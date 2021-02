להעז, לצמוח ולשנות - האומץ של ליידי גאגא מובע בגישה שלנו לאסטרטגיית לקוחות פעם אייקון ביזארי עם מראה מוקצן, היום מי שמייצגת את הטעם האמריקאי - ליידי גאגא תמיד נותרת נאמנה לאמת שלה ודואגת להראות אותה; אנו ב-Binsight מאמינים כי גם על מותגים לנהוג באותה דרך: לשמור על ה-DNA ועל המהות ובו זמנית לקרוא את תמונת השוק - לשנות ולהשתנות בהתאם

15.02.2021

הדמות: ליידי גאגא

תפקיד: זמרת, אייקון חוצה יבשות, יוצרת ושחקנית אמריקאית שתמיד מקדימה את זמנה.

הניצוץ: ליידי גאגא ממציאה עצמה כל פעם מחדש, אדם שמשנה ומשתנה, היא מדייקת את ה"מה" והיא אלופה ב"איך". יש לה תעוזה ותשוקה עצומה להשתנות, לנסות דברים חדשים, היא לא נותנת לתנאי המציאות (ולמחלתה) למנוע ממנה זאת והולכת עם זה עד הסוף.

גאגא הייתה בעבר אייקון של שונות, בעלת מראה ביזארי ומוקצן עם מסרים קיצוניים, כי זו מי שהיא באמת הייתה נכון לאותה תקופה ואת זה אף אחד לא עשה טוב ממנה. ותראו את השינוי שעשתה - כיום היא האישה שמייצגת את הטעם האמריקאי ומי שנבחרה לשיר את ההמנון בהשבעת הנשיא ביידן, כסמל המאחד של אמריקה; כי זו מי שהיא היום. ואיך היא עושה את זה? - SHE IS ALL IN. האמת הפנימית והחיצונית שלה נמצאת בהלימה וכך היא מצליחה להשפיע ולהביא ערך.

ציטוט:

"אתה צריך להיות ייחודי, שונה ובולט בדרך האותנטית שלך".

מה למדתי מהדמות: ליידי גאגא הולכת עם מי שהיא, ממש כמו האני מאמין שלנו, ב-Binsight : מותגים וחברות צריכים להיות ALL IN לשמור על ה-DNA , על הפנימיות והמהות שלהם, אך תמיד לקרוא את תמונת השוק ולהקשיב לצרכנים; עליהם לשנות ולהשתנות בהתאם על מנת להתאים עצמם בגמישות ולהתקדם כל הזמן, להתפתח ביחד עם הצרכן. מי שמשנה ומשתנה - מצליח ומתקדם, ומי שעומד במקום - שוקע.

זה נכון באופן כללי ובעיקר בתקופה הנוכחית, בה כולנו נאלצנו להתאים את עצמנו למציאות החדשה ומשבר הקורונה הוכיח לנו זאת בצורה הטובה ביותר. חברות ומותגים שהשכילו להתפתח בעת הנוכחית ובחרו להנגיש את השירותים שלהם ואף לפתח ולהתאים אותם לתקופה משתנה זאת, הם אלו שהצליחו, התקדמו, פרצו דרך ויצאו מחוזקים יותר מהתקופה הזאת.

קחו כדוגמה את המהלך פורץ הדרך בו אנו מלווים את חברת אדם מילא. במסגרתו העבירה חברת ההשמה את יכולות האבחון וגיוס המועמדים לאונליין. אדם מילא פרצה לשוק הבינלאומי באמצעות פיתוח מערכת ייחודית של אבחון מרחוק באונליין, תוך ניצול יעיל של משאבי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. זאת על מנת לאפשר לחברות וארגונים לנהל את תהליכי הגיוס שלהם בכל העולם מכל מקום בדיוק מירבי ובחיסכון בזמן ובמשאבים. האבחון מרחוק מאפשר לקבל תוצאות מהירות ולהאיץ תהליכים ולגייס בכל העולם ללא צורך במפגש פיזי ומתגבר על המגבלות שתקופת הקורונה הטילה.

המהלך הזה קורה במדינות רבות בו זמנית ומאפשר לאדם מילא להמשיך להוביל את הדרך ולמצב עצמם כחברה טכנולוגית מובילה בתחום ה- HR . ומהי גישתם המעשית? הם ALL IN - כמובן, ממש כמו אתם יודעים מי - ולכן מצליחים במהלך.