לא רק אלכסה: הרובוט הישראלי שיתפקד כעוזר האישי של סבא

תחום הרובוטים אשר משמשים כעוזרים אישיים הולך ומתפתח בעולם. המפורסמת שבין הרובוטים היא אלכסה של חברת אמזון, כשגם חברת LG הציגה בתערוכת CES האחרונה את ה-LG Hub Robot , רובוט המסוגל לשלוט בתאורה, להשמיע מוזיקה, להקריא יומן פגישות ולהגיב לבקשות ופקודות קוליות.

ישראל אינה נותרת מאחור כשחברת אינטואישן רובוטיקס הישראלית חושפת לעולם את ELLI•Q: רובוט-חברתי לשיבה טובה, מבוסס בינה מלאכותית, שפותח במטרה לשפר את חייהם של אזרחים ותיקים.

הרובוט הישראלי מסייע לאנשים בני הגיל השלישי להתמודד עם המורכבות של העולם הדיגיטאלי, ומאפשר להם להשתמש בקלות במגוון רחב של טכנולוגיות, כגון: שיחות וידאו, משחקים מקוונים ומדיה חברתית, כדי לחזק ולשפר את הקשר שלהם עם בני משפחה וחברים. הרובוט שיכול להתמקם בכל מקום בבית ממליץ על פעילויות שהמשתמש המבוגר עשוי לשכוח והן קריטיות לתפקודו. לדוגמא: יציאה להליכה לאחר צפייה ממושכת בטלוויזיה, לקיחת תרופות בזמן, פגישות ותורים לרופא.

ELLI•Q שמפתחיה מתייחסים אליה בלשון נקבה תוכננה כך שהשפה בה תשתמש תהיה ברורה ופשוטה להבנה, זאת בזכות שימוש ב"תקשורת טבעית" הכוללת: שפת-גוף שמביעה רגשות, ממשק דיבור, תאורה דינאמית ותמונות. כמו כן מוטמעת ברובוט טכנולוגיית לימוד מכונה, Machine Learning שמאפשרת לימוד של האישיות, ההתנהגות וההעדפות של הבעלים שלה.

New Old: Designing for our future selves שתיפתח ב- 12 לינואר 2017 כאב-טיפוס כשחברת אינטואישן רובוטיקס צפויה להתחיל בשלב הניסוי שלה בפברואר 2017 , בבתיהם של אנשים בני הגיל השלישי החיים באזור סן-פרנסיסקו, זאת בנוסף לניסויים שמתבצעים בישראל עם אוכלוסיה דוברת אנגלית.