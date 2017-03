טבע משיקה גרסה גנרית לתרופה לטיפול בדיכאון חמור של פייזר

טבע השיקה היום את הגרסה הגנרית של Pristiq [1] (desvenlafaxine) של פייזר, שמיועדת לטיפול בסובלים מדיכאון חמור. הגרסה הגנרית תשווק בטבליות בשחרור מושהה, במינון 25, 50 ו-100 מ"ג, בארה"ב.

טבליות desvenlafaxine בשחרור מושהה הן norepinephrine reuptake inhibitor המבוססות על סרטונין (SNRI), משמשות, כאמור, בהתוויה לטיפול בדיכאון חמור. הטבליות בשחרור מושהה מתווספות לפורטפוליו המוצרים האנטי-דיכאוניים של טבע.

לטבע יש כיום קרוב ל-600 תרופות גנריות זמינות עם פורטפוליו מוצרים גנריים מאושרי FDA הגדול בשוק ומובילה בהזדמנויות השקה בבלעדיות (first to file), עם יותר מ-100 תיקי first to file תלויים ועומדים בארה"ב (תיקי תקיפת פטנט שאם מאושר על ידי בית המשפט, מקבל התוקף בלעדיות להשקת גרסה גנרית). כיום, 1 מכל 6 מרשמים גנריים הניתנים בארה"ב הוא למוצר של טבע.

מנתני ISM (חברת מחקר העוסקת במדידת מרשמים) עולה כי מכירות תרופת המקור של Pristiq בארה"ב עמדו על כ-883 מיליון דולר