הכיוון שלנו: פתרונות יצירתיים למסורבי בנקים

רקע אישי ומקצועי

אני בוגר עם תואר במנהל עסקים ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית. את חברת "חכם משכנתאות" הקמתי מתוך שליחות אמיתית לעזור לאנשים לפתור בעיות פיננסיות מורכבות, ולהחזיר לעצמם את השליטה הכלכלית. לאורך השנים ליוויתי מאות משפחות, זוגות ויחידים - ובניתי צוות מקצועי שמוביל פתרונות יצירתיים בה תאמה אישית, גם כשהמערכת הבנקאית סוגרת דלתות.

המומחיות שלי

אנחנו יודעים לקחת לקוח שנמצא תחת עומס כלכלי, עם החזרי הלוואות כבדים, סירובים מהבנקים וחוסר ודאות, ולבנות לו מסלול כלכלי חדש שמחזיר לו את השקט. אנחנו גם מתמחים בפתרונות מימון חכמים דרך משכנתא, כולל איחוד הלוואות דרך שעבוד נכסים, משכנתאות למסורבי בנקים, וליווי מקצועי לאורך כל הדרך.

בנוסף אנחנו מטפלים במשכנתאות מורכבות ובמיחזורי משכנתא ובמידת הצורך מפנים את לקוחותינו בין השאר לגופים חוץ בנקאיים מוכרים ואמינים.

הגישה שלי משלבת הבנה כלכלית עמוקה של המקרה והסיטואציה עם רגישות אנושית, ולפעול תוך שמירה מלאה על טובת הלקוח הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

העבודה איתי מתחילה תמיד מהבנה של האדם שנמצא מולי, לא רק בהבנה של הנתונים ושל המספרים. אני שומע את הסיפור, מנתח את המצב הכלכלי לעומק, ובונה תמהיל שמותאם ללקוח אישית. מדובר בליווי אמיתי גם ברגעי לחץ והתלבטות, גם מול הבנקים וגם מול גופים חוץ-בנקאיים. בסופו של דבר המטרה שלי היא אחת: שהלקוח ירגיש בטוח ושידע שהוא בידיים טובות.

מגמות וטרנדים בתחום

עליית הריביות בשנים האחרונות והקשחת תנאי ההלוואה של הבנקים גורמות לעוד ועוד אנשים לחפש פתרונות חוץ-בנקאיים. וזה ממש לא פתרון רע אם יודעים לגשת לפתרון הזה בצורה נכונה. אני רואה את השוק הולך לכיוון של פתרונות יצירתיים. גם במקרה זה חובה להקפיד על שקיפות, מקצועיות ואחריות.