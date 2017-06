פרוטרום רוכשת 80% מחברה ברזילאית בכ-33 מיליון דולר

חברת פרוטרום ממשיכה בבליץ הרכישות ומודיעה היום (א') על הרכישה הגדולה ביותר שלה בשנת 2017. חברת הטעמים וחומרי גלם הטבעיים רוכשת 80% ממניות החברה הברזילאית SDFLC Brasil Indústria E Comércio תמורת כ-110 מיליון ריאל ברזילאי (כ-33 מיליון דולר).

חברת SDFLC היא יצרנית מובילה של פתרונות טעם מתוקים לתחום הגלידות והקינוחים בברזיל. התמורה הכוללת שתשלם פרוטרום היא בניכוי התאמות בגין חוב והון חוזר, ותמורה עתידית המבוססת על ביצועיה העסקיים העתידיים של החברה הנרכשת.

הסכם הרכישה כולל אופציה לרכישת יתרת המניות של SDFLC החל מכשנתיים וחצי ממועד השלמת העסקה, במחיר המבוסס על ביצועיה העסקיים של SDFLC בתקופה זו. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות חוב בנקאי.

הכנסות SDFLC ב-12 החודשים שהסתיימו בחודש מאי 2017 עמדו על כ-72 מיליון ריאל ברזילאי (כ-22 מיליון דולר), לאחר שרשמה ב-5 השנים האחרונות קצב צמיחה שנתי ממוצע של כ-17%.

החברה הברזילאית מעניקה ללקוחותיה תמיכה במחקר ופיתוח מוצרים בהתבסס על סל פתרונות שלם ואיכותי לתחום הגלידות והקינוחים המבוסס על חומרי גלם טבעיים והכוללים: פתרונות טעם מגוונים, פתרונות מרקם, ציפויים וזיגוגים, וכן מגוון ייחודי של פתרונות פונקציונליים חדשניים (דלי סוכר, דלי שומן, דלי קלוריות ואנטי אלרגניים).

SDFLC מעסיקה כ-90 עובדים והיא משרתת כ-2,250 לקוחות בברזיל בתחום הגלידות והקינוחים, ביניהם יצרני גלידה עצמאיים, חברות רב-לאומיות, מפעלי מזון ורשתות הסעדה מובילות, וזאת באמצעות מערך שיווק ומכירות בעל ידע מקצועי נרחב שפועל בפריסה ארצית רחבה.

פעילותה של SDFLC סינרגטית במידה רבה לפעילות פתרונות הטעם של פרוטרום, בדגש על תחום הטעמים המתוקים ותחום פתרונות הטעם החדשניים מבוססי חומרי גלם טבעיים המיועדים לתחום הקינוחים. הרכישה מאפשרת לפרוטרום את המשך הרחבת פעילותה הגלובלית בתחום פתרונות הטעם המתוקים הטבעיים תוך הרחבת והעמקת פעילותה ונתח השוק שלה בברזיל ובאמריקה הלטינית.

מנהלי SDFLC ומייסדיה ימשיכו לנהל ולכהן בתפקידם לצד המשך היותם בעלי מניות ב-SDFLC.

לדברי אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום, "רכישת SDFLC ממשיכה את יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה והרווחית של קבוצת פרוטרום, ואת מימוש חזונה 'To be the preferred partner for tasty and healthy success'. זוהי רכישה אסטרטגית חשובה המאפשרת לפרוטרום חיזוק משמעותי של מעמדה בשוק הברזילאי, שהינו השוק המרכזי באמריקה הלטינית".

יהודאי סיכם ואמר, כי "אנו פועלים לאיתור ולביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותנו תוך דגש מיוחד על שווקים בעלי קצבי צמיחה גבוהים ומוצרים טבעיים בתחום הטעם והבריאות ויש לנו צנרת חזקה של רכישות אסטרטגיות פוטנציאליות. נמשיך ליישם את אסטרטגית הצמיחה המהירה והרווחית שלנו, המבוססת על שילוב צמיחה פנימית רווחית ורכישות אסטרטגיות, להשגת היעדים שהצבנו לאחרונה - מכירות של לפחות 2 מיליארד דולר, עם שיעור EBITDA של מעל 22% בפעילויות הליבה שלנו, עד שנת 2020".