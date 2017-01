לידר: אופציית יצוא הגז למצרים חיה ונושמת - למרות הדיווחים

לאחרונה התפרסמו דיווחים על כך שאופציית יצוא הגז הטבעי מהמאגרים הישראליים תמר ולוויתן למתקני ההנזלה במצרים אינה ריאלית, לאחר שמתקני ההנזלה במצרים קיבלו, כביכול, אישור לייצא גז מצרי ללקוחותיהם וזאת למרות המחסור המשמעותי בגז טבעי במצרים. תרחיש זה שלילי כמובן לשותפים בתמר ובלוויתן. דרך הנתונים הבאים, ננסה להסביר למה אנו סבורים כי אופציית היצוא למתקני ההנזלה אפשרית, כמו גם יצוא למצרים עצמה.

במצרים הוקמו שני מתקני הנזלה מתקדמים, שמטרתם הפיכת גז טבעי לנוזל (LNG) לצורך יצואו לטריטוריות שונות בעולם. אולם בשנים 2013-2014 נעצר כמעט לחלוטין יצוא הגז ממצרים דרך מתקני ההנזלה, לאור המחסור החמור בגז טבעי במדינה והפנייתו לשימוש המשק המצרי בלבד.

מתקן ההנזלה הראשון ממוקם לחופי העיר דמיאט שבמצרים, כ-60 ק"מ צפון מערבית לפורט סעיד. למתקן יכולת הנזלה של 7.56 BCM בשנה, עם יעילות של למעלה מ-90%, אשר מאפשרת לייצא כ-6.8 BCM של גז בשנה מהמתקן. בין השותפים במתקן ההנזלה: UFG ו-ENI.

מתקן ההנזלה הנוסף ממוקם בעיר אידקו שלחופי מצרים, כ-140 ק"מ מערבית למתקן בדמיאט וכ-40 ק"מ מזרחית לאלכסנדריה. במתקן ההנזלה 2 טרמינלים, Train 1 ו-Train 2, בעלי כושר הנזלה כולל של כ-13 BCM בשנה. בין השותפים במתקן ההנזלה: Shell, Petronas ו-NG.

מי מפחד ממשלוח "כל 20 יום"?

מדוע מתקני ההנזלה חשובים למאגרי תמר ולוויתן ולשותפים במאגרים? מתקנים אלו יכולים להוות שוק יעד משמעותי למאגרים הישראליים, ותמחור המאגרים מתבסס על יכולת השותפים להוציא את מכתבי הכוונות שנחתמו בעבר ליצוא גז, לחוזים מחייבים.

נזכיר כי במאי 2014 חתמו שותפי תמר על מכתב כוונות בלתי מחייב עם חברת Union Fenosa Gas הספרדית, על-פיו מנהלים הצדדים מו"מ לצורך חתימה על הסכם מחייב לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר למתקן בדמיאט, בהיקף משוער של 4.5 BCM לשנה למשך תקופה של 15 שנים.

באותה שנה דיווחו השותפים בלוויתן על חתימת מכתב כוונות בלתי מחייב עם חברת BG, במסגרתו אישרו הצדדים את כוונתם לנהל מו"מ למכירת גז מפרויקט לוויתן, שישמש את מתקן ההנזלה של BG/Shell במצרים. לפי מכתב הכוונות, תרכוש BG כמות של 7 BCM בשנה לתקופה של 15 שנים.

הדיווחים ה"מדאיגים" מתחילת חודש דצמבר במצרים, עלומי שם וללא התייחסות רשמית מצד משרד האנרגיה המצרי או EGAS אשר אחראית על משק הגז המצרי. לפי המקור שצוטט:"Shell targets to export liquefied gas shipments every 20 days according to Edco's current supply rates.". האמנם?

גם אם תרחיש זה ייצא לפועל, בניתוח הכמויות, אם Shell תצליח לייצא ממתקן ההנזלה באידקו משלוח כל 20 יום, מדובר על כ-18 משלוחי LNG בשנה. כל משלוח מוערך בכ-0.072 BCM, מה שמסתכם לכ-1.3 BCM בשנה בלבד, כמויות זניחות ביחס לכושר התפוקה של מתקן ההנזלה.

יתרה מזאת, מוערך כי כדי שהמתקן יהיה מאוזן תפעולי, נדרש יצוא של כ-22 משלוחי LNG בשנה. המשמעות: יש מקום וצורך לעוד כמויות משמעותיות של גז על מנת שהמתקן יחזור לפעולה מלאה.

נוסיף על כך עוד התבטאות של המקור, שאמר כי יצוא מלא ממתקן ההנזלה לא יהיה לפני שנת 2020-2021 ונבין כי גם המקור מכיר ומבין את המחסור החמור בגז טבעי הקיים במצרים, ולא מעריך שתתאפשר הסטת גז טבעי מהמשק המקומי לטובת מתקני ההנזלה. ושוב, המשמעות היא: שעדיין יש מקום לא מבוטל לגז ישראלי.

כדי לבחון סוגיה זו יותר לעומק, ראוי להתייחס למאזני הביקוש וההיצע של גז טבעי במצרים.לפי נתונים פומביים, המשק המצרי המקומי סובל וימשיך לסבול ממחסור בגז טבעי לאור ההערכה כי עודף הביקוש (קו כחול רציף) על-פני ההיצע (העמודות בתרשים) צפוי להימשך.

ניתוח הביקוש לא כולל בתוכו את הביקוש הנוסף של שני מתקני ההנזלה, וניתוח ההיצע מציג תרחיש אופטימי הכולל מקורות גז נוספים שטרם התגלו (YTF), הפקה מלאה מהתגלית המרשימה האחרונה Zohr, והמשך יבוא עקבי של LNG. גם בתרחיש זה - אין מספיק גז מצרי שיוכל לענות על צורכי מתקני ההנזלה באופן רציף, ארוך טווח ועקבי - דרישות הכרחיות מצד ספקים ולקוחות בענף האנרגיה.

בינתיים מצרים מייבאת יותר ויותר

את המחסור בגז טבעי במצרים אפשר להציג גם באמצעות נתונים על יבוא גז למדינה, שהפכה מיצואנית ליבואנית.

בשנת 2015 מצרים ייבאה כ-3.7 BCM של גז טבעי נוזלי (LNG). בשנת 2016 הכמות גדלה ב-170% ל-10 BCM. לאחרונה פרסמו המצרים את המכרז הגדול בעולם ליבוא משלוחי LNG, מה שצפוי להגדיל את יבוא הגז ב-2017 ביחס ל-2016. הגרף המצורף מציג את יבוא ה-LNG למצרים בשנים 2015 ו-2016.

גורם נוסף אשר תומך בהפיכת מזכרי הכוונות לחוזים מחייבים, הוא התאוששות מחירי האנרגיה בעולם ובפרט, עלייה משמעותית במחירי ה-LNG. לדוגמה, בדרום מזרח אסיה נרשמה עלייה של כ-150% ביחס למחיר שנרשם בתחילת 2016 ומחירו נושק ל-10 דולר ל-MMBTU (יחידת אנרגיה).

בשורה התחתונה, אנחנו מעריכים כי הפרסומים האחרונים בנוגע ל"חיסול הסיכוי ליצוא גז טבעי מישראל למתקני ההנזלה במצרים", הם מוגזמים. מרבית הגורמים עדיין תומכים בקיום אופציית היצוא למתקני ההנזלה, ביניהם מאזני הביקוש וההיצע לגז טבעי במצרים, אשר מוכיחים כי המשק מצוי במחסור עצום של גז טבעי; הגידול ביבוא הגז למצרים והתאוששות מחירי האנרגיה בעולם.

הפיכת מכתבי הכוונות לחוזים מחייבים, תוביל להצפת ערך בשווי המאגרים תמר ולוויתן, כאשר ההעדפה שלנו היא חשיפה למניות לוויתן, באמצעות השותפויות דלק ו-רציו .

■ לידר שוקי הון נותנת שירותים לשותפים בתמר ולוויתן ומחזיקה מעת לעת בניירות ערך שלהם. האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ואין לראות בה המלצה או הזמנה לבצע השקעות ו/או עסקאות כלשהן