נאמנות בכל מחיר?

29.07.2020 | אורי גורן, סמנכ"ל דיגיטל ושירות, קבוצת קסטרו הודיס

צילום: יח"צ

אחד הנושאים המרתקים בתחום השיווק הוא נאמנות הלקוחות. יש הטוענים כי ישנה קורלציה מלאה בין שביעות רצון לנאמנות. אין ספק ששביעות רצון גבוהה תגביר את נאמנותם של הלקוחות, אולם לא חסרים מקרים בהם שביעות הרצון איננה גבוהה כלל, אך הנאמנות למותג הינה ללא פשרות. בוודאי דוגמאות מתחום הפוליטיקה או הספורט עולים ראשונים כדוגמא לכך, אך ישנן לא מעט דוגמאות גם מעולמות תוכן נוספים, שבהם מותגים חזקים נשענים על נאמנות גבוהה גם אם לקוחותיהם אינם שבעי רצון.

אחד האתגרים שעמדו בפניי עם כניסתי לעבודה המשותפת עם הרשת שגלובס חיברה אותי במסגרת הפרוייקט "עסק ישראלי", היתה לטפל בלקוחות הנאמנים של החברה - חברי המועדון ולנסות להגביר אצלם את שביעות הרצון במקביל להגדלת הכנסות מסיגמנט זה. הכיוון שהחלטנו לצאת איתו לדרך, לא היה באמצעות חלוקת מתנות או מבצעי PAY LESS, אלא דווקא מתוך תפיסה של GET MORE, פעילות חכמה אשר תייצר לקהל היעד אינסנטיב להגדיל את הסל קניה שלהם ,לרכוש מוצרים נוספים (שלאו דווקא הכירו קודם לכן) ובתמורה הם יקבלו תמריץ לקניה חוזרת - כך שהמאזן של קונים יותר ומקבלים יותר עשוי להוביל אותנו לעבר המטרה.

בעת שקיימנו סיעור מוחות ,נתקלנו במושג נוסף שעשוי לבלבל, בבואנו לנתח את התנהגות הלקוחות ולתכנן פעילות שיווקית, המושג הוא "ממוצע". דוגמא טובה לכך כי ממוצע הוא נתון מבלבל ואף בעייתי, היא זו: תנסו לדמיין את עצמיכם, שכף רגל אחת שלכם נמצאת בתוך האש והשניה על הקרח, בממוצע נעים לכם ? כנראה שלא ממש.. וכך מתוך הבנה שניתוח סל ממוצע של לקוחות על בסיס ממוצע הוא בעייתי, הניתוח המקדים לפעילות שבוצעה היה ניתוח המבוסס על מודל הקלאסי RFM (Recency, Frequency, Monetary Value) ובתוכו החלוקה לסיגמנטים של מרכיב גובה הסל ומיקוד בסיגמנט הרלוונטי.

מניתוח בסיסי של הנתונים, יצאנו לדרך עם הצעת ערך "שתאתגר" את הסיגמנט אליו כיוונו, לקנות יותר ולקבל שובר לקניה חוזרת. הבחירה היתה בסיגמנט הנאמן (לא המזדמן), סיגמנט אשר קונה בתדירות גבוהה, מרוצה מאד מהמוצרים של החברה וקיים סיכוי שגבוה שכאשר "נאתגר" אותו בהגדלת סל הקניה, הוא ירגיש שההשקעה הנוספת שלו משתלמת. ההצלחה של הפעילות (צמיחה של 50% בגודל הסיגמנט שרכש מעל סכום היעד) איננה נעוצה בחדשנות או בכך שהיא יוצאת דופן בשוק הקמעונאי. אחת הסיבות המרכזיות להצלחתה נעוצה בכך שזו היתה פעילות ראשונית ללקוחות החברה, ובנוסף, היא היתה מאד מדוייקת לסיגמנט המבוקש.

הצעת הערך לוותה בפעילות השיווקית 1:1 מול קהל היעד באמצעות סמסים, Email marketing וכן פעילות מטורגטת ברשתות החברות. הטראפיק לחנויות גדל - ומשם הצוות בחנויות תירגם את ההצעה להגדלת סל הקניה. התגובות בשטח מהלקוחות היו נלהבות וזה עוד בשלב שהם רק ביצעו את הרכישה הראשונית המוגדלת ועוד לא הגיעו למימוש ההטבה. השלמת המהלך תלויה כמובן גם באחוז המימוש של ההטבה (הקניה החוזרת) על מנת לעמוד לא רק בהגדלת המכירות, אלא גם בהגדלת שביעות הרצון. הצבנו בפנינו יעד מאתגר של 80% מימוש ברכישה החוזרת ואני בהחלט מאמין שנוכל לעמוד בו.

הליווי שלי את הרשת בא לידי ביטוי במפגש שבועי של כשעתיים, בהם אנחנו מקיימים סיעור מוחות ובכל שבוע מתמקדים בתחום אחר. הפעילות הזו תוכננה לפני שבועיים ובשבוע שעבר יצאה לדרך. אין ספק שבזכות הפתיחות והנכונות לצאת לדרך, הגיעה גם ההצלחה ועימה גם שביעות הרצון של כל הנוגעים בדבר.

טיפ קטן לסיום: הקורונה זימנה לנו, בוודאי בדיגיטל, לקוחות חדשים שרכשו אצלינו בתקופה זו בפעם הראשונה. אם לא נדע לתרגם את ההזדמנות הזו לקניה חוזרת שלהם, לא עשינו כלום. אני חייב להודות שרכשתי בחודשים האחרונים בלא מעט אתרים שלא רכשתי לפני זה מעולם. עד כה עוד לא קיבלתי הצעה אחת לקניה חוזרת באף אחד מהאתרים. בהתחשב בכך ששביעות הרצון שלי היתה די גבוהה, לא חבל ?... החל מהקניה השניה אני מבטיח להיות נאמן :)