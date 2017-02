לעדכן בפייסבוק בעת נהיגה: הרשת החברתית מבוססת הקול

הרשתות החברתיות נולדו לפני למעלה מ-10 שנים עם הבייבי הראשון, פייסבוק, שהרעיון ההתחלתי והטהור היה "שתף עם חבריך את התחושות שלך ומה עובר עליך במהלך היום". בשנים האחרונות ניתן לראות את חוסר האותנטיות סביב הרשת החברתית: ניקח לדוגמה את דונלד טראמפ והילארי קלינטון. הם לא באמת כותבים את הפוסטים שלהם, אלא קבוצה סטודנטים מוכשרים מעלים את הגיגיהם לרשת.

טיילור סוויפט וליידי גאגא לא מצייצות בטוויטר, אלא חברת דיגיטל מוכשרת ומנוסה עושה זאת במקומם. האותנטיות נפגמה – ויש המאמינים שהקול הוא המהווה את החתימה הדיגיטלית האחרונה שעוד קשה לזייף. ולכן הוקמה HearMeOut, רשת חברתית מבוססת קול.

HearMeOut היא פלטפורמה מבוססת מובייל, בה ניתן לעקוב אחרי חברים, גופי תוכן, ידוענים וכדומה ולשמוע מה שיש להם לומר. באמצעות הפלטפורמה ניתן להעלות פוסטים קוליים בלבד של עד 42 שניות ולשתף בקול האמיתי של המשתמש את מה שהוא רוצה לשתף עם חבריו.

HearMeOut מסתנכרנת באופן אוטומטי עם פייסבוק וטוויטר. בנוסף, הפלטפורמה מתמקדת בחוויית משתמש שהוא on the Go כאשר היוזר הולך/יושב ברכבת/ רוכב על אופניים ואפילו נוהג. במצבים אלה ניתן להשתמש באופן הכי נכון ובטוח משום שהפלטפורמה עוצבה לשימוש כאשר היוזר בתנועה, ואין הוא צריך להתנתק מהרשת החברתית שלו.

במקביל החברה חתמה על הסכם הפצה עולמי עם חברת פורד להיות מותאמים למערכת המולטימדיה החדשה שלהם. ברכבים החדשים של פורד כבר ניתן ליהנות מהמערכת ב-3 דרכים בטוחות ונוחות (דרך מסך המגע, ההגה, וכן דרך המערכת הקולית של הרכב).