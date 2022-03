אלגנטית ונקייה - דירה לזוג תושבי חוץ במרכז האר הדירה בשטח 130 מ"ר עברה תכנון מחדש לצרכי הלקוחות - בין היתר עם מטבח גדול ופתוח לסלון, חדר מזווה ואזור אירוח. לצורך מראה אלגנטי נעשה שימוש בחומרים כמו פרקט עץ אלון טבעי, ברזל שחור, וילונות מפשטן, שיש קרארה ועץ אגוז

16.03.2022

הפרויקט הנבחר: מה היה הצורך של הלקוח, באילו אתגרים נתקלתם במהלך העבודה וכיצד התגברתם עליהם?

מדובר בשיפוץ נרחב של דירת 130 מ"ר במרכז הארץ עבור זוג תושבי חוץ בשנות השישים לחייהם. השניים רכשו את הדירה כמגורים משניים בשלב ראשון, במחשבה שאולי יום אחד יעשו עלייה ויחיו קרוב לילדיהם ונכדיהם המתגוררים בארץ.

הדירה כולה עברה תכנון מחדש המותאם לצרכיהם של בני הזוג. בין היתר עם מטבח גדול ופתוח לסלון, עם חדר מזווה שהגישה אליו מוסתרת מאחורי הארונות, וסלון רחב עם אזור שמוקדש לשולחן אוכל לאירוח בשבתות.

צילום: אודרי בק

לצורך מראה אלגנטי נעשה שימוש בחומרים כמו פרקט עץ אלון טבעי, ברזל שחור, וילונות מפשטן, שיש קרארה, ועץ אגוז לארונות האמבטיה. כמו כן, נגרות החדרים היא בצבע הקירות, כל הידיות השחורות עבור הנגרות הוזמנו במיוחד מחו"ל ומזכירות ידיות כפתור של מעילי חורף. לצד פסי התאורה, שילבנו גופי תאורה דקורטיביים המוסיפים חום ונעימות לחלל. אחד האתגרים הטכניים שהצלחנו להתגבר עליו בפרויקט היה שמירה על תקרה ישרה וכמה שיותר גבוהה - כדי להעניק מראה אחיד ונקי מבלי לפגוע ביעילות פיזור האוויר של מערכת המיזוג בדירה.

צילום: אודרי בק

מתוך הערכים של פוג'יטסו, איזה מהם באים לידי ביטוי בסגנון העיצובי וכיצד?

So clean. עיצוב נקי בעיני צריך להיות ברור ופשוט, חם ובעל אסתטיקה נצחית. הוא בא לידי ביטוי באמצעות שימוש בחומרים טבעיים, דגש על תאורה ייחודית, הכנסת אור טבעי ושימוש בפלטת צבעים הרמונית לעיצוב פנים חם ומזמין.

יש אפקט מרגיע בלחיות בחלל מעוצב היטב ולא עמוס, כך שכל הפוקוס יהיה על הערך שאני מביאה לחלל, במקום להסיח את הדעת ממנו.

יש משפט בצרפתית שאומר: "Trop de déco tue la déco", או אם תרצו: Less is more . אחת הטעויות הנפוצות בעיצוב פנים במגורים הוא עיצוב יתר. חשוב שמעצב ידע מתי להפסיק להוסיף עוד ועוד לחלל. בדיוק כפי שאמן חייב לעצור את יצירת האמנות בשלב מסוים בלי להוסיף עוד צבעים או משיכות מכחול, כך גם מעצב פנים חייב לפעול. אצלי זו אינטואיציה. אני מרגישה את זה כשהמרחב הוא 'בדיוק כך', כשהוא נכון, מאוזן ותואם.

צילום: אודרי בק

מה הייחודיות שלך כאדריכלית ומה הסגנון שאתם מזוהה איתו וכיצד הם באים לידי ביטוי בפרויקט?

עליתי לארץ ב-1995 מאנטוורפן, בלגיה. אני מכירה ומבינה היטב את המנטליות האירופית, את השפה (אני דוברת צרפתית, אנגלית, פלמית ועברית) ואת הסטנדרטים. כך הלקוחות מרגישים יותר ביטחון להתחיל בתהליך הבנייה או השיפוץ, שלעיתים מלווה בהרבה חששות.

אנחנו גם מציעים ללקוחותינו ליווי צמוד (גם מרחוק עבור קהל תושבי החוץ) - החל מתהליכי התכנון הראשוני, דרך בחירת חומרי הגמר, יישום עבודות הבנייה ועד להתאמת הרהיטים והווילונות, התקנתם והעמדתם במקום הנכון.

הסגנון שלנו מאוד מושפע מהעיצוב העכשווי-אירופאי המאופיין בקווים ישרים, חומרים טבעיים וחמים וגופי תאורה ייחודיים. המוניטין שלנו בנוי על מקצועיות, יצירתיות והכי חשוב- על אמון. אני אוהבת את מה שאני עושה ונמצאת כל הזמן בחיפוש אחר מקורות השראה חדשים.