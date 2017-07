חדשני וביזארי: פיתוח ישראלי חדש שצובר תאוצה בעולם

חברת הסטארט-אפ הישראלית Hargol FoodTech (חרגול פוד טק), שלפני כחודשיים סיפרנו לכם שזכתה בגמר תחרות הסטארט-אפים העולמית Get In The Ring בסינגפור, מדווחת כעת כי השלימה גיוס של 600 אלף דולר משתי קרנות בהולנד ובסינגפור ומתחילה לשווק את מוצריה בארה"ב.

חרגול פוד טק הקימה בשנת 2016 בישראל את החווה המסחרית הראשונה בעולם לגידול חגבים. החברה משווקת אבקות חלבון מחגבים, כרכיב לתעשיית המזון האמריקאית. לקוחות החברה מפתחים מגוון מוצרי מזון בריא על בסיס רכיב החלבון מחגבים: חטיפי אנרגיה, שייק חלבון לספורטאים, עוגיות, רטבים לפסטה ועוד.

לדברי נציגי החברה, "את החגבים שמגדלים מייבשים וטוחנים לאבקת חלבון עשירה עם יותר מ-72 אחוזי חלבון ועם כל חומצות האמינו הנדרשות לבני אדם".

מאז הקמתה גייסה חרגול פודטק יותר ממיליון דולר, בין היתר באמצעות קבוצת טרנדליינס אליה היא משתייכת.