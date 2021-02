WHY, HOW, WHAT: מה למדתי מסימון סינק ויישמתי באבן קיסר היועץ והמרצה למנהיגות והשראה, שאחראי לאחת מהרצאות TED הנצפות ביותר, מסביר שמותגים מצליחים מחברים אותנו לתובנות אנושיות ולצרכים עמוקים; על בסיס התאוריה שלו יצרנו את הקונספט האוס של אבן קיסר - מקום שהוא הרבה יותר מ"עוד חלל תצוגה" - עבור הלקוח ואיש המקצוע

15.02.2021

דנית בן קידר, מנהלת שיווק אבן קיסר ישראל

חברת הנהלת אבן קיסר ישראל וחברה בפורום המנהלים של החברה הגלובלית, מתווה מדיניות ואסטרטגיה בשוק המקומי ואחראית על צוות השיווק, האדריכלים והקונספט האוס; מילאה מגוון תפקידי שיווק בחברת שטראוס, האחרון שבהם - מנהלת שיווק יד מרדכי.