד סביב מטרה משותפת"

איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"לפני חמש שנים אף אחד לא ציפה שהארגון יספק כלי AI כחלק מסביבת העבודה. היום זו כבר סוג של ציפייה בסיסית. אם בתחילת הדרך השיח התמקד בעיקר בחששות ובסיכונים, היום השאלה כבר אינה האם לאפשר שימוש ב-AI, אלא כיצד לאפשר שימוש נכון בו. עובדים מצפים לא רק לגישה לכלים, אלא גם להכשרה, כללים ברורים והכוונה שתאפשר להם להפיק מהם ערך אמיתי".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"עובדים מצוינים נשארים במקום שבו הם ממשיכים ללמוד, מקבלים אחריות, מרגישים שסומכים עליהם ויודעים שיש להם השפעה אמיתית על התוצאות. אנשים מוכשרים מחפשים סביבה כיפית של אנשים טובים, ובמקביל כזו שמאתגרת אותם ומאפשרת להם לצמוח".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"בשנה האחרונה השקנו את Scale Builders - תוכנית אסטרטגית לפיתוח עובדים בעלי פוטנציאל גבוה, מתוך הסתכלות ארוכת-טווח על המנהיגים העתידיים של הארגון. כחברה שנמצאת בצמיחה מתמשכת, היה לנו חשוב לבנות תהליך שלא רק מזהה טאלנט, אלא גם מייצר שפה משותפת של מנהיגות וצמיחה בכל הארגון. התוכנית דרשה מאיתנו, בין היתר, להגדיר בצורה ברורה מהי מצוינות, אילו יכולות יידרשו מהארגון בשנים הקרובות, ואיך מזהים ומפתחים אותן באופן עקבי. הלמידה המשמעותית מבחינתי היא שככל שארגון גדל - האתגר הוא כבר לא רק לגייס אנשים טובים, אלא לבנות מנגנונים שמאפשרים לעוד ועוד אנשים להצליח באותה תרבות, באותם סטנדרטים ובאותה איכות ניהולית".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"אחת הטעויות הנפוצות היא לראות בתיאום ציפיות ובמשוב אירועים נקודתיים, במקום תהליך מתמשך. ככל שהעבודה הופכת דינמית יותר, חשוב להמשיך לתקשר ציפיות מול העובדים, לעדכן אותם בסדרי עדיפויות ולתת להם משוב באופן שוטף. בעיניי, אחד התפקידים החשובים ביותר של מנהל הוא לייצר בהירות".

מה דור ה-Z לימד אותך - ומה כדאי ללמוד ממנו?

"דור ה-Z לימד ארגונים שעובדים מחפשים משמעות, שקיפות, גמישות ואיזון טוב יותר בין העבודה לחיים האישיים. מצד שני, דור ה-Z מגלה שקריירה נבנית לאורך זמן. התפתחות מקצועית דורשת סבלנות, התמדה ונכונות להתמודד גם עם משימות פחות 'זוהרות'. בסופו של דבר, גם הארגונים וגם העובדים נמצאים בתהליך מתמשך של למידה והתאמה, ובעולם שמשתנה בקצב מואץ, היכולת להסתגל היא תנאי להצלחה עבור שני הצדדים".

מהן המיומנויות החשובות בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"בעולם שבו AI יידע לבצע יותר ויותר משימות, נדרשת מאיתנו פחות יכולת לייצר תשובות ויותר יכולת לשאול את השאלות ה'נכונות'. חשיבה ביקורתית, שיקול דעת, הבנה עסקית, למידה מתמדת, הסתגלות ויכולת לעבוד לצד טכנולוגיה - הן מיומנויות קריטיות. אמנם בזכות AI הביצוע יואץ, אבל האחריות להבין את ההקשר, לקבל החלטות ולייצר ערך - תישאר בידי האנשים".