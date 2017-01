"ההצהרות של טראמפ הן הסיוט של תחום הפארמה", כך הכריז היום עיתון "פורבס". נשיא ארה"ב הנבחר, דונלד טראמפ, הצהיר על מהלכים משמעותיים וספציפיים שהוא מתכנן לבצע לשם הורדת מחירי התרופות. בתגובה ירדה אמש מניית טבע ב-2.6% למחיר של 34.3 דולר, שפל של עשור. כעת שווי השוק של החברה הוא 34.8 מיליארד דולר. במקביל, מניית מיילן ירדה ב-4.3% וזו של פריגו ב-6.9%.

טבע נסחרה היום בבורסה בתל אביב בירידה של יותר מ-2%.

"אנחנו לא מתמקחים כמו שצריך"

ההצהרות של טראמפ היו מפתיעות, הן בחריפותן והן בתוכנן. לגבי מחירי התרופות אמר: "על הממשלה ליצור מערכות של התמחרות מול חברות התרופות כי הם פושעים לאור היום ("getting away with murder"). לתעשיית הפארמה ישנם לוביסטים רבים וכוח רב, וישנם מכרזים מאוד מעטים על תרופות. ממשלת ארה"ב היא הרוכשת הכי גדולה של תרופות בעולם, אבל אנחנו לא מתמקחים כמו שצריך. נתחיל לעשות מכרזים, ונחסוך מיליארדי דולרים לאורך זמן כלשהו".

עוד אמר טראמפ: "תעשיית התרופות שלנו נוראית. אנחנו קונים תרופות מהחברות, אבל הן לא מייצרות אותן פה. צריך להחזיר אותן".

הכוונה היא כי חברות פארמה מסוימות ביצעו מיזוגים הפוכים לתוך חברות זרות, כדי להימנע מתשלום מס, ו"להחזיר אותן" ניתן לעודד בשני אופנים - להקל על תשלום המס בארה"ב, או, כפי שנראה סביר יותר מהאופן בו תוקף טראמפ את החברות, לחוקק חוקים ההופכים את תכנוני המס הללו לבלתי כדאיים.

כאשר טראמפ נבחר לנשיא ארה"ב מטעם המפלגה הרפובליקנית, השוק העריך כי זו בחירה בטוחה יותר לסקטור התרופות, משום שרפובליקנים הם באופן מסורתי אנשי שוק חופשי שמתנגדים לרגולציית יתר, ובאופן מסורתי מחבקים תעשיות גדולות כגון תעשיית התרופות.

אולם, ההצהרות של טראמפ תואמות בכיוונן (גם אם לא בעומק הפירוט שלהן) את אלו של הילארי קלינטון הדמוקרטית, ואף של ברני סנדרס שרץ לפריימריז במפלגה הדמוקרטית ונחשב לנציג הסוציאליזם במירוץ ואיום גדול על תעשיית התרופות.

הצהרות לחוד ומעשים לחוד - ההצעה צריכה לעבור קודם את הקונגרס והסנאט, ששניהם רפובליקנים וכן צריך לתכנן ולהטמיע את תהליך של התמחרות, שהוא מורכב. כמו כן, תרופות רבות הן מונופול בתחומן - אז לא ברור כמה חופש יש למדינה להתמקח על מחיריהן.

בינתיים ממשיכים אנליסטים בתחום הפארמה להוריד את מחירי היעד של טבע, כדי להתאים אותו למחיר השוק. אמש פורסמה סקירה של בנק ההשקעות UBS, שחתך את מחיר המניה ב-17% ל-35 דולר (מחיר השוק אתמול בבוקר, שבינתיים ירד) והוריד את המלצתו ל"ניטרלי". האנליסטים מרק גודמן ואמי פדיה מעריכים כי לטבע צנרת מוצרים גנרית טובה, שיכולה לספק לפחות צמיחה חד ספרתית בטווח הארוך, אך צמיחה כזו נופלת מתחת לציפיות השוק עד כה. להערכתם, המוצרים האינובטיביים לא יחפו לגמרי על אובדן הקופקסון.

ההשקות צנחו והתחזיות התפספסו

בהרצאה שנשא בתחילת השבוע בכנס ג'יי פי מורגן, הסביר מנכ"ל טבע, ארז ויגודמן, באופן פתוח את הסיבות שהובילו לפספוס תחזיות 2016 ו-2017. "פספוס התחזיות הוא משהו שלא צריך לקרות ונעשה כל שבכוחנו כדי שזה לא יקרה שוב. הסיבה לפספוס הייתה כזו: בארבע השנים האחרונות השקנו מוצרים חדשים, שהניבו לנו 881 מיליון דולר ב-2012, 400 מיליון דולר ב-2013, 883 מיליון דולר ב-2014 ומעל מיליארד דולר ב-2015. אז רק על סמך התוצאות הללו, הנחנו הנחה מאוד סבירה שנשיק מוצרים חדשים שיניבו לנו לפחות הכנסות של 600 מיליון דולר. בדיעבד, השנה הייתה קשה עבורנו ממגוון סיבות והצלחנו להשיק מוצרים חדשים בהיקף של רק 40 מיליון דולר. זה השפיע על 2016".

מדוע החברה טעתה כל כך בהערכת קצב אישור המוצרים החדשים שלה? "ישנה בתחום אי-ודאות לגבי קניין רוחני ורגולציה. חייבים להיות מסוגלים לבצע התאמות. זה חלק מאופי התחום. ב-2015, מיליארד דולר במוצרים חדשים נבעו כמעט לגמרי משתי השקות גנריות בלבד. כך שמספר השקות שנדחו, יכולות לשנות את כל התמונה.

"בראייה קדימה אנחנו רואים הרבה יותר מוצרים, כל אחד מהם קטן יותר, ולכן יש הרבה יותר הזדמנויות להצלחה ויותר יציבות. המוצרים הללו, למשל המוצרים המוזרקים והנשאפים, מהווים בסיס יציב יותר. במצב כזה נוכל לבצע התאמות הרבה יותר שמרניות.

"ב-2017 יש לנו 18 הזדמנויות משמעותיות, חלקן עם תאריך השקה מוגדר. אנחנו מאמינים שנוכל להשיק 40-50 מוצרים חדשים שיניבו הכנסות של לפחות 750 מיליון דולר".

לגבי המוצרים האינובטיביים, אמר ויגודמן: "מוצר המפתח הוא המוצר לטיפול במיגרנה. צריך להיות מאוד זהירים בהצהרות, אולם ייתכן שנמצא את עצמנו עם הכנסות של מיליארדי דולרים. בנוסף אליו יש את SD-809 להפרעות תנועה, לקווינימוד לטרשת נפוצה, פסינומב המפותח יחד עם ריג'נרון ופרידופידין להנטינגטון. השנה גם נוכל להוסיף שמונה מוצרים לצנרת הפיתוח המתקדם שלנו, שמקורם בפיתוח פנימי ביכולות שפיתחנו בתוך טבע".