כבר לא מחקות: יצרניות הסלולר בסין שואפות לכבוש את העולם

מחירם הזול של המכשירים סייע ליצרניות הסמארטפונים הסיניות להעפיל לפסגת שוק הבית שלהן, וכעת הן מקוות שהטכנולוגיה החדשנית ביותר תאפשר להן להפוך לחברות עולמיות.

היצרניות הגדולות בסין מתנערות מהשם הרע שיצא להן כיצרניות חיקויים זולים, וכעת הן מנסות להרחיב את גבולות המעטפת בכל תחום, החל ממשקפיים שהן גאדג'ט וכלה במסעי שיווק. וואווי הכריזה על מאבק חסר מגבלות נגד אפל וסמסונג, ונשבעה להביס את החברות הדומיננטיות בשוק תוך חמש שנים. אופו ניצלה את תערוכת הסלולר בברצלונה כדי לחשוף את טכנולוגיית הצילום המתקדמת ביותר בשוק. שיאומי, חברת הסטארט-אפ רבת הערך ביותר בסין, מעצבת כיום שבבים בעצמה.

יצרניות מכשירי הטלפון הגדולות ביותר בסין זכו בשוק הבית שלהן במוניטין של יצרניות מכשירים זולים אך טובים לא פחות מהמותגים העולמיים. זה סייע לאופו, וואווי ו-Vivo לכבוש ב-2016 לראשונה את שלושת המקומות הראשונים בשוק המכשירים הניידים הגדול בעולם, ולדחוק את אפל למקום הרביעי ואת סמסונג אל מחוץ לחמישיה הפותחת. כעת הן להוטות להוכיח שהן אינן מסוגלות רק לאמץ חידושים של אחרים, אלא גם לחדש בעצמן, ולייצר מכשירים שמסוגלים להתחרות במוצרים הטריים ביותר של שתי השחקניות המובילות בעולם. שלישיית החברות הסיניות הופכות לתוקפות מחוץ לסין - החל בדרום מזרח אסיה וכלה בהודו, שבה כבשו מותגים סינים ארבעה מחמשת המקומות בראשונים ברבעון האחרון של 2016.

"היצרניות הסיניות המובילות נושאות את עיניהן לשווקים בחו"ל מכיוון שהתחרות בסין הולכת ומתלהטת", אמר ג'יה מו, אנליסט ב-Canalys, המספקת שירותי ייעוץ לתעשייה, "הן מתחרות בהשקת טכנולוגיות וחדשנויות מכיוון שזה המפתח להרחבת פעילות בעולם".

הבטחות בברצלונה

כמובן שהמותגים הסינים עדיין צריכים להפוך למקובלים ברחבי העולם. לנובו, שיאומי, אופו ואחרים זוכים לפופולריות בכמה מדינות באסיה, אך הן עדיין לא רשמו התקדמות משמעותית בשווקים המפותחים, שעליהם חולשות אפל וסמסונג. צריך לחכות ולראות אם אכן ימלאו מכשירי הטלפון הסיניים החדשים שנחשפו השבוע בברצלונה את ההבטחות שהושמעו לגביהם

המכשירים האלה הושקו לאחר שורת שיפורים מהירים בשנה האחרונה שכבשו את לבם של הצרכנים הסינים והותירו את המותגים הזרים במקום השני בשוק שעליו חלשו המותגים הזרים במשך עשר שנים. באמצעות שיפור מתמיד של האיכות, ופריסת רשתות קמעוניות עצומות, דחקו המותגים הסיניים במהירות החוצה את מכשירי האייפון והסמסונג גלקסי.

המהירות שבה משלבות היצרניות הסיניות את כל התכונות הדרושות במכשיריהן מדהימה את מומחי התעשייה, והיצרניות הסיניות אינן מאטות. 7 מ-10 החברות שהגישו אשתקד בקשה לרישום פטנט הן יצרניות סמארטפונים, לדברי לשכת הקניין הרוחני הממלכתית. אופו, וואווי ושיאומי הגישו קרוב ל-12 אלף בקשות, שמהוות שליש מסך הבקשות, על פי הנתונים.

"במונחי טכנולוגיה וחדשנות, השחקניות הסיניות קרובות מאוד לחברות המובילות בתעשיה כמו סמסונג", אמרה קיטי פוק, מנהלת מחקר ב-IDC China, "שוק האינטרנט הנייד הענקי של סין תרם לקידום השירותים המקוונים, שמצריכים שימוש בחומרה בעלת ביצועים טובים יותר. שחקניות מקומיות רבות ניצלו את ההזדמנות להתנער משמן הרע כחקייניות".

את המתקפה מובילה אופו, שמייצרת בקצב של מכונת ירייה תכונות חדשות כגון טעינה מהירה, יכולת צילום בתנאי תאורה חלשים, וסטנדרט זיכרון 6 ג'יגה-בייט (לאייפון עדיין אין טעינה מהירה). המנהיגה הנוכחית של השוק הסיני ממקדת את מאמציה במצלמה, ומייעדת את מוצריה לצעירים שמשוגעים לצילומי סלפי, ולחובבי צילום.

אופו חשפה את מה שהיא מכנה טכנולוגיית הצילום הנייד המתקדמת ביות עד כה. ססמת הפרסום שלה בברצלונה, go five times further, מתייחסת לטכנולוגיית זום אופטי.

וואווי, שניצבת במקום השלישי בעולם לאחר סמסונג ואפל, ניסתה גם היא להכות גלים בברצלונה בביתן 10P שלה. לפני שנה היא חשפה את אחד הסמארטפונים בעלי המצלמה הכפולה הראשונים - והצליחה להקדים את אפל, שעל פי דיווחים תאמץ את צגי הדור הבא רק במועד מאוחר יותר השנה. השבוע הציגה וואווי, הפועלת משנזן, גאדג'ט מתקדם עוד יותר - מכשיר ב-700 דולר שמסוגל לזהות תווי פנים ולבצע שינויי זווית ותאורה בזמן אמת.

וואווי הפגינה ביטחון עצמי רב. אשתקד היא הבטיחה להדיח את אפל וסמסונג מצמרת הדירוג העולמי תוך חמש שנים. וואווי עוררה תדהמה כשהגישה נגד סמסונג תביעה בארה"ב ובסין בגין הפרת פטנט. סמסונג הגישה תביעה נגדית נגד וואווי.

באופן יוצא דופן, הוכיחה וואווי שהיא גם יודעת לשווק את מוצריה באופן מתוחכם. היא שיתפה פעולה עם לייקה וגייסה את הכוכבת ההוליבודית סקרלט ג'והנסון לקידום מכשיריה. השבוע שיתפה וואווי פעולה שנית עם יצרנית המצלמות האגדית, לצד החברה פורצת הדרך בתחום הצבע, Pantone ו-GoPro, שיישום העריכה הנייד שלה ישולב מראש ב-10P.

אפילו שיאומי, שהעפילה למקום הראשון בסין במונחי מכירות באמצעות קיצוץ מחירים ובניית קהילת משתמשים מקוונת, החלה לפתח מכשירים יוקרתיים. באוקטובר היא הציגה את מכשיר הקונספט Mi MIX, שפיתחה יחד עם המעצב הנודע פיליפ סטארק. המכשיר יימכר ב-3,999 יואן (582 דולר) לאחר השקתו.

מכשירים יוקרתיים

השבוע תציג שיאומיאת מכשירי הטלפון הראשונים שלה שבהן מותקנת ערכת השבבים Pinecone, ותחדל להשתמש בערכות שבבים של קוואלקום ומדיאטק. בכך תצטרף שיאומי למועדון אקסקלוסיבי שכולל את וואווי, אפל וסמסונג.

השימוש בערכת השבבים, שפותחה עם Datang Group, יחסוך בעלויות ויאפשר לשיאומי להתאים את המעבד לתכונות הייחודיות של מכשיר הטלפון שלה.

"חדשנות טכנולוגית תהיה תחום המפתח שבו יתמקדו השחקניות הסיניות בשנה הנוכחית, על רקע הזינוק בעלויות בשרשרת האספקה, והברוטליות הגוברת של המאבק על האפיק הצרכני", אמר ג'יה מ-Canalys.