תעשיית הרכב האמריקאית: הבנקים מצמצמים את האשראי

מניות חברות הרכב בארה"ב נופלות, ולא בגלל השינוי ההיסטורי שהוא עובר, בדרך לרכבים אוטונומיים וחשמליים המקור לכך הוא בהלוואות הבעייתיות לרוכשי הרכבים. הבנקים מזהים בועה שבדרך ומקשיחים את תנאי האשראי.

בראיון בבלומברג מלפני שבועיים הודה לראשונה מנכ"ל אפל, טים קוק, כי החברה בוחנת את השתלבותה בתחום הרכבים האוטונומיים בכנותו את הפרויקט "The mother of all projects". יצרני רכב רבים דווקא נשמו לרווחה, מאחר שהסברה הייתה כי אפל מתכננת כניסה לייצור רכב בדומה לתוכניות מוקדמות שהיו לגוגל, ועתה נראה כי אפל תעסוק בתוכנה בלבד בתחום זה. אולם במבט כללי יותר, אין להן הרבה סיבות לשמוח. מניות חברות הרכב, בעיקר בארה"ב, נמצאות בירידה מתמשכת, שאף הביאה להחלפת מנכ"ל חברת הרכב פורד למרות שהחברה היכתה את התחזיות ודיווחה על רווחי שיא.

שוק הרכב נמצא בתהליך של שינוי היסטורי, כאשר כל החברות הפועלות בתחום, יצרניות רכב וחלפיו, נמצאות במירוץ כדי להדביק את חברות הטכנולוגיה דוגמת גוגל במירוץ אל הרכב של המאה ה-21. באותו ראיון, טים קוק הציב את שלושת הווקטורים המרכזיים סביבם נסוב בהווה ויסוב בעתיד מיקוד החברות - הרכב האוטונומי, הסעה שיתופית ורכב חשמלי, תחום עליו הרחבתי כאן לפני מספר חודשים.

התחרות מביאה חברות טכנולוגיה לחבור לחברות ייצור רכב וחלפים, כאשר לעיתים חברות חותמות עם כמה ספקים חוזי שיתוף פעולה שנראים אף סותרים. נציין בהקשר הזה את גוגל שחתמה על הסכם עם פיאט-קרייזלר, Boch שחברה לדיימלר ולחברת TomTom, חברת Waymo של גוגל שחתמה הסכם עם Lyft ואולי שלחה בכך את אפל לידיה של אובר או לידי חברה אחרת כ-Gett הישראלית שרכשה את Juno. ראוי להזכיר בהקשר לזה את גם את השותפויות שחתמה חברת Nvidia ואת רכישת אינטל את מובילאיי, לה הסכם עם יצרנית החלפים דלפי האמריקאית וקונטטינטל האירופאית ועוד ועוד.

גם בתחום הנסיעה השיתופית חברות הרכב משקיעות משאבים רבים. דיימלר השיקה את CAR2GO ואת אפליקציית Croove, חברת BMW את ReachNow, כאשר אחת המתקדמות מבין חברות הרכב היא ג'נרל מוטורס (GM), שהשיקה את פרויקט Maven. הפרויקט כולל השכרת 8,000 רכבים לטווח קצר ב-17 ערים בארה"ב, כאשר המספרים עולים בהתמדה. ג'נרל מוטורס גם השקיעה בחברת Lyft והחיבור ביניהן עם גוגל עשוי לאתגר את ההסכם עם פיאט. לג'נרל מוטורס הסכם נפרד עם Lyft כדי לבחון את הרכב החשמלי Bolt, בו תולה החברה תקוות רבות מתוך ציפייה שיהיה שלב מקדים בדרך לפיתוח רכב אוטונומי.

כדי לצנן מעט את ההתלהבות, נזכיר מחקר של פירמת הייעוץ מקינזי מהחודש שעבר, הטוען כי שילוב רכבים אוטונומיים אינו כה קרוב כמו שהוא נראה ועשוי לארוך עוד 5-10 שנים.

קושי בטווח הקצר, הבטחה בטווח הארוך

אז מה בכל זאת קורה כאן? מדוע מניות חברות הרכב האמריקאיות נופלות? ראשית, כל החידושים הטכנולוגיים והקידמה טומנים בחובם בעיקר הוצאות בטווח קצר, בעוד השפעותיהם על מכירות הרכב נמוכות. שנית, וחשוב כנראה יותר, המשקיעים התחילו את השנה עם ציפיות למכירות שיא בארה"ב. קצב המכירות השנתי בארה"ב הגיע בדצמבר 2016 ל-18.43 מיליון רכבים, אחד הגבוהים מעולם, כאשר מאז צנח קצב המכירות השנתי לשפל של 13.4 מיליון רכבים בחודש מאי. הערכות מעודכנות לשנה כולה מדברות על מכירות בקצב שנתי של 16.8 מיליון רכבים, ירידה ראשונה מאז 2009 וירידה של 2.9% לעומת מאי 2016.

אך האם ירידה נמוכה יחסית בקצב המכירות מסבירה את ביצועי המניות? כמובן שלא. ההסבר נראה טמון בעודפי המלאי שהצטברו אצל הדילרים והירידה שבאה בעקבות זאת במחירי המכוניות המשומשות, ויותר מכך - הרעה במוסר התשלומים של פרטים רבים שלוו כספים כדי לרכוש רכב חדש. בנוסף, בנקים שמתחילים לחזות בעלייה בחדלות הפירעון בקרב הלווים, מהדקים את הדרישות מהלווים לרכב ובכך בולמים את הביקוש הגואה. לפי סקר קציני האשראי של הפד ברבעון הראשון, 11.7% מהבנקים הקשיחו תנאים ללווי הרכב לעומת תנאי אשראי מקלים מאוד עד תחילת 2016 בכל הבנקים.

צעדי הזהירות שנוקטים הבנקים באים על רקע הגידול המתמשך בהלוואות לרכב, שהגיעו בסוף השנה החולפת ל-1.16 טריליון דולר, עלייה של 93 מיליארד דולר תוך שנה. בדומה לתחום הנדל"ן המסחרי, עליו כתבנו כאן והזהרנו לפני מספר חודשים, גם ההלוואות הבעייתיות בתחום הרכב ממשיכות לגדול במהירות. היקף חדלות הפירעון, קרי הלוואות בפיגור של 30 יום ומעלה, עמדה ברבעון הראשון על 23.27 מיליארד דולר, הסכום הגבוה מאז הרבעון השלישי של 2008, אז חדלות הפירעון עמדה על 23.46 מיליארד דולר, והלוואות בפיגור של מעל 90 יום עמדו על 8.24 מיליארד. אחוז חדלות הפירעון בהלוואות בסיכון גבוה זינק ברבעון הראשון ל-9.1% לעומת 8.5% בדצמבר 2016. גם כאן, זהו הנתון הגבוה מאז 2009.

גם ההטבות הניתנות לרוכשים, שנמצאות בעלייה, לוחצות מטה את מחירי הרכב המשומשים וגוררות רוכשים בעייתיים לשוק. 27% מהרכבים שנמכרו במאי, היו אצל הדילרים יותר מ-90 יום ובממוצע מעל 70 יום לראשונה מאז 2009. ההטבות כאמור עולות ועומדות על 3,583 דולר בממוצע לרכב, עלייה של 241 דולר תוך שנה.

הבנקים, שמקשיחים את תנאי האשראי, לצד העלייה במלאים והיחלשות כוחן של חברות השכרת הרכב, מחייבים זהירות עם יצרניות הרכב בארה"ב. אלה מצידן מצמצמות כל אחת הוצאות מחד ומנגד שמות את יהבן על הרכבים החשמליים והאוטונומיים. לבעלי טווח השקעה ארוך במיוחד עשויה זו להיות נקודת רכישה אטרקטיבית, אולם ההאטה במכירות הרכב עשויה לאתגר את תוצאות הרבעונים הקרובים ומכאן הזהירות המתבקשת.

גלגל הצלה חשמלי לפורד

מבין החברות, דגמי הרכב החשמלי של פורד עשויים להתברר כגלגל ההצלה למכירות החברה העתידיות ולביצועי המנייה, אם כי שיפור זה עדיין רחוק. מכירות תעשיית הרכב בארה"ב לחודש יוני צפויות לפי ההערכות לעמוד על קצב שנתי של 16.6 מיליון כלי רכב, חודש נוסף של ירידה במכירות. פורד צפויה לדווח על ירידה של 7.7% במכירות רכב, ללא משאיות, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ג'נרל מוטורס מדווחת על ירידה של 2.5% לעומת התקופה המקבילה, בהובלת ירידה במכירות הרכבים הפרטיים, שצפויות לרדת עבור שתי חברות אלה ב-26.1% ו-12.7%, בהתאמה. יום האנליסטים שיערוך המנכ"ל החדש מחר, עשוי לתת למשקיעים רמז לגבי האסטרטגיה העתידית של החברה.

חברות השכרת הרכב, בנוסף למפיצים, הן הנפגעות המרכזיות מירידת מחירי הרכבים המשומשים. חלק מכירות יצרני הרכב לחברות ההשכרה עמד על 11% בשנת 2016 לעומת 12% בשיא בועת האשראי של 2005-2006 וכ-5% בלבד בשנת 2008. מחירי מניות השכרת הרכב Hertz ו-Avis צנחו בעשרות אחוזים וכל נתון חדש המתפרסם חודשית לגבי אינדקס מחירי המכוניות המשומשות, משפיע מיידית על מחיר המניות. חברות האשראי, המהוות חברות עצמאיות לצד חברות הרכב, ממשיכות גם הן בהפחתת שווי הרכב לצורכי האשראי.

חברת פורד לדוגמה הפחיתה ב-6% את תחזית שווי הרכב המשומש לשנים 2017-2018. לפי ה-NADA, איגוד הדילרים בארה"ב, המפרסם אינדקס מחיר לרכבים המשומשים, עמד האינדקס במאי על 107.8 נקודות, צניחה של 10.35 במחיר הממוצע לרכב משומש. במקביל, מרבית חברות שיווק הרכבים הנסחרות בארה"ב, מדורגות בהחזק ומטה על-ידי בתי השקעות רבים, ובהם AutoNation (AN), Group 1 Automotive (GPI), CarMax (KMX) ועוד.

גלי הדף מארה"ב לאירופה

בניגוד לארה"ב, תחום הרכב באירופה עדיין אינו חווה את אותם תהליכים מדאיגים ומכירות הרכב שם ממשיכות לשבור שיאים. למרות זאת ואולי בהשפעת חששות המשקיעים מחברות הרכב בארה"ב, גם ביצועי מניות הרכב באירופה מקרטעים, למרות רווחים גבוהים ותחזיות חיוביות.

חלק מהזהירות ניתן גם לייחס לתקנות זיהום האוויר מרכב, עליו כתבנו כאן בעבר בהקשר הרכבים החשמליים. תקנות אלו פוגעות במכירות הדיזל ומשפרות את מכירות הרכבים ההיברידים כמו גם מאיץ הצגת דגמים חדשים בתחום. מכירות דגמי הדיזל צנחו ב-5.3% באירופה בשנה האחרונה. סך מכירות הרכב באירופה לחודש מאי עלו ברבעון השני ב-6.4% לאחר זינוק של 14% ברבעון הראשון.

השקעה במניות דיילמר, פולקסווגן ורנו, המומלצות מבין האירופאיות, היא הדרך ליהנות מהסנטימנט השלילי מהן סובלות החברות באירופה. הדרך האחרונה להשקעה, עליה כתבנו בעבר, היא חברות חלקי החילוף, שצפויות לספק מכלולים לרכבים החשמליים והאוטונומיים, תוך זהירות מתמחור נדיב לחלק מהחברות הפועלות בתחום, המשקף אופטימיות יתר לגבי המהפכה האוטונומית שבדרך. חברות דוגמת Valeo, Continental, LG Chemical הקוריאנית, Infineon ו-Renesas Electronics היפנית מומלצות למעקב בהקשר זה.

זהירות, טסלה!

לא ניתן לסיים בלא לציין את תופעת טסלה. זו הגיע החודש לשווי שוק של 61 מיליארד דולר ועברה בשווי השוק את מרבית חברות הרכב בעולם. טסלה ממוקמת רביעית מבחינת שווי השוק לאחר טויוטה, דיימלר וופולקסווגן ויותר מ-BMW, פורד וג'נרל מוטורס. טסלה מכרה בשנה שעברה 76,285 מכוניות לעומת יותר מ-10 מיליון שמכרה ג'נרל מוטורס, 6.65 מיליון שמכרה פורד ו-2.36 מיליון שמכרה BMW.

החברה גם צפויה להפסיד השנה כ-5.5 מיליארד דולר. שווי השוק של טסלה מאתגר כל היגיון השקעתי רציונלי, גם אם ניקח בחשבון את העובדה כי העתיד טמון ברכבים חשמליים ולמשקיע הסביר מומלץ להיזהר בהשקעה זו למרות שבדומה לחלק מחברות הטכנולוגיה, ההשקעה בהן הניבה בחודשים האחרונים רווחים נאים למשקיעים.

* הכותב הוא מייסד ומנהל ההשקעות בפמילי אופיס Feller wealth service advisory. לכותב המאמר ו/או לחברה עשוי להיות עניין אישי בנושא. האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות ו/או ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.