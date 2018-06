הצטרפו אלינו

■ עורך/ת רשתות חברתיות

התפקיד כולל: כתיבה, עריכה ופיתוח תוכן במגוון פלטפורמות, כלים ותחומים

איפיון והבנת קהלי היעד ובניית תכנית פעולה אסטרטגית עבור כל קהל יעד וכל ערוץ

עבודה מול המערכת והכתבים.

דרישות:

ניסיון מעשי מוכח בתפעול תוכן של עמודי אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר ויוטיוב, לרבות יצירת תוכן כתוב, מצולם וטיפול בוידאו

יכולות כתיבה וניסוח משובחות

הכרות מעמיקה עם עולם הניו-מדיה והרשתות החברתיות

יחסי אנוש מעולים

יכולת לעבוד ולחשוב בצוות

חשיבה יצירתית, עצמאית ומקורית

ניסיון עיתונאי והבנה בכלכלה - יתרון משמעותי

ניסיון בתפעול עמודים של הוצאה לאור/עיתונות/מדיה - יתרון

קורות חיים יש לשלוח ל- jobs@globes.co.il

■ מנהל/ת תיקי לקוחות

מחלקת המכירות הטובה בישראל מחפשת את כוכבי המכירות החדשים שלה.

דרושים מנהלי תיקי לקוחות למחלקה המסחרית בגלובס

תחומי אחריות עיקריים:

התפקיד כולל ניהול שוטף וקבוע של תיק לקוחות ומשרדי פרסום.

הובלת מהלכים פרסומיים מקצה לקצה

הנעת מהלכים יזומים מול מפרסמים

דרישות:

ניסיון מוכח במכירות.

ניסיון מוכח בעבודה מול לקוחות גדולים.

היכרות עם עולם הפרסום.

קורות חיים יש לשלוח ל- jobs@globes.co.il

■ עורך/ת לאתר גלובס - משרה חלקית

כתיבת סקירות מסחר על הנעשה בבורסה הישראלית, בורסות וול-סטריט ושווקים נוספים בעולם, מעקב אחר המתרחש בעולם הכלכלי וזיהוי חדשות מתפרצות, עריכה שוטפת של כתבות המפורסמות באתר, לקיחת חלק בניהול עמודי גלובס ברשתות החברתיות, ניטור תגובות המושארות באתר ובעמודי גלובס ותפעול טכני שוטף של האתר.

העבודה במשמרות כולל סופ"ש.

דרישות:

יכולת כתיבה ועריכה.

הבנה בכלכלה הישראלית ושוק ההון העולמי.

שליטה באנגלית ברמה גבוהה.

שליטה ברשתות חברתיות.

קורות חיים יש לשלוח ל- jobs@globes.co.il

Product Manager ■

Globes is looking for a Senior Product Manager to revolutionize its entire product line (CMS, main website and applications, digital services etc.). As a PM you will work closely with our R&D, design, marketing and new-media staff and help build an innovative experience for the millions of users that make Globes the no. 1 financial news website in Israel.

Globes’ news platforms are amazingly interesting and complex products, and you will be joining our team in its most exciting moment, as we plan to reinvent our platform and turn it into a world-class innovative and effective financial news website built for the current era. You will be interacting daily with top management and will be challenged to find the right balance between engineering, design, UX and business goals.

Desired Skills & Experience 6+ years of experience in product management, with at least 3 years of experience delivering mobile products

Have a clear track record of shipping successful desktop and mobile products (iOS and Android), specifically applications that already have a large and loyal user base

Have the ability to manage projects and features across the entire life cycle and user flows

Have technical independence: can quickly collect and analyze data from a variety of environments, define clear user stories and requirements, write use cases and generate insightful wireframes

Must care deeply about user experience and have strong consumer product instincts. UX/UI skills and experience – Advantage

Strong analytical skills and demonstrated ability in making data driven decisions

Team player and great human relations, “Get things done” mentality

Excellent written and verbal communication skills

Experience with publishing platforms is a big plus.

Please send your CV- jobs@globes.co.il

■ מזכיר/ת מנכ"ל בכיר/ה

מתן תמיכה אדמיניסטרטיבית למנכ"ל וסיוע על-ידי מילוי מגוון משימות.

תחומי אחריות:

סיוע למנכ"לית בכל מטלה- החל מניהול יומן וארגון פגישות ועד הובלת פרויקטים שונים.

ניהול של היומן וכל הכרוך בארגון הלו"ז זימוני פגישות, תיאומים מורכבים, שמירה על סדר יום וניהול זמן מיטביים.

ארגון ישיבות, לרבות הכנת ותדרוך המנכ"ל לקראת הפגישות השונות.

בקרה על יישום החלטות (הן מפגישות העבודה שמקיים והן מישיבות ההנהלה).

מיון פניות וסינון שיחות טלפון ובקשות ותעדוף הטיפול בהן באופן מותאם.

מענה להודעות/דוא"ל/שיחות טלפון בהתאם להנחיות המנכ"ל.

הפקת דו"חות ומסמכים בהתאם לצורך.

תנאי עבודה:

משרה מלאה (09:00-18:00).

נדרשת זמינות מעבר לשעות העבודה ונוכחות באירועים וכנסים.

דרישות:

חובה ניסיון בתפקיד דומה (אפשרי במסגרת צבאית, עסקית בכירה).

משימתי/ת, אסרטיבh/ת, חד/ת אבחנה, יעיל/ה ועצמאי/ת.

קשר שוטף וצמוד עם עובדי החברה השונים, בעיקר עם חברי ההנהלה.

בעל /ת הנעה פנימית, מתאפיין באנרגטיות, דינמיות וגמישות.

יכולות סדר וארגון מעולות, משימתי /ת ובעל /ת יכולת מיקוד ותעדוף.

נינוחות בעבודה תחת לחץ, בעל/ת יכולת טובה לעבודה בריבוי משימות.

קורות חיים יש לשלוח ל- jobs@globes.co.il

■ נציגי/ות מכירות לאגף המנויים

לגלובס דרושים/ות נציגי /ות מכירות טלפוניות לתפקיד מאתגר דינמי ומעניין לגיוס לקוחות חדשים לחברה.

העבודה משלבת שיחות נכנסות ושיחות יוצאות.

עבודה בסביבה נעימה ותומכת במוקד מתפתח וצומח.

למתאימים /ות מובטח פוטנציאל שכר גבוה + תנאים נילווים.

משרה של 7 שעות ביום, בשתי משמרות:

9:00 16:00 / 10:00 17:00.

ראשל"צ מערב (חניה במימון מלא).

דרישות:

ניסיון במכירות - חובה.

ניסיון במכירות למגזר העסקי - יתרון.

אוריינטציה מכרתית ושירותית.

יכולת ורבלית וכושר שכנוע.

הישגיות - מחויבות לעבודה וליעדים.

קורות חיים יש לשלוח ל- jobs@globes.co.il