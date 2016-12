בורסות אסיה: מניות הפיננסים מובילות את העליות

הבורסות באסיה נסחרות היום (ד') בעליות שערים, בהובלת מניות הפיננסים והיצוא ביפן, ולאחר שאתמול ננעל המסחר בוול סטריט בעליות שערים, וכעת מאותתים החוזים בארה"ב על פתיחה שלילית.

מניות הפיננסים והבנקאות ממשיכות לבלוט במסחר במרבית שוקי העולם. זאת על רקע הצפי להעלאת ריבית בארה"ב בפגישה הקרובה בנוסף לספקולציות שעלו לאחרונה לגבי האפשרות שהבנק המרכזי האירופי דווקא יצמצם את ההקלות המוניטריות. עם זאת, הטריגר שהקפיץ אתמול את מניות הבנקים באירופה וארה"ב היה דיווח לפיו ממשלת איטליה קרוסה לספק חבילת חילוץ בהיקף של 2 מיליארד אירו לבנק הקורס מונטי דה פסקי, הבנק הוותיק בעולם שנושא על גבו שיעור גבוה מאוד של הלוואות "רעות". (non-performing loansׂׂ). זאת, חרף חוסר הוודאות הפוליטי-כלכלי שנוצר באיטליה לאחר משאל העם, בעקבותיו התפטר ראש הממשלה מתאו רנצי.

באוסטרליה פורסם היום כי התמ"ג התכווץ בשיעור של 0.5% ברבעון השלישי ובמונחים שנתיים טיפס ב-1.8%, מתחת לצפי בשוק שעמד על קצב צמיחה שנתי של 2.5%. אתמול, נזכיר, הבנק המרכזי האוסטרלי החליט להותיר את הריבית על כנה.

כאמור, מניות הפיננסים ביבשת בולטות לחיוב. מד הטופיקס היפני שעוקב אחר מניות בנקים מטפס בכ-1.8% בהובלת מניית Sumitomo Mitsui Financial ו- Mitsubishi UFJ Financial. באוסטרליה מרכזות עניין Westpac Banking ו- Commonwealth Bank of Australia.