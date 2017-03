חברת הלוגיסטיקה הדיגיטלית Freightos גייסה 25 מיליון דולר

עוד חברת טק ישראלית ריפדה את חשבון העו"ש שלה על ידי השלמת סבב גיוס, B במקרה שלה. Freightos גייסה 25 מיליון דולר והשלימה גיוס של 48 מיליון דולר מאז הקמתה. Freightos מגדירה עצמה כשוק העולמי המקוון לשילוח בינלאומי. החברה מספקת את התוכנה שלה שניתן כשירות "כמו שהוא" לאוטומציה של תמחור וניתוב עבור חברות הובלה, שילוח ומשלוח מובילות. Freightos עושה שימוש במאגר של מאות מיליוני תעריפי שילוח ימי, אווירי וקרקעי שמתעדכן יומית.

השירות של החברה הושק ביולי אשתקד, דהיינו לפני פחות משנה, ולפי החברה ההזמנות לו עלו פי 7 בחצי השנה הראשונה לפעילותו, ועלו פי 2 ברבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון הרביעי של 2016. לחברה יש מעל 10,000 לקוחות, כולל חברות שילוח הנמנות על 20 הגדולות בעולם.

"לוגיסטיקה דיגיטלית מאפשרת לעסקים מכל רחבי העולם לייבא ולייצא סחורות ביתר קלות", אומר ד"ר צבי שרייבר, מייסד ומנכ"ל החברה. "מגזר זה, שאותו הזניחו בעבר, מוכן לעולם הדיגיטלי". לפי הודעת החברה, הטכנולוגיה שלה כבר משמשת לדיגיטציה של פעילות שילוח מטענים עבור יותר מ-1,000 ספקים של שירותי לוגיסטיקה וחברות של שרשרת אספקה גלובלית, דוגמת Hellmann, CEVA לוג'יסטיקס, Nippon אקספרס ואחרות.

אגב, שרייבר הוא יזם סדרתי. החברות שהקים וניהל - Unicorn, Tradeum, Lightech - נמכרו ל-IBM, Verticalnet ו-GE Lighting בהתאמה.

המשקיעה העיקרית בגיוס זה של החברה היא קרן ההון סיכון של ג'נרל אלקטריק, ועל הפוטנציאל של Freightos אומר ג'ונתן פוליצר, מנהל אזור ישראל של הקרן: "דיגיטציה של לוגיסטיקה היא מרכיב אסטרטגי חשוב בתפקיד של ג'נרל אלקטריק כחברת התעשייה הדיגיטלית המובילה בעולם".

Freightos לא ממש נחה על שמריה אחרי שהשיקה את פעילותה ודי מהר רכשה חברה אחרת - די נדיר בחברת טק צעירה. באוגוסט האחרון רכשה את WebCargoNet שמספקת טכנולוגיה לניהול תעריפים של שילוח אווירי והזמנות אלקטרוניות מברצלונה. תמורת הרכישה עמדה על מיליוני דולרים בודדים. לדברי החברה, לאחר רכישה זו המאגר הבינלאומי של תעריפי שילוח שבידיה הוא הגדול מסוגו בעולם, וכולל יותר מ-300 מיליון דולר נקודות תמחור, כשבכל שבוע מספר זה עולה ביותר מ-10 מיליון.

הגיוס השני עליו נודע היום הוא של ControlUp, חברה שפיתחה פלטפורמה לניהול ואנליזה של ITOps (ראשי תיבות של IT operations and application developers), כלומר מפתחי יישומי ומנהלי תפעול של IT. ControlUp גייסה 10 מיליון דולר מקרנות JVP ו-K1 והשלימה מאז הקמתה גיוס של 13.3 מיליון דולר. החברה טוענת כי היא יוצרת מהפכה באנליזת IT ויוצרת IT חכם יותר. בספטמבר האחרון השיקה החברה את גרסה 6 של הפלטפורמה שלה, וחודש לפני הצטרפה לתוכנית שותפי הענן של מיקרוסופט.

מבדיקת "גלובס" עולה כי מתחילת השנה ועד כה, כלומר ברבעון הראשון לבדו שאוטוטו מגיע לסופו, חברות טק ישראליות גייסו כמיליארד דולר.

Freightos

שנת הקמה: 2011

מה החברה עושה: טכנולוגיות לוגיסטיות ליצירת שילוח מטענים באינטרנט

מייסד: ד"ר צבי שרייבר (מנכ"ל)

סך גיוסי הון עד כה: 48 מיליון דולר

מספר עובדים: 150 (כשליש בישראל).

בעלי מניות עיקריים: קרן ההון סיכון של ג'נרל אלקטריק, הקרנות Aleph, Annox, ICV, Sadara

ControlUp

שנת הקמה: 2011

מה החברה עושה: פלטפורמה לניהול ואנליזה של ITOps

מייסדים: אסף גנות (מנכ"ל); יוני אביטל (סמנכ"ל טכנולוגיות); אלי ליאור

סך גיוסי הון עד כה: 13.3 מיליון דולר

מספר עובדים: 30

בעלי מניות עיקריים: הקרנות JVP, K1