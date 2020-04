הקשר בין סקס, מקלחת, שוקולד וחיוך – לניהול בעולם דיגיטאלי. מנהלים אינטימיות דיגיטלית בארגון

30.04.2020 |

תקשורת מילולית בניהול מרחוק חשובה בשלושה היבטים מרכזיים:

1. היכולת לנתח את המסרים הבלתי מילוליים של האנשים סביבנו

2. פיתוח מודעות עצמית - מה אני משדר בשפת הגוף שלי כשאני מנהל תקשורת עם הסביבה.

3. כיצד להעביר מסר מול מצלמה

במקרים רבים לאורך שנות עבודתי בתחום מצאתי שישנם המון פערים בין תפיסת העצמי שלנו ובין הדימוי הציבורי-ארגוני שלי.

כמו כן ישנו קושי גדול של אנשים לעמוד מול מצלמה ועוד יותר לדבר מול מצלמה.

במסגרת שנים רבות של ייעוץ אישי הכלי הדומיננטי בו אני משתמשת לפתוח מודעות ולשפר מיומנויות של עובדים ומנהלים הוא צילום וידאו. הדרך הטובה ביותר ללמוד על עצמינו - להתבונן על עצמינו מהצד.

רוב בני האדם אינם מודעים למחוות הגוף שלהם ולמניירות הקטנות שמאפיינות אותנו ביומיום. לרוב העובדים שלנו או העמיתים לעבודה יוכלו להעיד על ההתנהגות הבלתי מילולית שלנו מכיוון שהם מתבוננים בנו במהלך יום העבודה.

ניתוח מקצועי של שפת הגוף יכול להתבצע בעיקר דרך ניתוח סרטונים מצולמים של אנשים. כך לדוגמא ניתן לנתח נאשמים במהלך חקירה, נאומים של מנהלים ,פוליטיקאים ואנשי תקשורת. היתרון הגדול בניתוח חומר מצולם הוא ביכולת לראות את הסרטון מספר פעמים ובכל צפייה תתגלה אינפורמציה נוספת שהמוח שלנו לא הצליח לקלוט בפעם הראשונה.

כאשת מקצוע בתחום מעל 15 שנה פיתחתי יכולת לקלוט הרבה מאוד מחוות בצפייה ראשונה או במפגש ראשון עם אנשים. אך כשאני נדרשת לנתח חומר באופן מקצועי בתקשורת או במסגרת ארגונית בצפייה שניה ושלישית מאתרת מחוות נוספות שנעלמו מעיני.

כך שהאילוץ שנחת עלינו בעקבות COVID-19 יכול בהחלט להפוך ליתרון גדול בידי גורמים ניהוליים ואבחוניים בארגון.

יתרון נוסף בצפייה בחומר מצולם היא היכולת לאתר תנועות מקרוניות של הפנים, תנועות בלתי נשלטות אשר מסגירות את התחושות האותנטיות שלנו.

פורפ' פול אקמן במחקריו דיבר על שש הבעות פנים אוניברסליות - שמחה עצב כעס גועל הפתעה פחד והוסיף בשלב מאוחר יותר את הבעת האשמה שמתפתחת בשלב מאוחר יותר בילדות שלנו כשאנחנו מבינים את ההקשרים החברתיים שלנו ומושפעים מנורמות ותרבות בה אנו גדלים.

אותן מיקרו הבעות מסייעות בעיקר באיתור אמינות וחוסר אמינות במסרים.

מסר אמין מתקיים אך ורק כשיש הלימה בין המסר המילולי והמסר הבלתי מילולי. כשיש פער ביניהם האמת נמצאת במסר הבלתי מילולי - בקוליות שלנו, בקשר עין , עפעוף ארוך, הבעות פנים שסותרות את המסר המילולי לדוגמא: מנהל שואל את העובד האם הנהלים החדשים של עבודה מרחוק ברורים לו?

העובד אומר כן בטח (וסוגר את העפעף שלו לזמן ארוך ממצמוץ רגיל שלו) מה שמעיד על חוסר אמינות שיכול לנבוע ממבוכה להודות שלא קלט כלום, או מחוסר הסכמה עם השינויים הארגוניים או לחילופין חוסר שביעות רצון בקשר עם המנהל.

למידה ושיפור היכולת שלנו לקרוא מסרים בלתי מילוליים קריטית לניהול תקשורת אפקטיבית, אסרטיבית וכריזמטית בסביבה הארגונית ובכלל בחיים האישיים שלנו.

האתגר שעומד בפיננו בתקופה זו הוא לרכוש מיומנויות של העברת מסרים מול מצלמה. לשדרג את היכולת שלנו לנתח עובדים מנהלים מועמדים לעבודה ולקוחות בשיחות וידאו.

האתגר הזה יכול לחסוך לנו ולסביבה זמן וכסף יקר של הגעה פיזית לפגישות ראיונות העסקה ומשא ומתן.

כמו כן יכולת צמצום אחוז הטעות באבחון הסביבה. שלעיתים עולה לארגון כסף רב בגיוס מנהלים או עובדים שאינם מתאימים למשרה ולארגון.

אמנם ניתוח ראיון מצולם ככל שיכלול יותר פרטים ולא רק את פלג הגוף העליון של המועמד ייתן אינדיקציה אמינה ומקצועית יותר לניתוח המועמד - בדרך כלל רוב ה"נזילות" של שפת הגוף שלנו בורחות מהרגליים - האיבר הכי רחוק מהמוח.

אך בראיון חצי גוף ניתן להתמקד בהבעות הפנים ובקשר עין שיוצר אמינות או חוסר אמינות משקף את רמת הבטחון של המועמד, את הנינוחות ויכולת ההקשבה שלו.

Faked it until you make it

חיוך הוא הבעת הפנים הכי נעימה ומקרבת שיש. אדם שנכנס לחדר ומחייך מזמין לקשר, משדר בטחון עצמי, נעימות ופתיחות.

ישנם אנשים שלא מודעים לכוחו של החיוך כמשנה רגש.

נעשו מחקרים מרתקים שהוכיחו כיצד מחוות גוף חיצוניות משפיעות על הפנימיות שלנו. אני ממליצה על הרצאה מרתקת ב-TED של הפסיכולוגית איימי קאדי בנושא.

אחת המסקנות של המחקר היא שכפי שסקס משובח משחרר אנדורפינים מהמוח - סמים טבעיים שמשרים אוירה של ריחוף, כמו אחרי אימון ספורט מקלחת טובה ואכילת שוקולד, גם אם תנסו לחייך עשר דקות (אפילו חיוך מאולץ) אחרי מספר דקות 88 שרירי הפנים שלכם ישתחררו וכך גם הרגש ישתנה ותרגישו תחושה חיובית שמשתלטת עליכםt

לא להתנהל בפיג'מה

המעבר לעבודה מהבית מחייב עובדים ומנהלים לעשות התאמות גם בעניין התפקוד והנראות בבית.

עבודה מהבית מחייבת ניהול זמן אחר מזה שהורגלנו אליו כשיצאנו בבוקר למשרד כך שהיתה הפרדה ברורה בין החיים האישיים שלנו וחיי העבודה.

במציאות החדשה נאלץ להיות אסרטיביים מול בני המשפחה בחלוקת הזמן והקשב בין החיים האישיים וטיפול במטלות הבית ובין ביצוע מטלות מקצועיות וישיבות מקוונות.

כמו כן הוכח שאחד הדברים שמסייעים לתפקוד אפקטיבי יותר של עבודה ושיחות מקצועיות בטלפון ובוידאו זו הנראות שלנו.

לא לנהל שיחות עבודה מהמיטה עם פיגמה - מכיוון ששומעים את הפיגמה בקול שלכם.

חשוב להתעורר להתקלח להתלבש יפה והנשים שביננו אפילו להתאפר מה שמסייע לנו להכנס למצב עבודה. הבגדים, השיער שלנו והמראה החיצוני בכלל כמו גם תנוחת הגוף שלנו, היציבה - ישיבה ליד שולחן עבודה או על הספה בסלון שרועים משנה את טון הדיבור שלנו את האינטונציה וכמובן את התשוקה וההתלהבות בהתנהלות הכללית שלנו.