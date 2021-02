זאהה חדיד ניפצה תקרת זכוכית ותמיד בחרה להיות שונה אדריכלית העל, שהגיעה לפסגה למרות היותה אשה ומהגרת הפועלת במקצוע גברי באותה עת, התרחקה מקונבנציות, ניסתה לאתגר ולהיות אחרת; כמי שמתחברת לחידושים, ראיתי בתקופת הקורונה אתגר לפיטרו הכט - הזדמנות לחשיבה יצירתית במגרש השיווקי

16.02.2021

הדמות: זאהה חדיד

תפקיד: אדריכלית בינלאומית

הניצוץ: חדיד ניפצה את תקרת הזכוכית למרות כל הקשיים, בהיותה מהגרת ואישה בענף גברי באותם ימים. היא הצליחה להגיע לגדולות בעולם האדריכלות - קטפה במשך השנים פרסים וזכתה להוקרה מגופים עולמיים נחשבים.

כשהוענק לה פרס פריצקר (הנובל של האדריכלות) בשנת 2004, אמר יו"ר חבר השופטים: "במקביל לעבודתה התאורטית והאקדמית, כאדריכלית פעילה, חדיד לא נרתעה ממחויבותה למודרניזם. תמיד חידשה, התרחקה מהטיפולוגיה הקיימת, מההיי-טק, והעבירה את הגאומטריה של בניינים למימד חדש".

ציטוט:

"Architecture isn’t only about shelter …It should be able to excite you, calm you, make you think".

אני לגמרי מתחברת למשפט הזה בנוגע למגרש שלי בעולם השיווק, תמיד קל ונוח לעבוד בדרכים הקונבנציונאליות ועל פי הקיים. החוכמה היא להתרגש ולחשוב מה הדבר הבא, איך אפשר להיות שונה ולהביא בשורה חדשה.

מה למדתי מהדמות: לא לוותר על האמונות ועל הדרך שלך, כשאתה מאמין בעצמך ומנסה THE SKY IS NOT THE LIMIT .

פיטרו הכט בעת הקורונה - לפעול ולא להירתע מאתגרים

בתקופת הקורונה עמדנו באתגרים חדשים, הכי קל היה לומר שזהו המצב ונחכה שיעבור, אבל כנגד כל המוסכמות - החלטתי שצריך לחשוב ולפעול אחרת. וכך בסגר הראשון פרסמתי מוצרים בודדים מהמלאי במחירים מיוחדים ל-72 שעות, בתחילה קיבלנו הרבה חוות דעת שליליות מקהל העוקבים כיוון שאין זה הזמן המתאים לרכישות, אך כעבור שבוע שבועיים, כשהעולם הבין שהקורונה כאן בכדי להישאר, זכינו למבול של פניות. אנשים מאוד רצו לגוון את המרחב הביתי שלהם ולעצב אותו מחדש ובמיידי. מהלך נוסף משלים שבצעתי היה הזמנת שירותיה של חברה לצילומי תלת-ממד (סיורים וירטואליים) לאולם התצוגה שלנו, במטרה ליצור לו נוכחות דיגיטלית. כך ניתן היה לקבל אינפורמציה מלאה על כל פריט, ליצור עימנו קשר ולבצע רכישה.

כמו חדיד, גם אני מאוד מתחברת לחידושים ומאמינה בשילוב טכנולוגיה בעשייה; לא נרתעת מאתגרים, אלא להפך רואה בהם הזדמנות לחשיבה יצירתית כמו חידה לא פתורה.