צפו: פטנט ישראלי חדש וחכם ישדרג את אימוני הכושר שלכם

פיתוח ישראלי חדש של חברת היי-פיט הופך את רצועות הכושר המוכרות למוצר כושר חכם. הרצועות אוספות מידע במהלך האימון כדי לספק למתאמן נתונים על התקדמותו וזאת כדי להגביר את המוטיבציה. הפיתוח מגייס השקעה בקמפיין מימון המונים בתמורה לזכויות במיזם.

אם עד היום בכל מה שקשור לפרויקטים המבוססים על פלטפורמות לגיוס המונים כמו קיקסטרטר או אינדיגוגו היינו רגילים לקבל את המוצר אותו מייצרת החברה בהנחה מסויימת אז כאן חברת היי-פיט מגייסת דרך האתר הישראלי פיפלביז פלטפורמה בה תוכלו כמשקיעים להיות חלק מהמיזם ולקבל בעבור ההשקעה שלכם זכויות במיזם.

בדרך זו הצליח פיפלביז גם לקום בעצמו ( http://pipelbiz.com/Campaign/71 ). כשמייסדיו ביקשו מזרים מיליון שקל דרך האינטרנט כדי להקים את הפלטפורמה. הסכום המבוקש נאסף מ-15 אנשים בארבעים וחמישה יום. כיום מציע האתר, שפועל מזה שמונה חודשים, שבעה מיזמים ישראלים, היי-פיט ( HYFIT ) הוא אחד מהם.

רצועות הכושר של הי-פיט אשר מציגות נתונים כגון: רמת מאמץ, דופק לב ושריפת קלוריות היו צריכות לעבור שינוי מחדש על מנת להתאים לדרישת הסטארטאפ ולהפוך למוצר כושר חכם בעזרת צמיד משולב חיישנים ואפליקציה ייחודית. הרצועות מאפשרות כעת למתאמנים לעקוב אחר הפעילות מכל מקום, בתוך מבנים, באימון בטבע ובסביבת העבודה. השימוש בהן מפעיל את כל חלקי הגוף בפעילות אירובית או תרגילים לחיזוק השרירים. ההון שנדרש כדי להוציא את המיזם לפועל הוא 370 אלף שקל כשמינימום ההשקעה הוא 12,337 שקל כשנכון לכתיבת שורות אלו נותרו עוד 38 ימים לגיוס.

חברות נוספות שהצליחו לגייס כספים בשיטה של פיפלביז

RootStock - פלטפורמה אינטרנטית שמחברת בין יצרנים, עסקים קטנים וחקלאים לבין קהילות צרכנים שגייסה 150,000 שקל; museloop – פלטפורמה בהתאמה אישית למוזיאונים המספקת למבקרים חוויה אינטראקטיבית שגייסה 466,000 שקל; Build-e – מערכת B2B לענף הבניה המאפשרת לקבלנים להתנהל מול הרכבים מגוונים של ספקים שגייסה 640,000 שקל; קניון אופנה אינטרנטי בשם Fashanga שגייס 392,000 שקל; DoubleX – פלטפורמה המאפשרת לכל אחד ליצור אתרי אינטרנט מותאמים למשקפי מציאות מדומה VR ללא ידע בקוד שגייס 406,000 שקל; Less For Me – אתר המאגד חנויות מקוונות שגייס 392,000 שקל; Frank – אתר המאפשר קבלת מידע סטטיסטי אודות מוצר או שירות במהירות שגייס 175,000 שקל ו-Algo Value – מערכת להערכת שווי וניהול הון של חברות פרטיות וסטרטאפים שגייסה 522,000 שקל.