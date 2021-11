נקי, אלגנטי ונוח - פנטהאוז מעוצב, באפיון מודרני הבית מעוצב בקווים נקיים עם נגיעות של ניגודים - עץ מול ברזל. חלל האירוח - הכולל את המטבח, הסלון ופינת האוכל - מרווח, מדבר בשפה אחידה והאורחים יכולים לתקשר זה עם זה מכל מקום בו

22.11.2021

הפרויקט הנבחר שלי: מה היה הצורך של הלקוח, באילו אתגרים נתקלת במהלך העבודה וכיצד התגברת עליהם?

פנטהאוז המשתרע על חצי קומה בעיצובנו, אשר תוכנן עבור זוג שכל ילדיו כבר עזבו את הבית, ועבר מבית צמוד קרקע לבית המגורים הנוכחי.

המחשבה מאחורי התכנון היתה לשמור על קווים נקיים ואלגנטיים שישרתו את בעלי הבית, ילדיהם ואורחיהם בנוחות מקסימלית. התכנון והעיצוב בכלל הבית הוא באפיון מודרני עם נגיעות של ניגודים - עץ מול ברזל. ללקוחות היה חשוב שהבית יראה תמיד מסודר ונקי אך לא מוזיאוני מידי. לכן פרטי הנגרות, מהפירזול ועד לריהוט, עוצבו בקווים נקיים אך מזמינים לשימוש ללא התפשרות על איכות החומר.

כאמור, בעלי הבית גם שמו דגש על נושא האירוח - משום כך החלל הציבורי מדבר בשפה אחידה, כלומר אדם יכול להימצא במטבח ולתקשר עם מי שבסלון או בפינת האוכל. זו גם הסיבה שהטלוויזיה לא מוקמה בסלון עצמו, במקום זאת פינת טלוויזיה הוצבה ליד חדרי השינה. המרפסת הגדולה המקיפה את הדירה מהווה חלק אינטגרלי מחלל הבית וניתן לראותה מכל מקום בתוך הדירה.

צילום: מאור מויאל

בנוסף, ללקוחות היה חשוב שמערכות המיזוג יהיו שקטות וכן שהשליטה עליהן תכלול אופציה לבית חכם. היות שהדירה נרכשה מקבלן, העבודה על המערכות נעשתה לאחר קבלת מפתח. מערכות המיזוג חולקו כך שבכל חדר בבית תימצא יחידה עצמאית - ללא צורך להפעיל את כולן יחדיו. הן הוטמעו בהנמכות גבס - אחת בכניסה (אשר משרתת את חלל המגורים, המטבח ופינת האוכל); השנייה הוטמעה בשירותי האורחים וממזגת את פינת הטלוויזיה; בחדרי האמבטיה הוטמעו יחידות נוספות על מנת למזג את החדרים האחרים בבית; ובחדר נוסף, שהוסב על מנת לשמש כחדר ארונות, הותקנה היחידה בארון עצמו.

מתוך הערכים של פוג'יטסו ( So strong ,So hot, So cool, So quiet ,So clean), איזה מהם בא לי ידי ביטוי בסגנון העיצובי וכיצד?

SO CLEAN: הלקוחות התגוררו לפני כן בבית פרטי. לכן היה להם חשוב להם שחלל האירוח - הכולל את המטבח, הסלון ופינת האוכל - יהיה מרווח ושיאופיין בעיצוב נקי. החלל המדובר משדר סדר וניקיון, כשמכל פינה ניתן לראות ולהיות בקשר עם שאר הפונקציות והמשתמשים בו.

צילום: מאור מויאל

מה הייחודיות שלך כאדריכל/ית ומה הסגנון שאת/ה מזוהה איתו וכיצד הם באים לידי ביטוי בפרויקט?

הקו שמאפיין את העיצובים שלי הוא מודרני-קלאסי - כלומר קווים נקיים וישרים. כמו כן, אני משלב בעבודה עצים, טקסטילים וחומרים טבעיים שמחממים את החלל מבחינה עיצובית יחד עם חומרים המאפיינים בדרך כלל את העיצוב המודרני כמו ברזל.

ככלל, בסטודיו אנו נהנים לשלב עץ וברזל בפרויקטים; ליצור חללים אלגנטיים והרמוניים, אך בעלי מוקדי עניין בעיצוב - אם זה בשימוש באמנות, או ביחידות כוח כגון ספריית ברזל שחורה, או אי במטבח מעץ מיוחד.