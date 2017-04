"טראמפ, אל תחפון לנו את המדע": הפגנות מדענים נגד הנשיא

הנה שלוש כרזות פופולריות שנישאו אתמול (שבת) בהפגנת מדענים, רופאים, מרצים ומורים ב"מול" של וושינגטון נגד מהלכים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שלדעת המפגינים יגרמו להאצת התחממות כדור-הארץ ולהרס הסביבה: "טראמפ, אל תחפון לנו את המדע"; "אל תדחוף את הידיים הזעירות שלך לתוך הדאטה שלנו" (ההדגשה במקור); וכן, "כי אין לנו כדור-ארץ אחר" (באנגלית זה נשמע עוד יותר טוב: Because there is no planet B).

לממדי מצעד הנשים הענקי על וושינגטון, בינואר, ההפגנה הזו לא הגיעה: במצעד ההיסטורי ההוא השתתפו מאות אלפים; בהפגנה אתמול רק אלפים, קרוב לוודאי בגלל העובדה ששיעור המדענים בכלל האוכלוסיה קטן משמעותית משיעור הנשים בה. אבל הפגנת המדענים לא נפלה ממצעד הנשים במידת האנרגיה שלה ובתחושת הבוז כלפי מקבלי ההחלטות בממשל הצעיר, ובמיוחד הנשיא ושרת החינוך שלו, בטסי דה-ווס, ששמה לה למטרה לקצץ את החינוך הציבורי לטובת בתי-ספר פרטיים וחינוך של ילדים בבית. היה אפשר לחוש שם יותר לעג – ויותר עצב – מאשר כעס.

ההפגנה הזו היתה אחת מני רבות – עשרות הפגנות "למען המדע" נערכו אתמול בו-זמנית ברחבי ארה"ב, וברבות מהן, במיוחד בערים במדינות ה"כחולות" שבהן יש ריכוזי תעשיות היי-טק, כניו-יורק, בוסטון, סאן-פרנסיסקו, סיאטל, וסאן-חוזה /סיליקון ואלי, השתתפו אלפים בכל הפגנה. אבל היו הפגנות כמעט בכל 50 המדינות, אפילו במיסיסיפי, אריזונה ודקוטה הדרומית. ולפי דיווחים בתקשורת האמריקאית, נערכו הפגנות דומות ברחבי תבל, מקוראזון-סיטי בפיליפינים ועד בלאנטאייר, במאלאווי, 518 הפגנות מחאה בסך הכל.

מה דחף את רבבות המדענים והמורים לכיכרות הערים, ובמקרה של וושינגטון לפחות, להירטב בגשם טורדני ולבוסס בבוץ? ברמה העקרונית – חשש שארה"ב, מובילת המחקר המדעי הגלובלי, בעלת הפטנטים הרבים ביותר ואחת מהתורמות הגדולות בעולם לאוצר הידע האנושי שומטת מידיה את עמדת המנהיגות שלה, לא רק בגלל אי-נכונות לתקצב בתי-ספר ומחקרים אלא גם בגלל היחס המזלזל של מנהיגיה בעובדות, במדע, ולמעשה באמת האמפירית, יחס שקיבל את הביטוי הממצה ביותר בהכרזתו של המועמד טראמפ ב-2016: "כמה שאני אוהב את אלה עם חינוך פגום".

וברמה המיידית, המעשית: החשש, או יותר נכון ההכרה, שממשל טראמפ מצעיד את האנושות לפורענות אקלימית בגלל סירובו להכיר באיום המתעצם של התחממות כדור-הארץ ולנקוט צעדים לבלימת האיום. הנשיא אינו מכחיש זאת: הוא הכריז בראש חוצות שכל הטענות על התחממות כדור-הארץ הן הונאה אחת גדולה.

ביל מקבידן, מייסד 350.org, ארגון שפועל להקמת תנועה גלובלית של אזרחים מהשורה שתלחץ על מנהיגים לפעול לעצירת התחממות הכדור, ומרצה למדעי הסביבה במידלברי קולג', כתב ב"ניו יורק טיימס" בסוף השבוע: "להתקפה של הנשיא טראמפ על הסביבה יהיו השפעות מיידיות ומסוכנות. הוא התחייב לפתוח מחדש מכרות פחם והוא פועל להבטיח את המשך פעילותם של מפעלים מזהמי אוויר למשך שנים רבות. אוויר מזוהם, מהסוג שנושמים ליד מפעלים מבוססי פחם, הורג אנשים".

"במידה רבה, זה עולה בקנה אחד עם קווי המדיניות שלו כלפי הביטוח הרפואי והפליטים: אנשים אמיתיים (העניים והפגיעים ביותר) ייפגעו בזמן אמיתי. זו הסיבה לכך שההתנגדות (לטראמפ) עזה כל כך", מוסיף הכותב. "אבל יש ממד נוסף לנזק הסביבתי. מה שטראמפ מנסה לעשות לאקלים כדור-הארץ יתן את אותותיו גם לאורך עידנים בעתיד. למעשה, טראמפ גונב מאיתנו את הזמן עצמו".

"כוונתי היא, שיש לנו רק חלון זמן קצר להתמודד עם משבר האקלים ואם לא ננצל את חלון הזמן הזה, נאבד לנצח את הסיכוי למנוע התחממות שתחולל פורענות", אומר מקבידן.

המארגנים ניסו לשוות להפגנות אתמול אופי א-מפלגתי. הם הצהירו, שאלה לא הפגנות נגד טראמפ אלא בעד המדע. אבל מפגינים רבים, לפחות בוושינגטון, לא קנו את היומרה הזו. כריסטינה ג'יימס, גיאוגרפית במשרד התכנון של מדינת מרילנד, אמרה ל-NPR, כי היא מבינה מדוע המארגנים ביקשו להימנע מתיוג אנטי-רפובליקאי, אך לדבריה, קשה להימנע מתיוג כזה "אם צד אחד במיוחד מנסה לדחוף עובדות אלטרנטיביות".

ואכן, מעבר להתנגדות לאמת החלופית של טראמפ שהתחממות כדור הארץ היא הונאה, מה שמתסיס אמריקאים רבים, ובהם כמובן המפגינים, הוא שההישענות הגוברת של ממשל טראמפ על "אמיתות חלופיות" או "עובדות חלופיות" מחוללת קיצוצים אמיתיים מאוד בסוכנות הממשלתית להגנת הסביבה (EPA), שתפקידה המסורתי הוא לבלום, או למצער להאט, את הפעילות האנושית שמניעה את ההתחממות הגוברת.

בשמונה שנות ממשלו של אובמה נהנתה הסוכנות הזו מתמיכה חזקה של הבית הלבן. אבל מתנגדיה טוענים מזה שנים שהתקנות שלה פוגעות בכלכלה ומגבירות את האבטלה. טראמפ קונה את הטיעון הזה ומינה כראש הסוכנות את טום פרואיט, שכתובע הכללי של מדינת אוקלהומה הגיש 14 תביעות נגד הסוכנות בגין מה שהוא הגדיר תקנות לא סבירות שפוגעות בתעשיית הנפט של המדינה שלו.

הצעת התקציב של טראמפ לשנת הכספים 2018 מראה שבכוונתו לסרס את EPA ולמשוך את ידי הממשל מכל מאמץ למניעת התחממות הכדור. הוא מציע לקצץ 31% מתקציב הסוכנות - מ-8.2 מיליארד דולר ל-5.7 מיליארד, רמת המימון הנמוכה ביותר מזה 40 שנה. קיצוץ ממוקד נעשה בתכניות למניעת התחממות, ואפילו בפרוייקטים של נאס"א לניטור אקלים כדור-הארץ, ולתכנית של NOAA, המינהל לאוקיינוסים ולאטמוספירה, שנועדה לסייע לערים לאורך חופי ארה"ב להסתגל לעליית מפלס מי הים בעקבות התחממות הכדור.

אך מעל לכל, מה שמרתיח מפגינים – ואזרחים – רבים היא העובדה שממשל טראמפ יוצא נגד המדע ובפועל מעודד בורות, במחווה לבוחרי טראמפ, רבים מהם מעוטי השכלה, שהצביעו בעדו במחווה של אצבע משולשת לממסד האליטות.

"אנו נמצאים עתה בצומת קריטי; המידע נתון להתקפה", אמרה קארה סנטה-מאריה, עיתונאית לענייני מדע, שהיתה אחת מהנואמות בההפגנה בוושינגטון. "לעצם הרעיון של של ראיות, היגיון ותבונה נשקפת סכנה מאנשים ואינטרסים שיש להם מספיק עוצמה כדי לחולל נזק ממשי. נאספנו כאן היום ללחום למען המדע, ללחום בעד החינוך, ללחום בעד הידע – וללחום למען כדור-הארץ".