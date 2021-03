תעוזה, חדשנות, יזמות וחזון - את כל אלה הביאה אליזבת ארדן לעולם פטריארכלי חלוצת ענף הקוסמטיקה האמינה שהנגשה של מוצריה ושירותיה היא זכות - לכל אחת מגיע ליהנות ממה שיש למדע ולמחקר להציע וכי טיפוח משרה ביטחון עצמי ומעצים נשים; בהשראתה, התפיסה והאמונה כי כל אחת ואחד זכאים ליהנות משירותי הרפואה המתקדמים ביותר, עומדת לנגד עינינו בכללית ומיושמת אונליין מרחוק באמצעות שירותי Telehealth

03.03.2021

הדמות: אליזבת' ארדן (או בשמה האמיתי - פלורנס נייטינגל גרהאם).

תפקיד: אשת עסקים ושיווק, יזמת, פורצת דרך, לוחמת זכויות האישה.

הניצוץ: בעולם שמרני ופטריארכלי של תחילת המאה ה-20, בו נשים או "התחתנו" או "ירשו", אליזבת ארדן פרצה דרך והפכה לאשת עסקים מהמובילות בעולם, חלוצת ענף הקוסמטיקה והטיפוח ולמעשה הקימה ענף זה בפועל.

בנוסף לתעוזה, לחשיבה החדשנית וליזמות, לארדן היו מטרה וחזון: להנגיש את הטיפוח והאיפור לכל אישה באשר היא ולהפוך זאת למיינסטרים. התפיסה שלה לגבי יופי הייתה הוליסטית ונשענה על אמונתה כי טיפוח עצמי משרה ביטחון עצמי, תחושת העצמה וסיפוק פנימי. ארדן הפכה את האיפור והטיפוח ללגיטימי, נגיש ונורמטיבי בעיני החברה כולה שעד אז ראתה בנשים מטופחות ומאופרות כנחותות. היא האמינה בעיקרון השוויון תחת ההכרה שזכותה של כל אישה להרגיש יפה:To be beautiful is the birthright of every woman".

כמו כן, היא הייתה הראשונה להשקיע במחקר מתקדם, בפיתוח מוצר מבוסס מדע, באיכות ובהטמעת הידע בנושא לקהל הרחב. כחלק מחשיבתה המתקדמת הייתה פעילה בתנועת הסופרג'יזם ולקחה חלק פעיל במאבק למען זכויות הנשים וזכות ההצבעה, כאשר הליפסטיק האדום של המותג היה חלק "מהמדים" וסמל המאבק.

ציטוט:

"I don't sell cosmetics, I sell Hope"

מה למדתי מהדמות: אליזבת ארדן ראתה מעבר למוצר זה או אחר. היא ראתה את האדם, את האישה. היא הבינה שההנגשה והנחלת נושא הטיפוח הוא הרבה מעבר לאיפור או יופי. הוא הזכות של כל אחת ליהנות ממה שיש למדע ולמחקר להציע, כמו גם הזכות למקסם את הפוטנציאל הגלום בעצמה, להתחבר לעוצמה הפנימית שלה ולעצמאות המחשבתית.

בנוסף, ארדן סללה את הדרך לעולם של שיווק ומיתוג בו, לתפיסה של סמל למשל, יש משמעות של מוניטין וזהות אחידה בכל מקום שבו הוא נמצא. הדלת האדומה והבולטת של סלון הטיפוח הראשון שהקימה בניו-יורק, הפכה גם ללוגו המוכר והמזוהה של המותג עד היום.

רפואה מרחוק - העתידנות השיווקית היא ההווה החדש

עולם הרפואה מתקדם ומתפתח לנגד עינינו. המהפכה הדיגיטלית הרחיבה את האפשרויות העומדות בפני הלקוחות, כאשר HealthTech הוא אחד הענפים המובילים בעולם ומניע את גלגלי הטכנולוגיה אל עבר העתיד. שירותי בריאות כללית מובילה במחקר ובפיתוח טכנולוגי ומהווה חוד החנית של חדשנות בתחום הרפואה. ההתפתחות של Telemedicine (רפואה מרחוק) מאפשרת היום ללקוחות ליהנות משירותי רפואה ללא תלות במקום או בזמן, בד בבד עם תחושת נוחות ומיידיות.

התפיסה והאמונה כי כל אחד זכאי ליהנות משירותי הרפואה המתקדמים ביותר, באמצעים המתקדמים ביותר, עומדת לנגד עיננו. בהשראת אליזבט ארדן שהאמינה שהנגשה של מוצריה ושירותיה היא זכות של כל אחת ליהנות ממה שיש למדע ולמחקר להציע. גם בכללית עשינו פריצת דרך השנה בהנגשת עולם ה-Telemedicine. העתידנות השיווקית היא ההווה החדש: עולם הרפואה מרחוק. בכללית מדובר בשיפור ושדרוג איכות החיים וניהול הבריאות וה- Wellbeing של למעלה מ-4.7 מיליון לקוחות.

עד לשנה האחרונה קצב אימוץ הטכנולוגיה בקרב הלקוחות לא היה גבוה. שירותי ה- Telehealth היו נחלתם של מעטים יחסית, אותם early adopters מאמצי החדשנות והטכנולוגיה. למרות המודעות הגבוהה לשירותי האונליין (כגון שיחת וידאו עם רופא) עדיין רוב הלקוחות לא עשו שימוש בשירותים.

הקורונה הביאה עימה משבר רפואי-בריאותי שטרם נראה כמותו. אך עם המשבר נוצרה גם הזדמנות אדירה - להטמיע שירותים אלה במלוא הכוח, לבצע Leap Frog בכל הקשור בשירותי האונליין - מהלכים תקשורתיים 360 של הנגשת השירותים לכלל האוכלוסייה ועידוד השימוש בהם.

שירותי האונליין הורחבו והועמקו בתקופה זו - השקת שירות בית מרקחת און ליין לקבלת משלוח תרופות עד הבית, שירות ביקור אצל רופא באמצעות וידאו/טלפון, שירותי מעבדה עד הבית, בקשות אונליין מהמרפאה וכו'.

זאת ועוד, כראש חץ של חדשנות, כללית ממשיכה להטמיע מוצרים טכנולוגיים מתקדמים וייחודיים, לדוגמה: הטייטו - בדיקת רופא מבלי לצאת מהבית; עם טייטו רופא המשפחה יכול להקשיב ללב ולריאות, לבדוק את האוזניים ואת הגרון ולתת מרשם או הפניה לפי הצורך. בתקופת הקורונה יותר ויותר מטופלים נחשפו למוצר ושיא חדש בקנייה ובשימוש בו נרשם.

בשורה התחתונה, הנגשת MedTec לציבור הרחב, ממשיכה ותמשיך להיות נר לרגלינו. בימים אלו מושק שירות חדש: מכשיר אולטרסאונד לבדיקה מרחוק מהבית, והיד עוד נטויה.