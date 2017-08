הדמיית פרויקט של חברת יעז. קרדיט: יעז יזמות ובנייה

עד לאחרונה רוב הפעילות ברמת השרון נסובה דווקא סביב התנגדות התושבים לתהליך ההתחדשות העירונית ועיקר ההד התקשורתי התרכז במאבק של חלקם ב"איומי" תמ"א 38 ופינוי בינוי מתוך חשש לצביונה העתידי של העיר. לאחרונה, עם אישורה של תוכנית המתאר המקומית רש/3838, המסדירה את תחום התמ"א 38 ברמה"ש, אנו עדים יותר ויותר לאלה המצויים בצד השני של המתרס, קרי אותם דיירים תומכים, שהחלו משמיעים קולם ומכתתים רגליהם למען התנעתם של פרויקטי התחדשות עירונית בעיר הנחשבת לאחת מהיוקרתיות והיקרות בארץ.

"תחילת הדרך לא נראתה כה מבטיחה", אומר תומר רייפמן, סמנכ"ל בחברת יעז, המתמחה בייזום וביצוע של פרויקטים של התחדשות עירונית בתל אביב ובסביבתה. "מעורבות הדיירים הייתה בעיקר בסיכול תוכניות התחדשות עירונית, כיוון שחששו מכך שהעיר הישנה והטובה שהכירו תשתנה להם מתחת לאף".

רייפמן מספר כי "שינוי המגמה החל עם אישורה של תוכנית רש/3838, שכן ברגע שזו הפכה לעובדה קיימת, התושבים הפנימו אט אט את הפוטנציאל הטמון בה. וכך לצד המתנגדים קם גוש חדש, אקטיבי לא פחות של תומכים אשר מעורבותם באה לידי ביטוי הן בפעילויות ברמה המאקרו עירונית והן בקידום אקטיבי של פרויקטים במספר לא מבוטל של בניינים בעיר".

- מהם לדעתך השיקולים המרכזיים המניעים כל אחד מהצדדים?

"רמת השרון, נתפשת עדיין כסוג של מושבה, יותר כפרית ויותר חמימה משכנותיה ולכן קיים חשש, בעיקר בקרב האוכלוסייה הוותיקה, שפרויקטים של התחדשות עירונית ישנו את פניה של העיר. מכאן שהם מעדיפים את שימור הקיים. מצד השני, רבים הפכו לתומכי התוכנית לאחר שהבינו כי ההתחדשות העירונית היא מנוף לקידומה של העיר וצביונה אינו צפוי להיפגע. היא רק תשתדרג. רייפמן מביא דוגמה למתח הזה בין חדש לישן: "באחד מהבניינים בו אנו פעילים, הקדשנו זמן רב לעיצוב הדמיית החלק החיצוני של הבניין ולצד אלו שהתלהבו מהעיצוב המודרני, קמו מתנגדים שהעדיפו לשמר עד כמה שניתן את המבנה החיצוני הקודם שלו".

- מדוע לדעתך המעורבות האקטיבית של דיירי רמת השרון יותר גבוהה ועוצמתית מאשר בערים אחרות?

"ברמת השרון, אחוז בעלי הדירות גבוה באופן משמעותי מאשר בערים סמוכות כדוגמת תל אביב, שם שיעור המשקיעים גבוה, ובה לשיקול הרציונלי משקל רב יותר. ברמת השרון, חשיבותם של השיקולים שאינם כלכליים טהורים המניעים את תושבי העיר, מרכזית יותר, מאותם שיקולים כלכליים-עסקיים קרים. בניגוד לערים בהם שיעור הדיירים היושבים על הגדר במהלך התהליך כולו יחסית גבוה, הרי ששיעורם של אלו ברמת השרון נמוך משמעותית וכמעט כל דייר הופך לאקטיבי - תומך או מתנגד - בשלב יחסית מוקדם בתהליך. בנוסף, מאחר והתוכנית מגדירה מכסה מוגבלת של דירות ועל כן כל הקודם זוכה, הרי שהדיירים יודעים שעליהם לקדם בזריזות וביעילות את הפעילות בבניין. אם לא יעשו כן, המכסה תיגמר".

רייפמן נותן דוגמה לאקטיביות של תושבי רמת השרון: "בשכונות מסוימות בעיר, ישנו טיפוס מאוד נפוץ של בניינים המתאפיין בבינוי על הגגות. קידום תמ"א 38 בבניינים כאלו קשה יותר. זאת מאחר ובעלי דירות הגג ירצו להמשיך ולגור בדירות הפנטהאוס. אולם בעוד שבערים אחרות, דיירים ויזמים ממעטים לקדם פרויקטים בבניינים מטיפוס שכזה, ברמת השרון, למרות הקושי והמגבלות, קיימת נכונות מצד הדיירים והיזמים לנסות ובכל זאת להרים פרויקט".

- האם לדעתך בסופו של תהליך, תוכנית המתאר רש/3838 אכן תגשים את יעדיה בתחום ההתחדשות העירונית?

"אני חושב שכן. כבר היום אנו עדים לשכונות בהן התהליך כבר בעיצומו. בשכונת הדר למשל, בה אנו מרבים לפעול, ישנם רחובות שלמים בהם כמעט כל בניין נמצא בשלב כזה או אחר של קידום תוכנית תמ"א 38. התוכנית העלתה את המודעות להתחדשות העירונית, הגרעין הקשה של המתנגדים נותר, אך רבים אחרים נוקטים בגישת ה-if you can't beat them join them, וביחד עם התומכים האקטיביסטים והרוח הגבית של העירייה, מקדמים עניינים ביעילות ובזריזות".

חברת יעז יזמות ובנייה מתמחית בפרויקטי התחדשות עירונית.

