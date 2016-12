"היום שלושה ילדים עם לפטופ ואינטרנט יכולים להפוך את העולם"

"לי לא נמאס מחדשנות. הדבר אולי הכי טוב שקרה לי זה שמצאתי את עצמי בתוך ים של אנשים צעירים שיש להם כל שבוע רעיונות אחרים, יותר מפתיעים ומדהימים, חלק טובים יותר, חלק פחות. אני חושב שלא הייתה תקופה בתולדות האנושות שהיה כזה מבול ושיטפון של רעיונות", כך אמר אתמול היזם יוסי ורדי בשיחה בשניים עם פרופסור יצחק פטרבורג, יו"ר טבע וזאת במסגרת פאנל שנקרא "העולם ב-2025, סדר הפעולות בעולם כלכלי משתנה", בוועידת העסקים של "גלובס".

"השינוי הכי גדול זה הדמוקרטיזציה של היכולת לחדש. אתה לא צריך להיות חלק מג'נרל אלקטריק או ג'נרל מוטורס או חברת ענק אחרת כדי לחדש. ולא רק שאתה יכול לחדש מהר, אתה יכול לאיים על החברות הכי גדולות", הוסיף ורדי.

לדברי ורדי, "עד לפני עשר שנים, כשלמישהו היה רעיון והוא רצה להוציא אותו לפועל הוא היה צריך ללכת למולי אדן, שיושב כאן, שהיה מהאנשים הבכירים באינטל, ולשכנע את הבוס שלו, שישכנע את הבוס שלו, שיתנו להם תקציב, ולקבל אישור. זה לקח חצי שנה. היום שלושה ילדים יכולים לשבת במטבח, עם לפטופ וחיבור לאינטרנט ולהפוך את העולם. אנחנו רואים את זה כל הזמן".

"צריך להיות מוכן" פטרבורג ציין, באשר להתמודדות של טבע מול חדשנות, כי "חסמים יש תמיד. בעולם הבריאות ובעולם של טבע יש את המתחרים הטבעיים, כמו פייזר ודומותיה. באותה נשימה, כשאנחנו מסבירים לעצמנו מה השתנה, אני חושב שהשינוי הכי גדול שהיה זה לא הטכנולוגיה אלא הלקוח שלנו. תעשיית הבריאות והתרופות היא אחת התעשיות המסורתיות האחרונות שאולי נגררות אחרי החדשנות, ובקלות מישהו יכול לבוא עם רעיון ולשנות את כל התעשייה שלך. וצריך להיות מוכן לזה".

לדבריו, "חדשנות טכנולוגית זו לא מטרה בשבילי, טכנולוגיה זה משהו שמאפשר לעשות דברים שלא יכלו לעשות קודם. כל החברות עוברות תהליך שבו הן מבינות שהלקוח קובע.

"בעולם של טבע, שהיא חברת הגנריקה המובילה בעולם, להיות גדול זה לא מספיק. זו הבעיה של החברות הגדולות, שלא נזהרות מאותם סטארט-אפיסטים שיושבים במרתף. אין לי ספק שיום אחד תהיה פה אובר דראג, כלומר ענקית תרופות לפי מודל של אובר. בדיוק אותם תהליכים שעשו הפרעה אדירה לתעשיות אחרות, אין סיבה שלא יעשו זאת לתעשייה כמו תעשיית התרופות.

"הלקוח, כמו בתעשיות אחרות, רוצה הכול עכשיו ומהר. אפילו הגדרת הערך בתוך עולם הפארמה היא שונה: זה לא כמה זה עולה ומה זה עושה, אלא עד כמה זה נוח ומהיר, ואם אתה לא יודע לפתור את הדברים האלה יחד, אז אתה לא עונה לדרישות הצרכן שלך. היום 60% מהצעירים בארה"ב מעדיפים לראות רופא דרך הסלולר, ומעל 50% מעדיפים ללכת לרשת בתי מרקחת ולפגוש שם את הרופא ולא בקליניקה שלו. אנחנו צריכים לענות לדרישות כאלו כי אלו הלקוחות שלנו ואני חושב שלשם טבע מכוונת.

"אנחנו לא צריכים להעמיד את עצמנו במצב שאנחנו מספרים ללקוחות שלנו מה הם צריכים. הם יודעים להגדיר טוב מאוד מה הם צריכים. לטבע יש 87 מפעלי ייצור בכל העולם, אנחנו מייצרים כמות מטורפת של כדורים, וטבע מטפלת כל יום ב-200 מיליון איש בעולם ואחד מכל 5 מרשמים בארה"ב הוא של טבע. זה בפני עצמו לא מספיק. צריך לבדוק תמיד מה הלקוח רוצה, ולמען האמת הוא ממש לא רוצה תרופה. הוא רוצה שיפתרו לו את הבעיה, ולכן אנחנו מתחילים לשמוע סלוגן, שכל מנכ"לי חברות התרופות משננים אותו: more than just a pill, יותר מרק עוד כדור. אנחנו רוצים לתת פתרון ולא רק את המוצר הכימי, הכדור שמיועד לטפל בך.

"אוי ואבוי לחברה שלא תבין שהיא צריכה לחשוש מחדשנות של חברות קטנות ממנה. פספוס אחד קטן והן יכולות להיעלם מהמפה, כיום יש 165 אלף אפליקציות של בריאות, ורק 36 מהן בשימוש. 50% מההורדות הן מ-36 בלבד מהאפליקציות. ולמה? אי אפשר רק להמציא אפליקציה. צריך אקו סיסטם, צריך שכל הדברים ידברו האחד עם השני אחרת תיווצר שפה כאוטית לחלוטין, וייווצר הכאוס הבא".

פטרבורג התייחס גם לימיו בסלקום ואמר כי "אמרו לי שאם אתה רוצה להבין משהו על סלולר, סע לקוריאה. הייתי אורח של סמסונג. אמרו לנו, תשמעו אנחנו באמצע סיאול, נעצור ונלך לאכול ברשת מזון מהיר מקומית. אני נמצא שם, משעמם לי נורא, אני רואה בנאדם שנגש לקופסא בקצה, והולך. אני מחכה למי שיגיע, אני מתרומם, ואני רואה את המדפסת הראשונה לתמונות מהסלולר. כשחזרתי למקום, הבנתי. ראיתי את העתיד, מאז לא נמכר מכשיר של סלקום שלא הייתה בו מצלמה".

לקראת הסוף, מישהי בקהל ביקשה מפטרבורג שידבר על הרכישות האחרונות של טבע. פטרבורג ענה: "הן מצוינות. אני מציע שנחכה. יש לנו נטייה להעלות במהירות ולהוריד במהירות. אני חושב שיש בישראל סיבה טובה להתגאות בטבע, ויש לחברה את הפתרונות הנכונים".