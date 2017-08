לקראת דוחות בזק: האם הדירקטוריון יתקן את מחדליו?

דוחות בזק , הצפויים לעלות לאישור דירקטוריון החברה ביום רביעי הקרוב ולהתפרסם ביום חמישי, הם נקודת מבחן חשובה שתאפשר לבחון האם בזק תחת ההנהגה הזמנית של דוד גרנות מנסה לתקן את מחדליה - או שמה שהיה הוא שיהיה, והדוחות ימשיכו לשקף את ההתנהלות הפסולה שלה היינו עדים בשנים ובחודשים האחרונים. פרסום הדוחות בעת הזו, תחת עינם הפקוחה של אנשי רשות ניירות ערך, מחסיר שעות שינה מאנשי בזק. העובדה כי כרגע אין סמנכ"ל כספים מכהן תחייב את חתימתו של אחד מהמנהלים הכפופים לסמנכ"ל הכספים, דבר שהופך את האירוע למורכב עוד יותר. יש להניח כי מי שיידרש לחתום על הדוחות יחשוב עשר פעמים על מנת לוודא שהוא אינו לוקח סיכון אישי כלשהו (בוודאי במצב שביטוח נושאי המשרה אינו מעניק לו כיסוי מלא).

בחודשים האחרונים טיפלנו במספר סוגיות מורכבות הנוגעות לדיווחים הכספיים בבזק. כולן, ללא יוצא מן הכלל, יעמדו למבחן נוסף ביום חמישי הקרוב. להלן הבולטות שבהן.

החוב של יורוקום

ראשית, בזק תידרש לסוגיית התשלום המותנה ליורוקום בגין ביצועי תזרים המזומנים ב-yes. בזק שילמה כבר ליורוקום 114 מיליון שקל, ואם הקומבינה שעשו לכאורה ראשי החברה עם מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר לביטול ההפרדה התאגידית עוד השנה הייתה יוצאת אל הפועל, היה בעל השליטה נהנה מתשלום נוסף של 57 מיליון שקל.

בזק הודיעה כבר בדוחות של סוף 2016 כי אם ההפרדה המבנית לא תבוטל במהלך 2017, צפויים התשלומים לבעל השליטה להצטמצם משמעותית. ההבהרה הזו התווספה לדוחות בעקבות איומו של אלון רווה, סמנכ"ל הכספים המתפטר, שלא לחתום על הדוחות הכספיים (ראה מסגרת).

ההתחייבות, בסך 144 מיליון שקל, נרשמה בספרי בזק, והחברה צפויה להקטין משמעותית את ההתחייבות ליורוקום בדוחותיה הקרובים ואף לרשום רווח בגין זאת. כתוצאה מכך, תידרש יורוקום להשיב חלק מהמקדמות שקיבלה מבזק. בשל מצבה העגום של יורוקום ספק אם היא תוכל להשיב סכומים אלו לבזק, ונשאלת השאלה כיצד ראשי בזק ינהגו: האם יפעלו לשמירת זכויותיה של החברה מול אלוביץ' כפי שהיו נוהגים עם כל חוב של ספק אחר? האם יגישו תביעה כנגד יורוקום או יבקשו ביטחונות? כנראה שלא. השפעתו של אלוביץ' עדיין לא התפוגגה לחלוטין, וחברי הדירקטוריון אינם נוהגים בו כבכל בעל חוב אחר, אך ייתכן כי תביעת בעלי מניות תכריח אותם לנהוג כך.

תזרים המזומנים של yes

נקודה נוספת שיהיה מעניין לבחון, היא כיצד תטפל החברה-הבת yes בתזרים המזומנים שלה, שהוא כידוע מושא לחקירת רשות ניירות ערך. yes, על פי חשדות הרשות, דחתה תשלומים לספקים ואף דחתה השקעות על מנת להציג תזרים מזומנים משופר בשנת 2016 - כך שיאפשר לעמוד ביעדים שנקבעו בעסקת בזק-yes. לפי ההסכם, אם תעמוד yes ביעד התזרים, תיתכן הקדמת תשלומים מותנים ליורוקום. ככל הנראה, אם יש משהו שכבר לא יעזו להתעסק איתו בבזק, זה תזרים המזומנים של yes.

הטיפול בנכס המס

נקודה נוספת היא ההכרה בנכס המס שנוצר בעקבות עסקת yes, תשלום העתק לרשות המסים ואישורה להכרה בהפסדי חברת הלוויין. בעקבות אלו, הכירה בזק בנכס מס משמעותי בהיקף של מאות מיליוני שקלים. ההכרה בנכס המס נבעה מכך שבזק הניחה שביטול ההפרדה המבנית צפוי בקרוב.

לאחרונה פורסם בדוח מבקר המדינה, כי רשות המסים הודיעה לבזק שביטול ההפרדה התאגידית אינו מאפשר שימוש בהפסדים הצבורים לצורכי מס. מדובר היה במכה אנושה לתוכניותיהם של ראשי בזק ומנכ"ל משרד התקשורת שחתר לביטול הפרדה התאגידית. נציין כי בזק מעולם לא טרחה לדווח על כך למשקיעים, אף שמדובר היה במידע סופר-מהותי. כעת, כשביטול ההפרדה התאגידית אינו רלוונטי, וכאשר ביטול ההפרדה המבנית אינו נמצא על הפרק ונראה שהוא רחוק מאי-פעם, הטיפול החשבונאי של בזק בנכס המס העצום הוא קריטי. במצב הדברים הנוכחי נראה שטיפול חשבונאי שמרני מחייב ביטול של נכס המס. ספק אם כך ינהגו בבזק.

השווי של פלאפון

נושא אחר שאליו יידרשו חברי הדירקטוריון הוא הערכת השווי של חברת פלאפון. כפי שפורסם ב"גלובס", בזק העמידה את שוויה של פלאפון בספריה על סכום חריג של 6 מיליארד שקל. הערכת השווי, שבוצעה על ידי חברת גיזה, התבססה על תחזיות קיצוניות מאוד שהציגה הנהלת פלאפון, כדי לסייע לבעל השליטה בבזק שלא לבצע הפחתת ערך בחברת בי-קום, שתביא לידי כך שהיא לא תוכל לחלק דיבידנד. על פי תחזיות פלאפון, ה-EBITDA של החברה צפוי לנסוק לשמיים החל מ-2018 ולעבור את רף המיליארד שקלים כבר ב-2020. בינתיים תוצאות החברה - כמו התוצאות של כל חברות הסלולר הוותיקות - מידרדרות מדחי אל דחי בניגוד גמור לתחזיות החברה.

אם צריך תזכורת לעד כמה חריגה הערכת השווי, הרי שדוחותיה האחרונים של גולן טלקום, שנרכשה תמורת כ-350 מיליון שקל והציגה רווח תפעולי גבוה מזה שפלאפון צפויה להציג על פי הערכות אנליסטים, מוכיחים זאת. פלאפון הציגה ברבעון האחרון רווח תפעולי של 5 מיליון שקל, וגולן הציגה רווח של 21 מיליון שקל.

היום, כשאימת בעל השליטה פחותה מאימתם של חוקרי רשות ניירות ערך, מעניין לראות אם הנהלת פלאפון תתקן את תחזיותיה ואם דירקטוריון בזק ינחה את הנהלת החברה לתקן בהתאם את שווי החברה בדוחות.

הדיבידנד של בזק

מחר יתבקש הדירקטוריון להחליט בנוגע לחלוקת רווחי הקבוצה במחצית הראשונה של השנה כדיבידנד לבעלי המניות. בקרב בכירים בחברה קיימת אי נוחות רבה מהחלוקה הצפויה. התחושה היא שבשנים האחרונות ההשקעות בתשתיות ובשירותים הוזנחו, הכל למען תשלומי דיבידנד עצומים שישרתו את חובותיו של בעל השליטה. הקבוצה נמצאת גם באי ודאות בכל תחומי פעילותה, ותחרות עזה צפויה לכרסם בהכנסותיה. דירקטוריון אחראי היה פועל לצמצם את תשלומי הדיבידנד אם לא לבטלם כליל עד להתבהרות המצב. נותר לראות כיצד ינהג הדירקטוריון המתנדנד בבזק - אותו דירקטוריון ששיתף פעולה עם מעשים חמורים ביותר שחשודים בפלילים ושמעשיו נחקרים כיום ברשות ניירות ערך.

הקשר בין הדוחות והתפטרותו של סמנכ"ל הכספים אלון רווה

מי שמחליט בבזק מה ידווח בדוחות היא ועדת גילוי, שבראשה עומד סמנכ"ל הכספים של החברה. חברים בה גם היועץ המשפטי אמיר נחליאלי וגם מזכירת החברה לינור יוכלמן. כשאלון רווה, סמנכ"ל הכספים שהתפטר לאחרונה, קבע ברבעון הרביעי של 2016 כי חייבים לדווח על העובדה שאם ההפרדה המבנית בבזק לא תבוטל יורוקום תידרש להחזיר כספים, קמה התנגדות בוועדה ויוכלמן עמדה על הרגליים האחוריות וסירבה בתוקף שהגילוי הזה יופיע בדוחות.

לפי מקורות בחברה, יוכלמן גייסה לעזרתה את שאול אלוביץ' בכבודו ובעצמו. בכך למעשה נפתחה מלחמה שרווה לא הסכים להתפשר בה, למרות ויכוחים נוקבים בין הצדדים. ככל הידוע, בשלב הזה רווה אף אמר שבתנאים האלה וללא הגילוי הוא יתקשה לחתום על הדוחות. על פי מקורות בחברה, האולטימטום של רווה עשה את שלו ולמעשה הוא לא הותיר לראשיה ברירה והגילוי אכן הופיע. מכאן והלאה היה ברור שהקרע ביחסים הפך לגלוי - וזו רק אחת הסיבות שבגללן רווה החליט שהוא פורש.

ייתכן שסיבה נוספת לפרישה הייתה החלטת דירקטוריון בזק מלפני כמה חודשים - אשר נחשפה ב"גלובס" בתחילת השבוע - לא לזמן לישיבות הדירקטוריון באופן קבוע את סמנכ"ל הכספים ואת היועץ המשפטי של החברה, למעט מקרים שבהם נוכחותם נדרשת.

הדילמות של דירקטוריון בזק

■ לבוא בדרישות ליורוקום האם לתבוע את יורוקום או לדרוש ביטחונות, במידה והיא לא תשיב את המקדמות שקיבלה מבזק

■ צפייה חדשה ב-yes כיצד להציג את תזרים המזומנים של yes - אחת הפרשיות שנבדקות על ידי רשות ניירות ערך

■ להגיד לא ל-yes האם לבטל את ההכרה בנכס המס שנוצר בעקבות עסקת yes, אשר עומד על מאות מיליוני שקלים

■ כמה עולה פלאפון האם לחייב את פלאפון לתקן בדוחות את שווי החברה, שהגיע לגובה בלתי ריאלי של 6 מיליארד שקל

■ לחלק או לא לחלק? האם לצמצם או אף לבטל כליל את חלוקת הדיבידנד, בניגוד לשנים הקודמות