הדפסות תלת-ממד: HP הפילה את מניות החברות המתחרות

מניית סטרטסיס נפלה ביום שישי ב-7.4% בוול סטריט במחזור מסחר גבוה כמעט פי 5 מהממוצע, ללא כל הודעה מצד החברה. במקביל נפלה גם מניית Systems D3, שגם היא כמו סטרטסיס מייצרת מדפסות תלת-ממד, וביום שישי היא איבדה 8.8% מערכה במחזור מסחר גבוה.

הירידה בשתי המניות מיוחסת להתקדמות של HP Inc בתחום הדפסות התלת-ממד. נזכיר כי ב-2015 פוצלה HP לשתי חברות אחיות - HP Enterprises שפונה לשוק העסקי ו-HP Inc העוסקת במדפסות ובמחשבים. בעקבות הדיווח ביום שישי, מניית HP Inc זינקה ב-6.4%, כשבמקביל החברה גם פרסמה תחזיות טובות לשנת 2018. מנכ"ל החברה, דיון וויסלר, אמר כי HP Inc נמצאת בעמדת הובלה טובה במגוון הזדמנויות עסקיות - כולל שוק המדפסות התלת-ממדיות. ב-HP Inc הדגישו כי עסקי הדפסת התלת-ממד חווים מומנטום משמעותי. החברה מתכננת להרחיב את פעילותה בשוק הדפסות התלת-ממד של מתכות, ככל הנראה מוקדם יותר ממה שצפו ממנה קודם.

לאחר סיום המסחר התארח המנכ"ל וויסלר בתוכנית המשקיעים הפופולרית של ג'ים קריימר ב-CNBC, וסיפר כי עד לפני 9 חודשים, לחברה לא היו כל הכנסות ממדפסות תלת-ממד, ואילו היום יש לה 65 שותפי הפצה בכל העולם אשר מוכרים את מוצריה, ויש לה הכנסות מהם.

תפרסם דוחות באמצע נובמבר

למרות הירידה במניית סטרטסיס ביום שישי, היא עדיין רושמת תשואה חיובית מתחילת השנה של כ-29%. החברה נסחרת בנאסד"ק ושווי השוק שלה הוא 1.1 מיליארד דולר. עם זאת, בשיא הגיעה מניית סטרטסיס למחיר של 136 דולר בתחילת 2014, והמחיר הנוכחי שלה (21.4 דולר) רחוק ב-84% מאותו שיא.

סטרטסיס, המנוהלת על-ידי אילן לוין, תפרסם את דוחות הרבעון השלישי שלה ב-14 בנובמבר, והאנליסטים מצפים ממנה להציג הכנסות של כ-161 מיליון דולר ורווח נקי של 4 סנט למניה. כיום ישנם 17 אנליסטים שמסקרים את סטרטסיס, רובם (11) נייטרליים, 3 חיוביים ו-3 שליליים.

אשתקד החליף לוין בתפקיד המנכ"ל את דיויד רייס, שכיהן בתפקיד ממארס 2009 - תחילה כמנכ"ל של חברת אובג'ט הישראלית, ולאחר מכן, בעקבות מיזוגה לתוך המתחרה האמריקאית סטרטסיס באפריל 2012, כמנכ"ל חברה הממוזגת (שהמיזוג שיקף לה בזמנו שווי של כ-1.4 מיליארד דולר). נזכיר כי ב-2015, על רקע מחיקות שקשורות לירידת ערך מוניטין, החברה רשמה הפסד עתק של 1.37 מיליארד דולר.

מניית סטרטסיס