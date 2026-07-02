איזו ציפייה שנחשבה בעבר מדע בדיוני היא כיום ציפייה בסיסית מצד העובדים?

"אם בעבר רווחה וחוויית עובד נמדדו באמצעות אירועים גדולים, הטבות אחידות ופינוקים שהתאימו לכולם, היום הציפייה שונה לגמרי: עובדים מחפשים חווייה מותאמת, שקופה ומשמעותית. הם רוצים לעבוד בארגון שמקשיב באמת, מבין את הצרכים שלהם, מאפשר להם להשפיע על סביבת העבודה ויודע לחבר בין החוויה האישית למטרות החברה. ב-Justt אנחנו מיישמים את הגישה הזו באמצעות תפיסת HR as a Product, שבה אנחנו מתייחסים ליוזמות במסגרת חוויית העובד כמו למוצר: מתחילים מהצורך האמיתי, מקשיבים לעובדים ולמנהלים, יוצרים פתרון, אוספים פידבק ומשפרים תוך כדי תנועה".

מה גורם לעובד מצוין לבחור להישאר בארגון - גם כשיש לו הצעות אחרות?

"עובדים חזקים נשארים במקום שבו הם מרגישים שיש להם השפעה, שהם ממשיכים להתפתח, ושהם מאמינים בכיוון של החברה. אחד הגורמים המשמעותיים ביותר הוא איכות המנהל הישיר. מנהל טוב מייצר בהירות, בונה אמון, נותן פידבק, מזהה חוזקות ומאפשר לעובד להרגיש שהוא מתקדם וצומח. עבור העובד, הרבה פעמים המנהל הוא ההבדל בין 'עוד מקום עבודה' לבין מקום שבו הוא רוצה להשקיע. לצד המנהל, יש כמובן גם את המרכיב האנושי - אנשים רוצים לעבוד עם אנשים שהם מעריכים, סומכים עליהם ונהנים להיות לצדם. מרכיב חשוב נוסף הוא האמון בהנהלה: עובדים רוצים להבין לאן החברה הולכת, להרגיש שההחלטות מתקבלות באחריות ובשקיפות, ולראות התאמה בין מה שהחברה אומרת לבין מה שהיא עושה בפועל. התפקיד שלנו כ-HR הוא לחזק את כל המרכיבים האלה לאורך מסע העובד, דרך דיאלוג פתוח עם מנהלים, תהליכי משוב, הצבת יעדים ויצירת הזדמנויות לחיבור בין אנשים וצוותים".

איזה מהלך משמעותי הובלת עבור העובדים בשנים האחרונות ומה למדת ממנו?

"אחד המהלכים המשמעותיים שהובלתי בשנה האחרונה היה להפוך את חוויית העובד ב-Justt למדויקת, קשובה ומבוססת יותר על צרכים אמיתיים. כחלק מהמהלך יצרתי את Justt Wishlist: רשימת משאלות שמתעדכנת באופן שוטף ומאפשרת לעובדים לשתף מה הם היו רוצים לראות במשרד: ממאכלים ומוצרים שהם אוהבים, דרך ציוד משרדי, ועד רעיונות לשיפור חוויית היומיום. המטרה לא היתה רק 'לאסוף בקשות', אלא לייצר ערוץ הקשבה פשוט, נגיש ומתמשך, שנותן לעובדים תחושה שיש להם קול והשפעה על סביבת העבודה שלהם".

מהן הטעויות הכי נפוצות של מנהלים - שהיית יכולה לכתוב עליהן ספר?

"אחת הטעויות הנפוצות ביותר שמנהלים עושים היא להניח שעובדים מבינים לבד מה מצופה מהם, איך נראית הצלחה בתפקיד שלהם, ואיך העבודה היומיומית שלהם מתחברת לתמונה הרחבה יותר של החברה. בעיניי, בהירות היא אחת המתנות הכי חשובות שמנהל יכול לתת לעובד. כשעובד יודע מה מצופה ממנו, מה חשוב באמת, איך מודדים הצלחה, ואיך העבודה שלו משפיעה על הצלחת החברה - הוא יכול להיות הרבה יותר ממוקד, עצמאי ובעל אימפקט".

מה דור ה-Z לימד אותך - ומה כדאי ללמוד ממנו?

"דור ה-Z מלמד אותנו להתחיל מה'למה' - לא להסתפק במשימה, אלא להבין את המשמעות, המטרה והערכים שמאחוריה. הוא גם הכריח ארגונים לדבר בקול על גבולות בריאים, על בריאות נפשית ועל משמעות בעבודה, ושִינה נורמות שכל הדורות נהנים מהן היום. דור ה-Z עדיין צריך ללמוד שבניית קריירה היא תהליך. סבלנות, התמדה, קבלת פידבק ויכולת להתמודד עם מורכבות הן מיומנויות מקצועיות לכל דבר. ההתמודדות עם אתגרים, למידה מאנשים מנוסים, יכולת עבודה בצוות ובניית אמון לאורך זמן - הם חלק משמעותי מהצמיחה המקצועית".

מהן המיומנויות החשובות בעידן ה-AI שהיית רוצה לפקס את העובדים עליהן?

"המיומנות הקריטית ביותר תהיה היכולת לתפקד בתוך אי־ודאות: לקבל החלטות גם כשאין תמונה מלאה, להסתגל במהירות כשהכיוון משתנה ולהמשיך להתקדם גם כשאין תשובה אחת ברורה. ככל שהטכנולוגיה תבצע יותר משימות טכניות ואנליטיות, העובדים יהיו אלה שישלבו גמישות מחשבתית, יכולת הסתגלות ושיקול דעת עם אינטליגנציה רגשית גבוהה. בעיניי, AI לא מחליף את החשיבה האנושית, אלא מחדד את החשיבות שלה. הוא יכול לייעל את ה'איך', אבל האנשים הם אלה שצריכים להגדיר את ה'למה', להבין את ההקשר, לשאול את השאלות הנכונות ולקבל החלטות מורכבות".