רקע אישי ומקצועי

ב-15 השנים האחרונות אני עוסק בעולם הפיננסים, שוק ההון והשקעות הנדל״ן בישראל ובחו״ל. לאורך הדרך צברתי ניסיון בניהול השקעות, מינוף פיננסי, גיוס אשראי וליווי עסקאות מורכבות. החיבור שלי לתחום המשכנתאות והאשראי נולד מתוך היכרות אישית עם הצורך בגיוס הון ובמציאת פתרונות מימון. ככל שהעמקתי בתחום, נחשפתי למשפחות ולאנשים שמשלמים ריביות גבוהות, נושאים בהחזרים שאינם תואמים את יכולתם הכלכלית ולעיתים נקלעים למעגל מתמשך של הלוואות.

מתוך ההבנה הזאת הקמנו את שילת משכנתאות וגיוס אשראי: כדי לסייע למשפחות, ליחידים ולעסקים להשיב לעצמם יציבות פיננסית ולבנות עתיד כלכלי טוב יותר.

התמחות

תחום ההתמחות שלנו הוא התאמת פתרונות אשראי ומימון למשפחות, ללקוחות פרטיים ולעסקים. אנחנו בוחנים את התמונה הפיננסית של כל לקוח ומחפשים פתרון שמתאים לצרכיו וליכולת ההחזר שלו. בין השירותים המרכזיים שלנו:

איחוד הלוואות לבעלי נכסים - בחינת האפשרות לרכז התחייבויות קיימות במסגרת מימון אחת, במטרה להקל על ההתנהלות החודשית.

איחוד הלוואות גם ללקוחות ללא נכס - איתור פתרונות אשראי בהתאם לנתונים וליכולת ההחזר, גם ללא נכס בבעלות הלקוח.

הלוואות כנגד נכס - בחינת אפשרויות לגיוס מימון באמצעות נכס קיים, בכפוף לתנאי הגוף המממן.

גיוס אשראי לעסקים - התאמת פתרונות מימון לצורכי פעילות, תזרים ופיתוח עסקי.

פתרונות מימון למקרים מורכבים - ליווי לקוחות גם במצבים שבהם קבלת אישור מהבנק אינה פשוטה.

בכל אחד מהתחומים, הדגש שלנו הוא על בחינה אחראית של החלופות ועל בניית פתרון לטווח ארוך לא על נטילת הלוואה נוספת בכל מחיר.

תהליך העבודה - הלקוח ואני

אנחנו מתחילים בהיכרות ובבדיקה של התמונה הפיננסית המלאה: ההתחייבויות הקיימות, ההחזרים החודשיים, הצרכים והאפשרויות. משם אנחנו פועלים למציאת פתרון מותאם ומלווים את הלקוח מהבדיקה הראשונית ועד לקבלת המימון בפועל.

השקיפות היא ערך מרכזי בעבודה שלנו. החברה פועלת על בסיס הצלחה בלבד: הלקוח אינו משלם מראש, והתשלום מתבצע רק לאחר שקיבל את הכסף בפועל. מבחינתנו, המטרה אינה רק להשיג הלוואה נוספת, אלא לבנות פתרון ארוך טווח שיסייע להפחית את נטל ההחזרים והריביות, לייצר סדר פיננסי ולצמצם את הצורך בהלוואות נוספות בעתיד.

מגמות וטרנדים בתחום

בשנים האחרונות, ובמיוחד על רקע התקופה המאתגרת בישראל, אנחנו פוגשים יותר משפחות ובעלי עסקים שמתמודדים עם לחצים תזרימיים. יוקר המחיה, הריביות הגבוהות וחוסר הוודאות גורמים לאנשים לפנות להלוואות מהירות כדי לתת מענה לצורך מיידי. אלא שהלוואות כאלה עלולות להצטבר להחזרים חודשיים כבדים ולעלות מימון גבוהה, שפוגעים באיכות החיים וביכולת לתכנן קדימה. לכן חשוב בעיניי להסתכל על מכלול ההתחייבויות ולא רק על ההלוואה הבאה.

משהו לסיום

מאחורי כל תיק פיננסי עומדים אדם, משפחה או עסק שמחפשים מוצא אמיתי. אני מאמין שכל לקוח ראוי להזדמנות חדשה ולפתרון שמתאים למצבו. לכן אנחנו רואים בעבודה שלנו שליחות ולא רק עסקה: הרצון הוא להעניק ללקוחות לא רק גישה לאשראי, אלא גם שקט נפשי, יציבות ויכולת לצמוח מחדש.

כשנותנים לאנשים פתרון אמיתי, מלווים אותם בשקיפות ופועלים מתוך אכפתיות אפשר לשנות חיים.