הבורסה תגיב למגמה המעורבת בעולם; טבע נשארת במוקד

הבורסה בתל אביב תפתח היום (ד') את המסחר על רקע המגמה המעורבת בבורסות אסיה הבוקר והנעילה החיובית אמש בוול סטריט. בשעה זו החוזים העתידיים בבורסות ניו יורק מאותתים על פתיחה שלילית. בורסת תל אביב סיימה אתמול במגמה מעורבת.

מדדי וול סטריט סיימו אמש בין ירידה של 0.2% לעלייה של כ-0.1% לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי הוא מתכוון לקצץ ברגולציה הפיננסית בוול סטריט - חוק דוד-פרנק מתקופת הנשיא הקודם ברק אובמה. טראמפ אמר כי הוא עובד על תקנות ש"יעשו דברים טובים שיהיו מאוד טובים לתעשיית הבנקאות".

קיראו עוד ב"גלובס"

באסיה הבוקר המדדים נסחרים בין עלייה של יותר מ-1% בבורסת שנגחאי, לירידה של כ-0.2% בהונג קונג. בשוק ממתינים לפרסום הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה של הפדרל ריזרב שבה העלה את הריבית בעוד 0.25% לטווח של 0.75%-1%.

אתמול נחשף ב"גלובס" כי שר האוצר משה כחלון מתכנן מהלכים להפחתת מסים בקרוב - הגדלת נקודות זיכוי ומענקי עבודה (מס הכנסה שלילי). הפחתות המס המתוכננות יבואו בעקבות העודף בהכנסות מגביית המסים. כשצל הבחירות הולך ומתעבה מעל לראשו יקדם כחלון צעדים שאפשר למכור לציבור בוחריו, שיקולי טובת המשק ארוכת הטווח יכולים לחכות. משום כך קלושים הסיכויים להפחתת מס רווחי הון או מס חברות.

אפשרות מעט יותר סבירה היא הפחתה של חצי אחוז במע"מ, "המס הכי לא צודק" כפי שכינה אותו בעבר שר האוצר. הבעיה היא שהפחתה של כל אחוז במע"מ מגלחת יותר מ-4.5 מיליארד שקל מהכנסות המדינה (לפחות לפי הערכות האוצר) ואחרי ההפחתה הקודמת באוקטובר 2015 שררה בציבור תחושה שהכסף נשאר אצל בעלי העסקים ולא הגיע לכיסו של משלם המסים הקטן.

ובינתיים, היום פורסם כי עודפי גביית המסים בחודש מארס צפויים להיות נמוכים מהתחזיות. האוצר עדיין לא פרסם את נתוני הכנסות המדינה לחודש מארס, אך ההערכות ברשות המסים הן כי הגבייה עלתה בסכום זניח של עד 300 מיליון שקל מעל התחזיות.

המשמעות היא שעודף גביית המסים המצטבר ברבעון הראשון של השנה לא יעלה על כ-1.6 מיליארד שקל, בעוד שהציפיות באוצר היו לעודפים בהיקף של כמה מיליארדי שקלים. עודפי ההכנסות הם ביחס לתחזית ההכנסות של הכלכלן הראשי באוצר יואל נוה, שעל בסיסה הוכן תקציב המדינה ל-2017. נוה אמור להציג בימים הקרובים תחזית הכנסות מעודכנת, שתתבסס על נתוני הגבייה של הרבעון הראשון של השנה.

בעלי המניות "הבלתי נגועים" בחברת בזק אישרו את עסקת בעלי העניין בין החברה הבת yes לבין חברת חלל תקשורת . במסגרת העסקה תחכור yes מקטעי לוויין מידי חלל, בהסכם ל-12 שנים, שבמסגרתו תשלם yes לחלל כ-21.9 מיליון דולר מדי שנה, ובסך-הכול כ-263 מיליון דולר. העסקה נדרשה לאישור ברוב מיוחד, שכן בזק וחלל נשלטות שתיהן על-ידי איש העסקים שאול אלוביץ'. מהדיווח שהעבירה בזק עולה, כי כ-74% מבעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בהחלטה תמכו בה, לעומת כ-14% מתוכם שהתנגדו לה.

טבע ריכזה עניין רב אתמול בוול סטריט וגם בת"א, לאחר שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את תרופת ה-AUSTEDO, תרופת מקור שפיתחה לטיפול בחלק מהתופעות של מחלת ההנטינגטון.