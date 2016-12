"כאשר רוב המשקים בעולם צמחו, הפולטיקאים יכלו להתחמק מכל מיני דברים. עכשיו זה כבר לא ככה", כך אומר אליסטר רוס, עורך The Economist Magazine: The World in 2017 בוועידת ישראל לעסקים 2016 של "גלובס".

לדבריו, אירועים כמו הברקזיט, בחירתו של טראמפ והקמפיין לראשות צרפת של מארי לה פן, משפיעים לא רק כאשר מפלגות הימין הללו מנצחות, אלא גם בכך שהם מושכים את הפוליטיקה ימינה.

"הפופוליזם לא ניצח עד כה רק בזכות קואליציה של מפלגות המרכז. אולם הקואליציות הללו החלישו את הבידול של מפלגות המרכז ומנעו מהן ליישם את המדיניות של כל אחת מהן. ייתכן שב-2017 הקואליציות הללו לא יתממשו וכוחות פופוליסטיים נוספים יעלו", אמר.

רוס מנה את האירועים המעניינים הצפויין במפה הפוליטית בעתיד הקרוב: "איטליה עוברת מהפיכה פופוליסטית וכנראה שבבחירות הקרובות מפלגת הימים תהיה המפלגה הגדולה ביותר, אך קואליציית המרכז תרחיק אותם מהשלטות לשנה הקורבה לפחות. בגרמניה, אנגלה מרקל גם תעמוד שוב לבחירות ב-2017. לדעתנו היא תזכה, עם קואליציה או לא. אם אמנם כךל, היא תהיה ראש הממשלה למשך הזמן הארוך ביותר בגרמניה המודרנית והיא ממצבת את עצמה כרוח ההתנגדות נגד הפופוליזם הימני באירופה ובעולם בכלל.

"דמוטקרטיה יכולה לחזור ולהתאושש ממכות שהיא חוטפת. בדרום קוריאה שוב הודח מנהיג מושחת. זה לא נשמע כל כך טוב אבל הדמוקרטיה תתמודד עם זה עם בחירות חדשות ב -2017 ויהיה כנראה ניצחון של המרכז השמאלי.

"הונג קונג וסין הן דוגמא להשפעות של מנהיגות חדשה על כולנו. כיום בהונג קונג בוחרים את הועדה שתבחר את המנהיג הבא. סין משפיעה על זה מאוד. התנועה ההוג קונגית שמנסה להחזיר את הכח להונג קונג, כרגע דווקא בדעיכה וסין קובעת יותר.

"המנהיגות בסין עצמה תהיה בעלת השפעה משמעותית בעולם. בגלל שכל המדינות האחרות מעורערות יש הזדמנות לסין להיות מובילה ולהפוך את המדיניות שלה ליותר גלובאלית. הנשיא שי ג'ינפינג הוא מנהיג ריכוזי. הוא מקים ועדות קטנות במפלגה שמורכבות מאנשים שהם מאוד נאמנים לו והם קובעים יותר דברים במדינה. ב-2017 הוא ינסה אולי להוריד את מגבלת שתי הקדנציות. לא בטוח כמה זה יהיה פופולארי במפלגה, שלא לדבר על הציבור הרחב. כך שיכולות להיות מהומות.

"לאיראן יש הזדמנות לצמוח ולהיות דומיננטית היום באזור שלה. הנשיא שלה שעומד שוב לבחירות ב-2017 צריך לאזן בין דת וקדמה. אם הוא יצליח בכך היא יכולה להיות כח יותר משמעותי במזרח התיכון כי האיראנים הם ציבור צעיר ומשכיל ביחס לסביבה.

"מעבר לפוליטיקה, הכלכלה גם התהפכה על ראשה בעשור האחרון. השפעת הריבית הנמוכה 'מענישה' את כל מי שמחזיק מזומן. מה יקרה? האם חברות ידפקו בדלת ויבקשו לשלם מס מוקדם וצרכנים ישלמו מראש על על מה שניתן? כמו כן, לאחר ההגעה לגבול השפעת המדיניות המונטרית, מדיניות פיסקלית יותר משמעותית בהשפעה על צמיחה. טראמפ מדבר על זה אבל לא בטוח שיצליח ליישם".

עוד הוא אמר: "אנחנו מאמינים שיהיה קאמבק של כלכלות שעברו תהליכים קשים. ארגנטינה, כמו מדינות רבות באמריקה הלטינית, כבר עברה את הפופוליזם שעובר המערב. היום ארגנטינה יוצאת מזה לכלכה יותר קלאסית. הכלכלה לכם במיתון אבל היא צפויה לחזור ממנו במידה מסויימת השנה.

"רוסיה – צפויה להתאושש ב-2017. גם פקיסטן ניגריה ורומניה. העולם קצת הפוך, כאמור.

באשר למיזוגים ורכישות – יש לנו כל עשור גל חדש של מיזוגים ורכישות, לא תמיד מאותן סיבות. זה התחיל מחברות תעשיה ותחבורה וקמעונאות בתחילת המאה הקודמת. זה יצר את התאגידים של היון. בשנות ה-80 ראינו את המיזוגים העוינים והממונפים. עכשיו הגל שעומד להיגמר הוא זה שהונע על ידי הסוף של המיתון של 2008 ונבע מרצון לחיסכון בעלויות. ולצמוח למרות המשבר.

"הגל הבא יתחיל עכשיו ויגיע לשיא ב-2020-2021. אנחנו נראה מיזוגים בתחום הרכב, אירופה תיצר חברות גדולות שוב ואולי תקנה חלק מהפעילות הזו בתחום הרכב. חלק מהמדינות המתפתחות ייצרו קונגלומרטים שלא ראינו כמוהן עד כה ויחזקו את כוחם עוד יותר מאשר אנחנו רואים היום.

"אירופה יורדת (יחסית) כגורם צמיחה עולמי. אמנם אירופה כן צומחת קצת, אבל מאבדת כוחה ביחס למדינות אחרות שצומחות יותר. כוח הקניה האירופאי היה לפני כמה עשורים חצי מהמדינות המתפתחות. ב-2017 אירופה תרד לחצי מכח הקניה של המדינות המתפתחות באסיה. אנחנו עדיין חושבים שאירופה היא כוח על בעולם, והיא במידה רבה כן אבל זה נותן לך תחושה איך המבנה של העולם השתנה וממשיך להשתנות.

"יפן ואירופה נהנות מתוחלת חיים יותר ארוכה. סינגפור מתקרבת אליהם. אבל זו חרב פיפיות כי זה מוביל לבעיות כלכליות ולכן פוליטיות. יפן מובילה את הטרנד וראינו את הבעיה הכלכלית שם.

"במקומות אחרים שיש בהם אוכלוסיה מאוד צעירה, זהו יתרון עצוםאם מצליחים להכשיר ולהעסיק את כל האנשים הללו כמו שקרה בסין. אולם, אם לא עונים לצרכים של הדור הצעיר ולציפיות שלהם, נוצרות הרבה מאוד בעיות.

"בסופו של דבר, טראמפ הוא הטרנד שמנצח את כל הטרנדים. הוא יעשה שינוי אדיר ב-2017 וישפיע הרבה מעבר לקדנציה שלו. יש הרבה להגיד עליו אבל מה שאגיד זה שיש שאלה "איזה מן טראמפ יהי בשלטון". הקיצוני שראינו בבחירות שיצא נגד מהגרים ונגד סחר בינלאומי פתוח? או מנהיג יותר שפוי שישתמש במדיניות פיסקלית אבל לא יתחיל מלחמת סחר עולמי כמו שהבטיח לצערנו בבחירות", לדברי רוס.