דלק US ואלון USA מתמזגות לחברת אנרגיה בשווי של יותר מ-2 מיליארד דולר

המגעים למיזוג בין שתי חברות האנרגיה האמריקאיות שהוקמו בידי יזמים ישראלים, דלק US ואלון USA, התגבשו אתמול, לאחר כשלושה חודשים, לכדי הסכם מחייב שייצור חברה בעלת שווי שוק של יותר מ-2 מיליארד דולר.

שתי החברות דיווחו אתמול כי חתמו על הסכם, במסגרתו תמוזג אלון USA אל תוך דלק US בעסקת החלפת מניות, ובתגובה זינקו מניותיהן בבורסת ניו יורק ב-11% וב-5% בהתאמה. את החברה הממוזגת יובילו בכירי דלק US בראשות היו"ר והמנכ"ל עוזי ימין, כאשר לדירקטוריון הקיים ימונה חבר אחד מבין הדירקטורים של אלון USA.

דלק US מחזיקה כיום ב-47% מאלון USA, אותן רכשה בחודש מאי 2015 מידי קבוצת אלון הישראלית בתמורה ל-565 מיליון דולר בעסקת מזומן, חוב ומניות. כעת תרכוש דלק US את יתרת מניות החברה הבת, כאשר תמורת כל מניה אחת של אלון USA היא תנפיק 0.504 מניות משל עצמה. מדובר בתוצאה משופרת עבור בעלי מניות אלון USA, לאחר שבהצעה הראשונית שהגישה דלק US דובר על יחס המרה של 0.44 מניות עבור כל מניה אחת שברשותם.

בעקבות העליות במניית דלק US אתמול, משקפת העסקה מחיר של 12.74 דולר למניית אלון USA, שווי של 489 מיליון דולר להחזקות הציבור (53%) במניה ושווי של 923 מיליון דולר לחברה כולה. אלון USA עצמה נסחרה סיימה אתמול את המסחר במחיר של 12.64 דולר, המשקף הנחה של כ-1% על השווי בעסקה.

דלק US ואלון USA הן שתי חברות אנרגיה אמריקאיות שהוקמו בידי יזמים ישראליים - קבוצת דלק וקבוצת אלון בהתאמה. עסקת המיזוג ביניהן תיצור חברה אחת בעלת פעילויות בתחומי הזיקוק, ההולכה, התדלוק וייצור האספלט. החברה הממוזגת תפעיל בתי זיקוק בעלי כושר זיקוק מצרפי של יותר מ-300 אלף חביות ביום, הפזורים בארבעה מקומות שונים. היא תפעיל גם מפעלי אספלט, רשת של 307 תחנות תדלוק וחנויות נוחות בטקסס ובניו מקסיקו, וכמו-כן תחזיק בפעילות לוגיסטית של צינורות הולכה של נפט ודלקים ומיכלי אחסון.

השלמת העסקה: עד מחצית השנה

להערכת דלק US, תביא העסקה לשיפור ביעילות התפעולית של שתי החברות ולהפחתת הוצאות שנתיות בהיקף של 85-105 מיליון דולר החל מ-2018. כך שהחל מהשנה הבאה היא כבר אמורה לתרום לשיפור הרווחיות של דלק US, שסיימה את הרבעון השלישי של 2016 בהפסד כבד של 162 מיליון דולר, בשל הפחתה של 156 מיליון דולר על השקעתה הראשונה באלון USA.

השלמת עסקת המיזוג מתוכננת למחצית הראשונה של 2017, והיא כפופה לאישורים רגולטוריים ולתמיכת רוב מקרב בעלי המניות של שתי החברות, כשאצל אלון USA מדובר ברוב מקרב בעלי המניות שאינם דלק US.

על בעלי מניות המיעוט באלון USA נמנים גופים מוסדיים, דוגמת דיימנשנאל פאנד (8.5%) ואנגארד גרופ (7.1%); די.אי שואו קאלון (5.4%) וקרן פוינט72 (5.4%). כמו-כן, איש העסקים דודי ויסמן, שהקים את אלון USA ומשמש עדיין כדירקטור בה, מחזיק ב-4.3% מהחברה, כאשר בידי ג'ף מוריס, (סגן יו"ר אלון USA פרטנרס) עוד 2% ממניותיה. השניים התחייבו להצביע בעד העסקה באסיפת בעלי המניות שתכונס לצורך אישורה.

אלון USA סיימה את הרבעון השלישי בהפסד של 8.8 מיליון דולר, לאחר שהציגה רווח נקי של 41.9 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד. בחברה הסבירו כי מרווח הזיקוק המשמש את בתי הזיקוק שלה, היה ברבעון השלישי נמוך בכ-6.5 דולר לחבית, לעומת המרווח שנרשם ברבעון המקביל, כשבנוסף לכך הושפעו התוצאות לרעה מהתקנות הנוגעות לשימוש בדלקים ביולוגיים.

מגזר הזיקוק של אלון USA הציג ברבעון השלישי הפסד תפעולי 17.4 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 61.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. במגזר האספלט נרשמה ירידה של 48% ברווח התפעולי ל-10 מיליון דולר, עקב שחיקה של כ-15 מיליון דולר בהכנסות, ואילו בפעילות תחנות התדלוק וחנויות הנוחות (המגזר הקמעונאי) נרשמה ברבעון השלישי ירידה של 29% ברווח התפעולי ל-5.2 מיליון דולר.