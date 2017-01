עם השבעתו של נשיא ארצות הברית ה-45, דונלד טראמפ, אזרחי רוסיה מצפים לשינוי ביחסים בין המדינות, לאחר תקופת השפל בשלהי כהונתו של הנשיא הקודם, ברק אובמה. דובר הקרמלין, דימיטרי פסקוב, אמר היום (שבת) כי פוטין מוכן להיפגש עם טראמפ, אך כי ההכנות לכך צפויות להיערך כמה חודשים. לדבריו, בימים הקרובים יתקשר הנשיא הרוסי לברך אותו על כניסתו לתפקיד.

קיראו עוד ב"גלובס"

זו הפעם הראשונה שכל כלי התקשורת הגדולים ברוסיה עקבו בשידור ישיר אחרי השבעתו של נשיא ארצות הברית. בחלק מהדיווחים ניכרה נימת זלזול בסיקור סיום הקדנציה של הנשיא הקודם ברק אובמה. תומכיו של טראמפ במדינה פתחו בחגיגות וכמה בתי עסק במדינה ייצרו מזכרות בדמותו, בהן בובות מטריושקה מסורתיות וכן מטבעות עם הכתובת "In Trump We Trust" המרמזת על הכיתוב המופיע על מטבעות הדולר "In God We Trust" (באל נשים מבטחנו). חנות עודפים צבאיים בבירת רוסיה הממוקמת מול שגרירות ארצות הברית אף תלתה הבוקר כרזה המציעה הנחה של 10% לרגל השבעת הנשיא.

במסיבה שנערכה לאחר ההשבעה בבניין הדואר הישן במוסקבה הציבו החוגגים כרזות עם דמותו של טראמפ, לצד דיוקנם של הנשיא ולדימיר פוטין ושל מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת, מארין לה פן. אחד ממארגני האירוע, חבר בית המחוקקים לשעבר קונסטנטין רייקוב, כתב בפוסט שהעלה לרשת החברתית כי יש לחגוג את תחילת "הסדר העולמי החדש" והוסיף כי "וושינגטון תהיה שלנו".

לדברי חבר נוסף לשעבר בבית המחוקקים, סרגיי מארקוב, בחירתו של טראמפ התקבלה בהתלהבות ברוסיה בשל יחסו החם כלפי המדינה וכלפי העומד בראשה. מארקוב, מתומכיו של הנשיא פוטין, כתב ברשת החברתית כי "אנחנו מקווים שארצות הברית והמערב יחדלו מלתקוף את רוסיה". זאת, ברקע הסנקציות שהטילה ארצות הברית על רוסיה בשל כיבוש חצי האי קרים באוקראינה וגירוש הדיפלומטים משטחה לאחר שדוח סוכנויות המודיעין הצביע על מוסקבה כאחראית למתקפות סייבר במהלך הבחירות לנשיאות במדינה.

אחד ממבקריו של הנשיא פוטין, גנאדי גודקוב, אף הוא מחוקק לשעבר, אמר כי על ארצו עוברת תקופה של "טראמפומאניה", כשכלי התקשורת במדינה מסקרים בהרחבה את האירועים סביב כניסתו לתפקיד של הנשיא האמריקני החדש, לפעמים על חשבון אירועי השעה והחדשות המקומיות הפחות משמחות.

לדבריו, תוצאות הבחירות הפתיעו במידת מה את אזרחי רוסיה ועתה בקרמלין מקווים כי טראמפ יפעל להקלת הסנקציות שהטיל הממשל הקודם, יפעל לצמצום היקף הפעילות של ברית נאט"ו בסמוך לגבולות הפדרציה ויצטרף למאמצי הלחימה בארגון "המדינה האסלאמית" (דאע"ש).

בתוך כך, בכפר סבניקה שבסלובניה חגגו התושבים את כניסתה לבית הלבן של מלניה, רעייתו של טראמפ, שנולדה במקום ועזבה לפני כשני עשורים. תושבים העלו בשבועות האחרונים תמונות סלפי לרשתות החברתיות שבהן הם מברכים את הגברת הראשונה על היבחרה וכמה מהם אף הציעו למכירה ברשת צנצנות ובהן חופני אדמה שנחפרו במקום. במהלך סוף השבוע נערכות חגיגות במקום ואף סיורים מודרכים ברחבי הכפר.